Qu'est-ce que Chis AI ? Une plateforme innovante alliant intelligence artificielle et blockchain

Chis AI est une plateforme de services d'IA innovante qui fusionne l'intelligence artificielle avec la blockchain, offrant aux utilisateurs une toute nouvelle manière d'accéder aux services d'IA. Contrairement aux plateformes traditionnelles reposant sur des abonnements API classiques, Chis AI détermine les permissions d'accès aux services selon la quantité de tokens CHISAI détenus par chaque utilisateur, garantissant ainsi une expérience décentralisée et centrée sur l'utilisateur.









À l'ère des avancées rapides en matière d'intelligence artificielle et de blockchain, les services d'IA traditionnels rencontrent de nombreuses limites : abonnements contraignants, répartition inégale des ressources et contrôle centralisé. Pour répondre à ces défis, Chis AI redéfinit l'accès aux services d'IA grâce à une approche décentralisée.





Sur la plateforme Chis AI, les utilisateurs peuvent facilement connecter un portefeuille Web3 (par exemple, MetaMask) et débloquer des services d'IA en détenant des tokens CHISAI. Ce mécanisme d'accès basé sur les tokens assure une allocation équitable des services tout en stimulant la circulation du token et sa croissance de valeur.





Chis AI combine technologie d'IA de pointe et sécurité/transparence de la blockchain, tout en s'appuyant sur un modèle de tokenomics unique pour offrir une expérience plus juste et efficace.













Chis AI met en œuvre un mécanisme innovant de contrôle d'accès basé sur la détention de tokens. Les utilisateurs doivent détenir une certaine quantité de tokens CHISAI pour débloquer les services d'IA correspondants. Ce modèle garantit une répartition équitable des ressources et empêche la concentration des services entre quelques mains. Il encourage également l'engagement actif dans l'écosystème, car plus un utilisateur détient de tokens, plus il accède à des services étendus.









Afin de répondre aux différents besoins, Chis AI propose un système de niveaux. Les utilisateurs sont répartis en plusieurs niveaux en fonction du nombre de tokens CHISAI qu'ils détiennent, chaque niveau donnant droit à un quota quotidien de prompts IA. Ce système assure une intégration fluide pour les nouveaux venus tout en récompensant les utilisateurs fidèles.









Chis AI propose une large gamme de services d'intelligence artificielle, incluant la génération d'image à partir de texte, la synthèse vocale, la conversion d'image en vidéo, la génération de code par IA, l'IA appliquée aux applications blockchain, la conception assistée par IA, l'IA dédiée au contenu et au marketing, et bien plus encore. Ces services répondent à des besoins variés tout en améliorant l'efficacité du travail et la créativité grâce aux technologies d'IA.





Texte vers image : Génération d'images IA de haute qualité à partir de descriptions textuelles, adaptées à la conception graphique, au marketing, etc.

Texte vers voix : Synthèse vocale naturelle et fluide, supportant divers styles et langues — idéal pour les podcasts, livres audio ou publicités.

Image vers vidéo : Transformation d'images statiques en vidéos dynamiques, parfait pour les NFT et les réseaux sociaux.

Génération de code IA : Génération de scripts optimisés, correction de bugs, suggestions intelligentes, y compris pour les smart contracts blockchain.

IA appliquée à la blockchain : Services assistés par IA pour la création de tokens, modélisation tokenomics, analyse de données on-chain, etc.

Conception assistée par IA : Création d'éléments UI/UX, d'identités de marque ou de maquettes rapides.

Contenu et marketing IA : Création de contenus engageants pour les publicités, les réseaux sociaux ou les articles SEO.









Grâce à la blockchain, les tâches IA sont exécutées de manière efficace et transparente. Un modèle hybride permet un traitement on-chain et off-chain, équilibrant vitesse et décentralisation. Des smart contracts garantissent l'équité des transactions et préviennent les abus, offrant ainsi un environnement fiable et sécurisé.













Nom du token : Chis AI Token

Symbole : CHISAI

Offre totale : 100 000 000









Développement : 20 %

Incitations communautaires : 15 %

Liquidité & listings CEX : 32,5 % (dont 50 % pour la liquidité initiale)

Trésorerie : 10 %

Marketing : 10 %

Mécanisme de burn : 10 %

Vente publique : 2,5 %









Accès aux requêtes IA : les utilisateurs doivent détenir des tokens CHISAI pour débloquer les services d'IA. Le nombre de tokens détenus détermine le quota quotidien de requêtes autorisées.





Récompenses de l'écosystème : les détenteurs de tokens peuvent obtenir des récompenses supplémentaires en les plaçant en staking et en participant à la gouvernance.





Staking et gouvernance : le staking de tokens CHISAI permet de recevoir des tokens supplémentaires et d'obtenir des droits de vote sur les évolutions de la plateforme, les améliorations des modèles d'IA et d'autres décisions de gouvernance.





Trading et liquidité : CHISAI sera disponible à l'achat et à la vente sur les DEX et CEX, garantissant ainsi la liquidité du marché.









Chis AI, en tant que plateforme innovante fusionnant l'intelligence artificielle et la blockchain, s'appuie sur un modèle de tokenomics unique et un système de requêtes à paliers pour offrir une expérience de service IA plus équitable et plus efficace. Sa gamme diversifiée de services d'IA répond à un large éventail de besoins utilisateurs, tandis que le traitement décentralisé et la sécurité transparente garantissent la fiabilité du service et la confiance des utilisateurs. Avec le lancement du token CHISAI et une reconnaissance croissante sur le marché, Chis AI est en passe de définir un nouveau standard dans le secteur des services IA, orientant l'industrie vers un avenir plus décentralisé et centré sur l'utilisateur.





