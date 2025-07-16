Unite : La solution blockchain couche 3 (L3) nouvelle génération pour les jeux mobiles









Unite est une solution blockchain couche 3 (L3) conçue pour les jeux mobiles grand public, pensée pour transformer le paysage des jeux Web3 sur mobile. Unite combine la sécurité et la décentralisation des réseaux sous-jacents de couche 1 (L1) et couche 2 (L2) avec la rapidité et l'efficacité de la couche 3, offrant aux développeurs de jeux un environnement optimisé pour soutenir des expériences de jeu immersives et scalables, tout en repoussant les limites du gaming blockchain.





Unite se concentre sur l'amélioration de l'expérience des joueurs grâce à des fonctionnalités de gains intégrés, en proposant une solution complète de couche 3 couvrant la blockchain, le client et l'écosystème, et en mettant en place une infrastructure physique décentralisée (DePin) basée sur des milliards d'appareils mobiles actifs chaque jour dans le monde.





En tant que chaîne couche 3 conçue pour un usage spécifique, Unite adopte la technologie Optimistic Rollup afin d'offrir une excellente scalabilité, des confirmations de transactions quasi instantanées et des frais de gaz ultra-faibles. Ses frais de gas optimisés et ses limitations de contrats, associés à une compatibilité EVM, permettent aux développeurs de créer des mondes de jeu riches et complexes tout en se connectant facilement aux réseaux décentralisés. Avec sa philosophie mobile-first et son architecture technique avancée, Unite est prêt à redéfinir l'avenir des jeux Web3 sur mobile, en offrant aux joueurs du monde entier une expérience de jeu inédite.









Le Mainnet d'Unite, ou réseau principal d'Unite, est construit sur la chaîne Base. Il s'agit d'une blockchain couche 3 haute performance, conçue pour gérer un volume élevé de transactions, des frais de gaz ultra-faibles et une sécurité renforcée, offrant ainsi une solution de nouvelle génération spécialement pensée pour les jeux mobiles grand public.





Le Mainnet d'Unite bénéficie d'une excellente scalabilité et constitue une solution idéale pour les dApps nécessitant des interactions fréquentes, comme les jeux mobiles comptant des dizaines de millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Cette capacité pose les bases de l'innovation du gaming blockchain de nouvelle génération.





Frais de gaz ultra-faibles : À partir de 21,000 Wei (environ 0.000000000084 $ par transaction)

Partenariats : Unite couche 3 (L3) collabore avec Alchemy et Syndicate, et fait partie de la communauté Metabased, construite sur Arbitrum Orbit. En utilisant le Sequencer Metabased, Unite peut se scaler sur un nombre illimité de shards et supporter un nombre illimité de jeux, garantissant à chaque jeu des performances élevées tout en assurant l'interopérabilité avec le Mainnet d'Unite et les partenaires de l'écosystème Metabased.









UNITE est le token natif de la blockchain Unite et constitue le cœur de l'écosystème des jeux mobiles Unite. L'offre totale de tokens UNITE est de 30 milliards, répartis comme suit :





Categorie Allocation Details Développement communautaire 30 % 30 % des tokens sont alloués au développement communautaire afin de garantir que l'écosystème Unite reste dynamique, attractif et inclusif. Ces fonds soutiennent diverses initiatives telles que les événements communautaires, les airdrops de tokens et les campagnes marketing, essentielles pour attirer de nouveaux utilisateurs et renforcer le sentiment d'appartenance des membres existants. Écosystème 25 % Les tokens dédiés à l'écosystème soutiendront le développement et l'expansion de la plateforme Unite, y compris les partenariats, les intégrations et les collaborations avec d'autres projets Web3. Ces fonds permettront à Unite de rester à la pointe de l'innovation, en tirant parti des avantages de l'écosystème décentralisé pour apporter en continu de la valeur aux utilisateurs. Investisseurs 20 % 20 % des tokens seront attribués aux investisseurs qui soutiennent la vision et le développement de Unite. Cette allocation fournit les ressources nécessaires à la croissance et à l'expansion continues du projet, garantissant sa pérennité à long terme. Équipe 19.9 % L'allocation réservée à l'équipe récompense le travail et l'implication des membres du projet. Ces fonds ont pour but de motiver l'équipe à continuer de porter l'innovation et le développement au sein de l'écosystème Unite, afin d'assurer la compétitivité de la plateforme dans l'univers en constante évolution du gaming Web3 et de rester centré sur les utilisateurs. Réserve de trésorerie 5.1 % La réserve de trésorerie constitue le fonds de réserve de Unite, offrant flexibilité et stabilité face aux fluctuations du marché ou aux imprévus. Ces fonds soutiendront les objectifs long terme, tels que la Recherche et le développement (R&D), les améliorations d'infrastructure et les investissements stratégiques.













Clause de non-responsabilité : Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service similaire, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés et investir avec prudence, car toutes les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.