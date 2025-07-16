WalletConnect : Un pont vers le Web3 pour ouvrir l'accès au monde des cryptomonnaies



MEXC commencera les trading de WCT au comptant et sur les contrats à terme. La plateforme a d'ores et déjà ouvert le canal de dépôt pour les tokens WCT, vous permettant de déposer vos tokens sur MEXC en attendant le lancement du trading.

273,000 WCT et 50,000 USDT. Parallèlement, vous pouvez consulter la page de l'événement Airdrop+ de MEXC pour participer aux activités de dépôt et de trading de WCT, et partager des récompenses d'une valeur de







WalletConnect (WCT) est le tout premier protocole cryptographique open source permettant des connexions sécurisées entre portefeuilles numériques et applications décentralisées (dApps). Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent accéder facilement à une multitude de dApps sans jamais divulguer leur clé privée, garantissant ainsi une sécurité maximale.









Compatible avec tous les types de portefeuilles : que ce soit Trust Wallet, MetaMask ou Rainbow Wallet, WalletConnect prend en charge plus de 600 portefeuilles différents et donne accès à plus de 50,000 dApps.





Sécurité absolue : toutes les connexions sont chiffrées de bout en bout, ce qui empêche toute tentative de vol d'informations ou de fonds.





Simplicité d'utilisation : il suffit de scanner un QR code ou de cliquer sur un lien. Aucun besoin d'entrer de clé privée complexe, réduisant ainsi les risques d'arnaque.









En quelques étapes simples, vous pouvez connecter votre portefeuille à vos dApps préférées comme Uniswap ou OpenSea, de manière totalement sécurisée :





1）Accédez à la dApp : Ouvrez l'application décentralisée que vous souhaitez utiliser.

2）Sélectionnez la connexion de portefeuille : Cliquez sur le bouton « Connecter le portefeuille » et choisissez WalletConnect.

3）Scannez le code QR ou cliquez sur le lien : Si vous êtes sur un ordinateur, scannez le code QR ; si vous êtes sur un appareil mobile, cliquez sur le lien.

4）Confirmez la connexion : Approuvez la demande de connexion depuis votre application de portefeuille.

Vous pouvez désormais échanger des tokens ou effectuer d'autres opérations sans jamais saisir votre clé privée.









Le token WalletConnect (WCT) est le token natif du réseau WalletConnect, avec une offre initiale plafonnée à 1 milliard de tokens. Il vise à stimuler l'engagement communautaire et le développement durable de l'écosystème via une distribution équitable.





Fonds WalletConnect (27 %) Utilisé pour les partenariats, les parrainages, le développement de l'écosystème et les activités marketing. Airdrop (18.5 %) Distribué par phases afin d'encourager les nouveaux utilisateurs et de maintenir l'engagement de la communauté. Équipe (18.5 %) Attribué aux membres fondateurs et aux développeurs du projet afin de garantir le développement continu du projet. Récompenses (17.5%) Utilisé pour le staking et les activités de récompense afin de renforcer la sécurité du réseau. Investisseurs (11.5%) Utilisé pour le staking et les activités de récompense afin de renforcer la sécurité du réseau. Développement technique (7%) Utilisé pour le développement du protocole et de ses modules associés.





Ce modèle de tokenomics encourage non seulement la participation active des utilisateurs, mais assure également un soutien en ressources stable pour le développement et l'expansion de l'écosystème WalletConnect.













Le WCT n'est pas un simple token : il joue un rôle central dans l'écosystème en favorisant le bon fonctionnement du réseau et une croissance durable. Ses principales utilisations sont les suivantes :





Récompenses pour la participation au réseau : les utilisateurs reçoivent des récompenses en stakant du WCT, en opérant des nœuds ou en collaborant avec des portefeuilles. Cela encourage l'engagement actif et renforce la stabilité du système.





Amélioration des performances et de la fiabilité du réseau : le staking de WCT renforce la sécurité du réseau et maintient des performances optimales, tout en incitant les contributions de la communauté au développement durable de l'écosystème.





Gouvernance et droits de vote : les détenteurs de WCT peuvent voter sur des décisions clés, telles que les mises à niveau du protocole ou les évolutions du système, influençant ainsi l'avenir du réseau.





Source de revenus durable : le WCT est utilisé pour régler les frais de transaction et d'autres sources de revenus, contribuant à la stabilité économique et à la croissance à long terme de l'écosystème.













WalletConnect est dirigé par Jess Houlgrave, PDG, forte de plus de 12 ans d'expérience dans les paiements, l'art, les cryptomonnaies et la finance. Elle a auparavant occupé le poste de Chief Strategy Officer chez Checkout.com et fondé Codex Protocol. Elle siège également au Forum sur la MNBC de la Banque d'Angleterre et est la fondatrice de l'Art and Blockchain Fund. Sous sa direction, WalletConnect s'engage à construire un écosystème décentralisé à la fois sécurisé et convivial.









WalletConnect a établi des partenariats avec des acteurs majeurs du secteur tels que Coinbase Ventures et Polygon Ventures, tirant parti de leur soutien financier pour renforcer son influence à l'échelle mondiale. L'écosystème comprend aujourd'hui des centaines de portefeuilles et des milliers d'applications décentralisées, formant un vaste réseau d'interaction et de communication.









Avec l'évolution constante des applications décentralisées et de la technologie blockchain, WalletConnect joue un rôle clé en tant que passerelle sécurisée entre portefeuilles et dApps. Ses fonctionnalités renforcées en matière de sécurité et ses opérations optimisées devraient attirer un nombre croissant d'utilisateurs. Son listing sur des plateformes renommées comme MEXC assure une forte liquidité au token. Par ailleurs, son modèle de gouvernance décentralisée et sa communauté active constituent une base solide pour favoriser l'adoption massive et les opportunités d'investissement.









WalletConnect (WCT) est un acteur clé qui connecte en toute sécurité les portefeuilles cryptos aux applications décentralisées, tout en garantissant une expérience fluide, décentralisée et conviviale au sein de l'écosystème blockchain. Si vous recherchez une plateforme fiable, offrant une grande liquidité, du trading à effet de levier et une fonction de conversion simple, MEXC est votre allié idéal.





1) Ouvrez l'application MEXC ou connectez-vous sur le site officiel

2) Recherchez « WCT » dans la barre de recherche, puis choisissez le mode de trading au comptant ou des contrats à terme .

3) Sélectionnez le type d'ordre, indiquez la quantité, le prix et les autres paramètres nécessaires pour effectuer votre transaction.





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce contenu ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn partage ces informations à titre de référence uniquement et ne propose aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence avant d'investir. La plateforme décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.