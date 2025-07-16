Qu'est-ce que Newton ? Une infrastructure d'IA vérifiable pour la finance décentralisée automatisée

Newton est un projet dédié à la construction d'une infrastructure décentralisée visant à permettre l'automatisation vérifiable on-chain et l'autorisation déléguée sécurisée. En intégrant des environnements d'exécution de confiance (TEE), des preuves à Zero Knowledge (ZKPs) et une architecture modulaire basée sur des agents, le protocole Newton apporte l'automatisation directement sur la blockchain, renforçant considérablement la transparence, la composabilité et la confiance.









Alors que la technologie blockchain évolue, la finance décentralisée (DeFi) s'impose comme un acteur majeur de la fintech. Toutefois, de nombreuses solutions DeFi existantes reposent encore sur des bots centralisés ou une coordination off-chain, ce qui limite la transparence, affaiblit la sécurité et accroît les exigences en matière de confiance. Newton a été lancé pour relever ces défis en introduisant une automatisation décentralisée, offrant une approche fondamentalement nouvelle de l'infrastructure financière on-chain.





Le projet est porté par la Magic Newton Foundation, une organisation engagée dans l'innovation et l'adoption de la blockchain. Sa mission : construire un système financier plus ouvert, transparent et efficace grâce à une infrastructure décentralisée de pointe.













Le protocole Newton introduit un mécanisme d'automatisation décentralisée permettant l'exécution automatique d'opérations complexes on-chain, sans intervention centralisée. Cela améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais réduit également les besoins en confiance, renforçant ainsi la sécurité et la transparence de l'écosystème DeFi.









Les utilisateurs peuvent déléguer des actions à des agents en toute sécurité, sans exposer leurs clés privées ou données sensibles à des tiers. Grâce à des permissions programmables, seules les actions explicitement approuvées par l'utilisateur peuvent être exécutées, assurant ainsi une protection renforcée des actifs.









En combinant les TEE (garantissant la confidentialité et l'intégrité des calculs) et les ZKP (permettant de prouver sans divulguer), Newton établit une base de confiance solide pour l'automatisation on-chain. Ce combo renforce considérablement la sécurité et la confidentialité du système.









Newton adopte une architecture modulaire fondée sur des agents, permettant aux développeurs de créer et déployer facilement divers services automatisés. Cette approche stimule l'efficacité du développement, l'innovation et la concurrence, tout en ouvrant la voie à de nombreux cas d'usage dans la DeFi.









NEWT est le token natif ERC-20 du protocole Newton.









Symbole : NEWT

Offre totale : 1 000 000 000 NEWT









L'allocation initiale des tokens NEWT est conçue pour aligner les incitations entre les contributeurs principaux, les premiers soutiens et la communauté élargie du protocole Newton, tout en assurant la durabilité à long terme de l'écosystème.





Elle est répartie comme suit : 60 % à la communauté, 18,5 % aux contributeurs principaux, 16,5 % aux premiers investisseurs et 5 % à Magic Labs.













Staking pour consensus sécurisé (dPoS) : les validateurs et opérateurs d'agents peuvent staker des tokens NEWT pour sécuriser le réseau et recevoir des récompenses d'émission.





Frais de transaction et de permission : le NEWT est utilisé pour toutes les actions liées aux agents : attribution, modification ou révocation de permissions, ainsi que les frais de gaz pour les déclenchements d'exécution.





Collatéral pour le registre de modèles : les développeurs doivent staker des NEWT pour enregistrer des modèles d'agents. Les opérateurs fournissent également du NEWT en garantie pour proposer leurs services et percevoir des revenus via les paiements des utilisateurs.





Gouvernance : à mesure que le protocole évolue, les stakers pourront participer à la gouvernance DAO, incluant les ajustements de paramètres, la gestion des fonds et les propositions communautaires.









Le protocole Newton se distingue par une architecture technique à la fois innovante et tournée vers l'avenir. En intégrant les TEE, les ZKPs et un cadre modulaire basé sur des agents, Newton surmonte les limites majeures des solutions DeFi existantes — en matière de confiance, sécurité et composabilité — tout en ouvrant la voie à de nouvelles innovations financières.





Par exemple, en combinant contrats intelligents et automatisation on-chain, Newton permet des stratégies de trading plus avancées sur les produits dérivés et une meilleure gestion des risques. Intégré à l'intelligence artificielle, Newton peut également prendre en charge la gestion d'actifs intelligente et la prise de décisions d'investissement fondée sur les données.





En tant que pionnier de la finance automatisée décentralisée, Newton œuvre à façonner l'avenir de la DeFi grâce à ses atouts techniques uniques et sa vision stratégique du marché. À long terme, Newton ambitionne de devenir une infrastructure fondamentale de l'écosystème de la finance décentralisée, en offrant des services financiers plus sécurisés, efficaces et intelligents aux utilisateurs du monde entier.





Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou autre. Il ne s'agit pas non plus d'une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement. Investissez en toute connaissance de cause et selon votre propre jugement. Les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



