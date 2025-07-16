Guide utilisateur TON DeFi : Comment générer des rendements avec des crypto-dollars

Avec le lancement officiel du protocole de rendement stable Ethereum Ethena sur le réseau TON , l'écosystème DeFi de TON a connu une expansion significative. En s'appuyant sur USDe (des crypto-dollars on-chain) et sa version de staking tsUSDe, les utilisateurs peuvent participer à la finance décentralisée (DeFi) et générer des rendements importants sans être exposés aux risques extrêmes de volatilité. Cette innovation réduit non seulement les barrières à l'entrée pour les nouveaux venus, mais elle dote également TON d'une infrastructure essentielle pour une couche d'actifs stables.





Cet article expliquera en détail comment utiliser la DeFi sur TON à travers quatre axes : le choix du portefeuille, l'acquisition d'actifs, le processus de staking et les stratégies de rendement, afin d'aider les utilisateurs à accéder efficacement au système de rendement stable on-chain.









Avant de vous lancer dans la DeFi sur TON, vous devez sélectionner un portefeuille grand public prenant en charge le réseau TON. Les principales options incluent :





TON Space (portefeuille natif de Telegram @Wallet) : accessible via la section « Wallet » dans les paramètres de Telegram ou en recherchant « @Wallet ».

MyTonWallet : disponible via le téléchargement de l'application ou en accédant à la mini-app en envoyant « @MyApp » sur Telegram.

TonHub : téléchargez directement l'application du portefeuille TonHub.

TONKeeper : accessible via l'application TONKeeper ou en envoyant un message à @TonKeeper sur Telegram.





Tous ces portefeuilles permettent de recevoir des USDe et tsUSDe, et intègrent la fonctionnalité de staking DeFi.









USDe est un actif en dollars on-chain émis par le protocole Ethena. Les utilisateurs peuvent obtenir des USDe via trois méthodes principales :





Bridge cross-chain : achetez des USDe sur Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana ou Base, puis transférez-les vers le réseau TON via LayerZero et : achetez des USDe sur Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana ou Base, puis transférez-les vers le réseau TON via LayerZero et Stargate





Achat direct sur TON : utilisez la fonction d'échange intégrée des portefeuilles ou connectez-vous à des exchanges décentralisés comme DeDust ou StonFi pour échanger directement des USDT ou d'autres actifs contre des USDe.





Retrait depuis des plateformes centralisées : après avoir acheté des USDe sur des plateformes compatibles comme MEXC, vous pouvez les retirer directement vers vos portefeuilles autogérés sur TON, comme TON Space ou TONKeeper.





Remarque : assurez-vous de disposer de tokens TON à l'avance pour couvrir les frais de transaction du réseau lors de vos opérations.









Le tsUSDe est un actif générateur de rendement, reçu lorsqu'un utilisateur stake des USDe dans le protocole Ethena pour participer au mécanisme de rendement stable. Le processus varie légèrement selon le portefeuille utilisé :





TON Space : accédez à la section USDe dans le portefeuille, entrez dans l'espace de staking Ethena, puis cliquez sur « Stake » ou « Start Earning » pour convertir vos USDe en tsUSDe.

MyTonWallet : cliquez sur le solde de vos USDe ou sur le bouton « Earn » pour accéder à l'interface de staking et effectuer la conversion en tsUSDe.

TonHub : dans la section « Earnings », cliquez sur « Start Earning », sélectionnez USDe puis sur « Top Up » pour staker. : dans la section « Earnings », cliquez sur « Start Earning », sélectionnez USDe puis sur « Top Up » pour staker.

TONKeeper : les utilisateurs de : les utilisateurs de TONKeeper doivent utiliser une application de staking dédiée proposée par StonFi . Dans cette application, vous pouvez soit staker les USDe que vous possédez déjà, soit acheter des USDe en utilisant des USDT directement dans l'app, puis les staker pour recevoir des tsUSDe. Une fois le staking effectué, les tsUSDe apparaîtront automatiquement dans le portefeuille, sans action supplémentaire.









Le protocole Ethena sur TON propose des actifs stables et un parcours complet de génération de rendement via les tsUSDe et des modules de liquidité. En fonction de votre appétence au risque et de vos préférences opérationnelles, vous pouvez choisir l'une des trois stratégies suivantes pour générer un rendement on-chain :









Le tsUSDe est un actif natif à rendement, qui accumule automatiquement des récompenses du protocole :





Les rendements sont distribués toutes les 8 heures, avec un taux annuel de base actuellement d'environ 8 %

Des incitations supplémentaires en Toncoin (TON) peuvent être obtenues via l'association du portefeuille ou des interactions incitatives, portant le rendement annuel total à 15–20 %

Les plateformes compatibles incluent TON Space, MyTonWallet, TonHub et TONKeeper













Utilisez la fonctionnalité @Wallet sur Telegram pour déposer des USDT dans des coffres compatibles avec Ethena, les staker et recevoir des rendements périodiques

Aucune opération complexe de swap cross-chain ou de conversion n'est requise, ce qui rend cette méthode accessible aux débutants tout en offrant des rendements stables













Les utilisateurs peuvent associer des USDe ou tsUSDe avec des USDT et fournir de la liquidité sur des échanges décentralisés tels que StonFi et DeDust afin de recevoir :





Des frais de transaction

Des récompenses du protocole Ethena

Des incitations en Toncoin pour la liquidité (selon les calendriers d'activité)





Remarque : assurez-vous de détenir les actifs en quantités équivalentes dans votre portefeuille lors de l'ajout de liquidité afin de minimiser le slippage.









Questions Réponses Comment les utilisateurs peuvent-ils acquérir des USDe sur le réseau TON ? Les USDe peuvent être acquis via des retraits depuis une plateforme centralisée, un bridge cross-chain ou des swaps d'actifs directement sur le réseau TON. Quel est le processus pour obtenir du tsUSDe ? Les tsUSDe s'obtiennent exclusivement en stakant des USDe via des portefeuilles TON compatibles ; le minting direct de tsUSDe n'est pas disponible. Quelles méthodes permettent de recevoir des récompenses pour la détention de tsUSDe ? Les récompenses de détention pour les tsUSDe ne s'appliquent qu'aux actifs conservés dans des portefeuilles grand public compatibles ; les échanges décentralisés ou les adresses non-custodials ne sont pas éligibles.









Le déploiement d'Ethena sur le réseau TON marque une avancée majeure vers l'adoption généralisée d'actifs à rendement stable au sein des écosystèmes blockchain. Grâce à l' USDe et tsUSDe, les utilisateurs peuvent participer à la DeFi et générer des rendements on-chain sans être exposés à de fortes volatilités. Cela réduit non seulement les barrières à l'entrée, mais renforce également la composabilité et la valeur pratique des actifs on-chain.





Avec l'amélioration continue de l'infrastructure des portefeuilles TON, des technologies de ponts cross-chain et des protocoles DeFi, Ethena est en passe de devenir une solution de référence pour les actifs stables sur TON. Pour les utilisateurs à la recherche de rendements stables à partir d'actifs USD on-chain, le moment est idéal pour s'impliquer dans la DeFi sur TON.



