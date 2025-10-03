Qu'est-ce qu'Espresso ? Reconnecter un monde blockchain fragmenté avec 100 nœuds









1) Espresso utilise un consensus BFT décentralisé pour fournir des confirmations de transactions rapides en moins de six secondes pour toutes les blockchains connectées.

2) En tant que couche de confirmation globale, Espresso permet aux différentes chaînes d'accéder en temps réel à l'état vérifié des autres, rendant possible une véritable composabilité cross-chain.

3) Il est compatible avec les principaux frameworks de rollup, notamment Arbitrum, OP Stack et Polygon CDK.

4) Comparée à la finalité de 15 minutes d'Ethereum, Espresso réduit le temps de confirmation à quelques secondes, améliorant considérablement l'efficacité cross-chain.

5) Au-delà de la confirmation, Espresso peut également servir de séquenceur décentralisé et de couche de disponibilité des données à faible coût.





À mesure que les applications blockchain continuent de se développer, une seule chaîne ne peut plus répondre à toutes les demandes des utilisateurs. En réponse, des centaines de nouvelles blockchains ont vu le jour, certaines axées sur le GameFi , d'autres sur la DeFi ou les NFT. Ces réseaux sont devenus des « îlots » isolés, avec des actifs et des applications confinés à leurs propres écosystèmes.





Cette fragmentation entraîne de multiples défis. Les utilisateurs doivent fréquemment changer de chaîne et transférer des actifs via des bridges, les développeurs doivent redéployer leurs applications dans plusieurs écosystèmes, et la liquidité se retrouve dispersée, ce qui réduit l'efficacité globale du capital. Plus important encore, l'avantage fondamental de la blockchain, la composabilité — où les applications peuvent interagir comme des blocs de Lego — devient inefficace dans les scénarios cross-chain.









L'équipe d' Espresso Systems a identifié les principaux défis auxquels font face les blockchains publiques actuelles et a défini une vision ambitieuse : permettre à toutes les blockchains de fonctionner ensemble comme un système unifié. Pour concrétiser cette vision, elle a développé Espresso Network, qui agit comme une couche de confirmation globale fournissant des confirmations de transactions rapides, fiables et neutres pour toutes les blockchains connectées.









Dans l'architecture blockchain traditionnelle, une transaction doit franchir plusieurs étapes avant d'atteindre la finalité. Prenons l'exemple des rollups d' Ethereum : après qu'un utilisateur a soumis une transaction, celle-ci est d'abord traitée et provisoirement confirmée par le séquenceur du rollup. Ensuite, le séquenceur regroupe les transactions et les soumet à la blockchain principale d'Ethereum, où elles doivent attendre la finalité d'Ethereum, soit environ 15 minutes. Ce processus long introduit des risques : si le séquenceur agit de manière malveillante ou rencontre des erreurs, les transactions peuvent être annulées.





Espresso introduit une couche de confirmation dans ce processus, agissant comme une couche intermédiaire pour une confirmation rapide. Une fois qu'un séquenceur de rollup soumet un bloc de transactions à Espresso, ses nœuds validateurs utilisent un consensus tolérant aux fautes byzantines (BFT) pour parvenir à un accord en six secondes, offrant une confirmation économiquement sécurisée. Plus important encore, grâce à des contraintes définies au niveau du protocole, seuls les blocs confirmés par Espresso peuvent être finalisés et réglés sur Ethereum.









Le fonctionnement d'Espresso peut être décomposé en cinq étapes clés :





1) Soumission : le séquenceur autorisé d'un rollup soumet des lots de transactions au réseau Espresso.

2) Consensus : les nœuds validateurs d'Espresso exécutent le protocole de consensus BFT HotShot, atteignant un accord sur chaque bloc en environ 6 secondes.

3) Contrainte : au niveau du protocole, seuls les blocs confirmés par Espresso sont autorisés à être finalisés sur la couche 1 (par ex. Ethereum).

4) Disponibilité : une fois confirmés, les blocs deviennent lisibles en quelques secondes, offrant une vue fiable de l'état le plus récent du rollup.

5) Interopérabilité : les autres chaînes, bridges cross-chain et protocoles de messagerie peuvent lire depuis Espresso pour accéder en temps réel aux données d'état de tous les réseaux intégrés.





Cette conception est particulièrement élégante car elle ne nécessite aucune modification des architectures blockchain existantes. Au lieu de cela, Espresso agit comme une couche complémentaire qui améliore l'interopérabilité de l'ensemble de l'écosystème.













Espresso s'appuie sur son protocole de consensus propriétaire HotShot, un mécanisme BFT spécialement optimisé pour la vitesse et la scalabilité. Contrairement à Ethereum, qui privilégie la résistance à la censure au détriment de la latence, HotShot met l'accent sur des confirmations allant de la sous-seconde à quelques secondes.





Dans les tests en conditions réelles, Espresso a déjà atteint un temps moyen de confirmation d'environ 6 secondes, avec des avancées continues vers une finalité en sous-seconde. Cette amélioration spectaculaire de la vitesse de confirmation est cruciale pour l'expérience utilisateur. Des transactions qui nécessitaient auparavant 15 minutes pour être finalisées sur Ethereum peuvent désormais l'être en quelques secondes grâce à Espresso.









La plupart des rollups existants reposent sur des séquenceurs centralisés, créant ainsi des points de défaillance uniques et des hypothèses de confiance. Espresso propose une alternative : un réseau décentralisé de 100 nœuds validateurs (avec des plans d'expansion et une transition vers un système de Proof-of-Stake sans permission). Les rollups peuvent déléguer leur séquencement à ce réseau décentralisé au lieu d'exploiter leur propre séquenceur centralisé.





Cette architecture renforce non seulement la sécurité et la décentralisation, mais elle pose également les bases du séquencement partagé, permettant à plusieurs rollups d'utiliser le même ensemble de séquenceurs et de débloquer des transactions cross-chain atomiques.









La disponibilité des données est l'un des principaux goulots d'étranglement de la scalabilité des blockchains. Espresso ne se limite pas à fournir des services de confirmation : il peut également fonctionner comme une couche de disponibilité des données à faible coût. Comparé au stockage direct des données sur Ethereum, Espresso propose de solides garanties de disponibilité des données à une fraction du coût, aidant ainsi les applications à atteindre une scalabilité accrue.





À ce jour, le réseau Espresso a atteint un débit de données de 20 Mo/s, ce qui dépasse largement la plupart des solutions existantes.













Les bridges cross-chain les plus rapides adoptent actuellement un modèle basé sur des solvers, où les utilisateurs verrouillent des actifs sur la chaîne source et où les solvers préfinancent les actifs sur la chaîne de destination. Cependant, ces derniers font face à un risque majeur : si la transaction sur la chaîne source est annulée, ils peuvent subir des pertes. En conséquence, les solvers doivent soit attendre une longue période de finalité, ce qui affecte l'expérience utilisateur, soit assumer ce risque et facturer des frais plus élevés.





Avec Espresso, les solvers peuvent obtenir des confirmations fiables en quelques secondes seulement, garantissant que les transactions verrouillées des utilisateurs ne seront pas annulées. Cela améliore considérablement l'efficacité du capital et réduit les coûts cross-chain. Des bridges cross-chain de premier plan, comme Across , explorent déjà une intégration avec Espresso.









La messagerie cross-chain est la base de l'interopérabilité entre blockchains. Les solutions existantes sont soit lentes, comme celles qui passent par la Layer-1 et nécessitent plusieurs jours pour être finalisées, soit dépendantes de comités de confiance, comme Wormhole ou LayerZero. Même lorsque ces comités agissent honnêtement, ils doivent malgré tout attendre la finalité Couche 1 (L1) avant de pouvoir confirmer les lots de transactions.





Espresso permet d'obtenir la finalité des transactions en quelques secondes, ce qui permet aux protocoles de messagerie de vérifier les messages cross-chain plus rapidement et de manière plus sécurisée. Qu'il s'agisse d'attestation par Trusted Execution Environment (TEE) ou de preuves à connaissance nulle (ZK proofs), ces systèmes nécessitent une liste de transactions confirmées ou une racine de Merkle pour la vérification. Espresso fournit précisément ce composant essentiel.









Certains modèles cross-chain avancés permettent aux blockchains d'accepter de manière optimiste les messages les unes des autres, puis de résoudre les éventuelles divergences lors du règlement. Cette approche exige un processus de règlement coordonné entre les chaînes, pouvant reposer sur l'agrégation par preuves à Zero-knowledge (ZK) ou sur des mécanismes de preuve de fraude entrelacés.





Les opérateurs de rollups peuvent utiliser les confirmations rapides Byzantine Fault Tolerant (BFT) d'Espresso ainsi que des preuves d'état vérifiables pour accéder en temps réel à des informations d'état hautement fiables, sans avoir à attendre le règlement pour détecter les problèmes. Cela rend la conception des groupes d'interopérabilité agrégés plus pratique et plus sécurisée.









Lorsque les groupes d'interopérabilité agrégés sont combinés à un séquenceur partagé, il devient possible d'atteindre une composabilité entièrement synchrone, considérée comme le graal de l'interopérabilité cross-chain. Dans ce modèle, les smart contracts sur différentes blockchains peuvent s'appeler mutuellement au sein d'une même transaction, comme s'ils fonctionnaient sur une seule et même chaîne.





Espresso joue un rôle central dans la mise en place de ces deux composantes clés. Il fournit des confirmations rapides pour les groupes agrégés et une infrastructure décentralisée pour le séquençage partagé.









Espresso gagne en reconnaissance auprès d'un nombre croissant de projets dans l'univers blockchain. Plus de 20 chaînes intègrent déjà Espresso ou le testent sur testnet, parmi lesquelles :

Rollups généralistes : RARI Chain et diverses AppChains.

Chaînes spécifiques aux applications : Molten Network, axée sur le trading, et t3rn, spécialisée dans l'exécution cross-chain.

Intégrations technologiques : des frameworks majeurs comme Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK et Cartesi, tous en cours de développement actif pour l'intégration d'Espresso.

Au-delà des blockchains elles-mêmes, des projets d'infrastructure clés tels que les bridges cross-chain, les réseaux de solvers et les agrégateurs DEX explorent également comment tirer parti de la couche de confirmation d'Espresso.









Espresso Systems ne se limite pas à développer des produits : l'équipe contribue également à la recherche et à la standardisation dans l'ensemble de l'industrie blockchain. L'une de ses principales avancées est la proposition de CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), une norme conçue pour permettre un protocole de messagerie cross-chain indépendant de toute chaîne spécifique. L'équipe explore également des marchés de séquenceurs partagés incitatifs, permettant aux rollups de mettre aux enchères de manière transparente leurs droits d'ordonnancement des transactions, tout en préservant à la fois leurs revenus et leur souveraineté.





Avec le lancement de Mainnet 0, Espresso est officiellement entré dans la phase de production. Mais ce n'est qu'un début. La vision à long terme de l'équipe est de bâtir un véritable « jardin infini », un écosystème ouvert et sans barrières, où toutes les blockchains peuvent interopérer librement et innover sans restriction.









L'avenir de la blockchain ne devrait pas être un paysage fragmenté de chaînes isolées, mais un réseau interconnecté de manière fluide. En fournissant une couche de confirmation rapide, fiable et neutre, Espresso pose les bases de cette vision.





Pour les utilisateurs, cela signifie des expériences cross-chain plus fluides et des coûts réduits. Pour les développeurs, cela représente la possibilité de se concentrer sur l'innovation sans être freinés par la complexité du cross-chain. Pour l'industrie dans son ensemble, c'est une nouvelle étape vers une adoption massive et durable des technologies blockchain.





Tout comme le protocole TCP/IP a unifié des réseaux informatiques disparates pour former l'internet moderne, Espresso ambitionne de devenir le protocole central qui connecte des blockchains diverses dans un écosystème unifié et composable. Dans un monde multi-chain, la couche de confirmation d'Espresso pourrait bien s'avérer être la pièce maîtresse qui rassemble l'ensemble du système.



