Wave : révolutionner le trading et la finance Web3 à l'ère de l'on-chain intelligent









Wave World (WAV) est le token natif d'un écosystème complet construit sur la blockchain SUI, offrant des expériences de trading, de divertissement et de finance dans l'univers Web3. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs on-chain, plus de 300,000 adresses actives quotidiennes et plus de 500,000 transactions quotidiennes, Wave World démontre sa solidité à travers un système polyvalent et performant.





Le projet vise à simplifier les interactions des utilisateurs avec les portefeuilles EOA en s'intégrant directement dans des plateformes populaires comme Telegram. Cela permet non seulement d'étendre sa portée du Web2 vers le Web3, mais aussi d'assurer une expérience fluide et pratique. Wave World n'est pas simplement une plateforme d'échange de tokens, mais propose également de nombreuses fonctionnalités avancées telles que :





Agent de trading IA : fournit des analyses du marché en temps réel pour aider les utilisateurs à prendre des décisions de trading précises.

Meme World : permet le lancement et le trading de memecoins en toute simplicité, touchant des millions d'utilisateurs.

Accès social : permet de trader instantanément des tokens via les réseaux sociaux, sans applications supplémentaires.

Sniping automatique : exécute automatiquement les transactions avec une grande précision pour ne rater aucune opportunité.

Intégration de tous les DEX : regroupe tous les échanges décentralisés sur une seule plateforme pour un trading rapide et efficace.

Trading sécurisé : vérification on-chain avant chaque transaction, garantissant un environnement de trading fiable.





Avec la volonté de devenir un point d'entrée complet pour les nouveaux utilisateurs comme pour les traders expérimentés, Wave World consolide progressivement sa position sur le marché blockchain, tout en offrant de nombreuses opportunités de revenus via le trading, le staking, le yield farming et d'autres produits financiers.













Wave World opère comme un écosystème intégré comprenant plusieurs services, notamment :

Trading de tokens : les utilisateurs peuvent trader du WAV via des paires comme WAV/USDT sur des plateformes réputées telles que MEXC.

Play-to-Earn : des jeux intégrés permettent aux joueurs de s'amuser tout en gagnant des tokens WAV en récompense.

DeFi et staking : le système DeFi permet de staker, faire du yield farming et générer un revenu passif à partir de produits financiers décentralisés.













Wave World (WAV) a une offre totale maximale de 1,000,000,000 WAV, répartis comme suit :

Round seed : 10%

Round privé : 12%

Round public : 1,5%

Liquidité : 4%

Écosystème : 30%

Airdrop de la Saison 1 : 10%

Communauté : 15%

Conseillers et contributeurs précoces : 8%

Équipe : 9,5%









Les rounds seed, privé et public comportent une période de « cliff » avant un déblocage linéaire. Les rounds seed et privé ont respectivement des périodes de cliff de 12 et 9 mois, tandis que le round public est entièrement débloqué après 4 mois.

Les tokens de liquidité sont entièrement débloqués au TGE pour garantir une fluidité optimale du trading.





Les tokens destinés à l'écosystème sont débloqués progressivement sur 60 mois, et ceux de l'airdrop de la Saison 1 sont distribués intégralement en 4 mois.





Les tokens de la communauté sont bloqués pendant 5 mois, puis débloqués sur 55 mois.





Les tokens des conseillers, contributeurs précoces et de l'équipe sont bloqués pendant un an, puis débloqués progressivement sur 24 et 48 mois. Ce mécanisme vise à maintenir une croissance stable et à éviter les pressions à la vente.









Les tokens WAV ne sont pas qu'un simple moyen de paiement ; ils possèdent de nombreuses utilités au sein de l'écosystème, pour les utilisateurs comme pour les développeurs :





Méthode de paiement principale : WAV est la devise centrale de l'écosystème Wave, utilisée pour toutes les transactions dans les dApps, les jeux Play-to-Earn, les produits DeFi et sur la plateforme de trading Wave.





Frais de transaction et intégration des dApps : les dApps tierces intégrées à l'écosystème doivent utiliser WAV pour les frais de transaction, créant une demande réelle pour le token.





Génération de revenus et staking : les détenteurs de WAV peuvent staker leurs tokens dans les produits DeFi de Wave pour générer des intérêts et des récompenses, optimisant ainsi les revenus passifs.





Accès exclusif aux memecoins : via WavePad et WaveStaking, les détenteurs de WAV peuvent accéder en avant-première aux préventes de memecoins, avant leur cotation publique.





Mécanisme de rachat et de combustion : Wave s'engage à racheter et brûler des tokens WAV avec les revenus générés par la plateforme, pour maîtriser l'inflation et renforcer la valeur à long terme.





Grâce à ces nombreuses fonctionnalités, WAV n'est pas simplement un actif d'échange, mais le moteur de croissance de tout l'écosystème Wave.









Wave dispose d'un potentiel de croissance important grâce à l'expansion de son écosystème blockchain sur Sui, intégrant DeFi, trading IA, memecoins et dApps. Le projet vise à offrir une compatibilité multichain, augmentant la liquidité et l'accès aux marchés mondiaux.





Le développement du trading IA apporte des outils d'analyse en temps réel qui aident les utilisateurs à optimiser leurs stratégies. La roadmap prévoit l'expansion des dApps, posant les bases d'un développement durable à long terme.









En tant que plateforme de trading numérique de référence à l'échelle mondiale, MEXC se distingue par ses frais réduits, sa rapidité d'exécution, une large sélection de tokens tendance et une excellente liquidité. Ces atouts permettent aux investisseurs de tirer parti des opportunités d'un marché en constante évolution. WAV est désormais listé sur MEXC, vous permettant de trader le token avec des frais ultra-compétitifs.





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application ou au site officiel de MEXC.

2) Utilisez la barre de recherche pour rechercher le token WAV, puis choisissez le trading de WAV Spot ou en contrats à terme selon votre préférence.

3) Sélectionnez votre type d'ordre, saisissez les paramètres comme la quantité et le prix, et finalisez la transaction.







