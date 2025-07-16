Qu'est-ce que le trading de contrats à terme perpétuels en pré-ouverture sur MEXC ?





Les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture sont un type de produit dérivé permettant aux utilisateurs de trader des tokens avant leur listing officiel, avec des prix libellés en USDT. En tradant des contrats à terme perpétuels en pré-ouverture, les utilisateurs peuvent prendre une longueur d'avance sur le marché en se positionnant tôt sur les nouveaux tokens et en évaluant leurs futures tendances de prix et de liquidité.





En substance, les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture relèvent des contrats à terme perpétuels USDT-M et migreront progressivement vers des contrats à terme standards une fois les tokens officiellement listés.









Positionnement anticipé : Participez au trading avant que les contrats à terme officiels ne soient lancés. Restez en avance sur le marché et profitez d'un avantage de premier entrant.

Profitez de la volatilité : Tirez parti de la forte volatilité des tokens populaires avant leur listing pour capter des gains potentiels.

Transition fluide vers les contrats à terme standards : Une fois le token officiellement listé, le contrat à terme perpétuel en pré-ouverture sera automatiquement converti en contrat à terme perpétuel standard. Aucun transfert de position n'est nécessaire — le trading se poursuit sans interruption.













Futures (Contrats à terme) dans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page de trading des contrats à terme. Connectez-vous au site officiel de MEXC . Cliquez sur(Contrats à terme) dans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page de trading des contrats à terme.





Sur la page de trading, cliquez sur le sélecteur de paire de contrats à terme (▼) pour afficher les catégories telles que 0 Fees, MEME, Solana Ecosystem, etc.





Sélectionnez Pré-ouverture (Pre-market) pour consulter toutes les paires de contrats à terme perpétuels en pré-ouverture actives. Cliquez sur la paire que vous souhaitez trader pour commencer votre expérience de trading sur les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture.

















1）Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous. Appuyez sur Futures (Contrats à terme) en bas de la page d'accueil pour accéder à la section dédiée.





2）En haut de la page de trading des contrats à terme, appuyez sur le sélecteur de paire de contrat (▼) pour changer de paire.





3）Sous USDT-M, trouvez et sélectionnez Pré-ouverture (Pre-market). Vous verrez apparaître toutes les paires de contrats à terme perpétuels en pré-ouverture actives. Appuyez sur la paire que vous souhaitez trader et commencez votre parcours sur les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture.

















Comparés aux contrats à terme perpétuels standards, les contrats en pré-ouverture comptent généralement moins de participants et des carnets d'ordres plus restreints.

Une liquidité réduite peut entraîner des écarts plus larges entre le prix d'achat et de vente ainsi qu'un slippage plus important.

Le manque de contreparties suffisantes peut nuire à votre capacité à ouvrir ou clôturer des positions rapidement.









En raison du nombre limité de participants et de la faible profondeur du carnet, le marché est plus sensible aux variations de prix.

Volatilité du taux de financement : Avec moins de sources de prix indiciels, le taux de financement peut fluctuer fortement, ce qui peut réduire vos gains voire entraîner des pertes si le risque n'est pas correctement géré.





Rappel important : Les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture présentent une volatilité plus élevée, une liquidité plus faible et un risque accru de liquidation forcée. Les prix sont fortement influencés par le sentiment du marché et les informations disponibles, ce qui en fait un produit spéculatif. Évaluez soigneusement votre tolérance au risque avant de participer, même si nous continuons à améliorer l'expérience de trading.













4.1.1 Avant le listing au comptant : Le contrat à terme reste en mode pré-ouverture et le trading se poursuit normalement.





4.1.2 Après le listing au comptant : En l'absence d'anomalies, le contrat à terme migrera progressivement vers un contrat à terme perpétuel standard. L'heure exacte de la transition sera annoncée séparément.





Pendant la période de transition :

1) Aucune action manuelle n'est requise : la conversion est automatique.

2) Les données de graphique en bougies et les points d'entrée en trading restent inchangés.

3) Les ordres ouverts et les positions existantes sont maintenus.

4) Les paramètres de risque et les sources de prix indiciels peuvent être ajustés.

5) Après le listing au comptant, en raison du mécanisme de découverte de prix par le marché, les prix des contrats à terme peuvent fluctuer fortement. Veuillez gérer vos positions et vos risques en conséquence.





4.1.3 Si le listing au comptant est annulé ou en cas de problème de risque, le contrat à terme perpétuel en pré-ouverture peut être retiré. Les modalités de delisting et de règlement seront annoncées séparément.





Directives de règlement :

Les règlements seront effectués au prix juste.

Le calendrier de règlement sera annoncé à l'avance et affiché sur la page de trading.

Une fois l'annonce publiée, l'ouverture de nouvelles positions sera restreinte et seule la clôture des positions sera autorisée.









Modes pris en charge : Les modes marge isolée et marge croisée sont disponibles à la fois sur le site Web et l'application. Les utilisateurs peuvent choisir d'ouvrir des positions longues ou courtes.

Mécanisme de liquidation : Identique à celui des contrats à terme perpétuels standards, garantissant la stabilité du marché.

Frais : La structure tarifaire est la même que celle des contrats à terme perpétuels standards.

Prix : Déterminé par les forces du marché, il peut différer du prix réel du listing au comptant.

Ajustements dynamiques des paramètres : MEXC peut ajuster certains paramètres tels que les limites de taux de financement, les intervalles de calcul, la taille de tick, l'effet de levier maximum, la marge initiale et la marge de maintenance en fonction des risques de marché. Veuillez toujours vous référer à la page de trading pour obtenir les informations les plus à jour.









Le trading au comptant (Spot) en pré-ouverture consiste à échanger des tokens réels, tandis que les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture sont des produits dérivés libellés en USDT et ne confèrent aucun droit de propriété sur le token sous-jacent.









Bien que les contrats à terme perpétuels en pré-ouverture puissent refléter les attentes du marché, le prix réel de listing au comptant est influencé par de nombreux facteurs et peut ne pas correspondre directement au prix des contrats à terme. En fin de compte, les deux prix sont dictés par la dynamique de l'offre et de la demande.









Le processus de transition n'engendre aucun coût ou perte supplémentaire. Tous les gains et pertes résultent des mouvements normaux du marché, et non du mécanisme de conversion.





Rappel : Le marché des contrats à terme perpétuels en pré-ouverture présente une liquidité plus faible, une volatilité plus élevée et un risque important de liquidation forcée. Les prix sont sensibles au sentiment du marché et à l'actualité, et le produit est de nature spéculative. Veuillez évaluer soigneusement votre tolérance au risque avant de participer.





Clause de non-responsabilité : Ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, conseil ou tout autre service connexe, et ne représentent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.