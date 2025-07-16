Qu'est-ce que Redbrick (BRIC) ? Un moteur de création de jeux Web3 piloté par l'IA

Alors que le Web3 évolue à grande vitesse, la création de contenu connaît un bouleversement sans précédent. Redbrick se distingue comme un projet innovant dans cette dynamique, avec pour ambition de transformer la production et la consommation de jeux 3D et de contenus pour le métavers grâce à la technologie IA, à la programmation visuelle et à des modèles économiques on-chain.





Grâce à son moteur propriétaire OOBC, à de puissants outils assistés par l'IA, à un réseau mondial d'utilisateurs et à une tokenomics solide, Redbrick abaisse les barrières techniques à la création de contenu tout en mettant en place un écosystème « Create-Play-Earn ». Ce dernier offre aux développeurs, créateurs et utilisateurs de nouvelles opportunités de produire de la valeur.









Redbrick est une plateforme Web3 cloud-native, alimentée par l'IA, qui simplifie la création de jeux 3D, de mondes virtuels et de contenus pour le métavers. Grâce à son système de programmation visuelle Object-Oriented Block Coding (OOBC) associé à la technologie text-to-code, les utilisateurs peuvent concevoir des fonctionnalités interactives et des environnements 3D simplement en utilisant le langage naturel, sans aucune expérience en programmation.

Redbrick propose une chaîne d'outils complète allant de la création à la monétisation, applicable aux domaines de l'éducation, du marketing, de l'interaction sociale et du jeu Web3. Son mécanisme C2E (Create-to-Earn) permet aux créateurs de gagner des tokens BRIC en louant ou en possédant des terrains virtuels et en publiant du contenu, favorisant ainsi les incitations à la création et le développement collaboratif de l'écosystème.









L'architecture technique de Redbrick concilie convivialité, évolutivité et accessibilité pour les créateurs. Portée par des chaînes d'outils assistées par l'IA et un cadre compatible multi-chaînes, elle offre une liberté et une efficacité inédites pour la création de contenu.









Génération accélérée de scènes, de modèles et d'animations grâce à l'IA, avec une assistance en direct mise en place pour faciliter le codage.

Édition visuelle de scènes 3D sur plusieurs appareils (PC, tablette, mobile).









Plateforme entièrement accessible via le web, sans installation requise, dotée d'une compatibilité multi-chain et capable d'interagir avec des métavers tiers.

SDK de métavers ouvert et gestion du contenu multiplateforme pour favoriser une véritable collaboration inter-chain.









Bibliothèque d'actifs intégrée (maillages, interfaces graphiques, effets sonores, composants publicitaires, etc.) permettant une construction rapide de scènes.

Prend en charge le Play Store et les plugins Unity, compatible avec l'intégration d'actifs de jeu externes.









Redbrick poursuit son évolution technique tout en enregistrant des progrès significatifs dans la croissance de sa communauté et le développement de son écosystème, posant ainsi une base solide pour le succès durable de sa plateforme de contenus Web3. À ce jour, Redbrick a atteint des jalons importants en matière d'outils de création, d'émission de NFT et d'engagement communautaire :





Émission de Genesis Land : la prévente des NFTs de Genesis Land est terminée (3 500 émis au total, 500 vendus), et les récompenses en tokens et avantages pour les détenteurs de terrains ont été lancés. Lors de cette première prévente, 1 000 tokens BRIC ont été distribués par airdrop aux détenteurs, avec l'introduction de récompenses de staking et d'un accès prioritaire aux IEO.





Revenus et incitations en cours pour les créateurs : les détenteurs de NFTs de Genesis Land reçoivent des airdrops de BRIC et peuvent gagner des récompenses supplémentaires en stakant leurs terrains. Ils bénéficient également d'un accès exclusif à des événements communautaires en ligne et hors ligne, ainsi qu'à une participation prioritaire aux projets futurs.









BRIC est le token natif de l'écosystème de la plateforme Redbrick, utilisé pour les incitations, les échanges, la gouvernance et les avantages liés aux terrains :





Airdrop de terrains : chaque NFT de Genesis Land acquis lors de la prévente donne droit à 1 000 BRIC ; alors que les détenteurs de terrains peuvent obtenir davantage de récompenses via les programmes Earn-to-Stake.

Vente de contenu : les utilisateurs échangent des actifs de jeu tels que des skins et des power-ups sur le marché interne en utilisant des BRIC.

Modèle publicitaire : les annonceurs utilisent les BRIC pour acheter des espaces publicitaires, tandis que les utilisateurs reçoivent une part des revenus en consommant le contenu et en s'y engageant.

Accès prioritaire aux IEO : les détenteurs de terrains bénéficient d'un accès prioritaire au Launchpad et aux IEO de BRIC, profitant ainsi d'avantages on-chain anticipés.

Mécanisme de combustion des tokens : la plateforme prévoit d'utiliser une partie de ses revenus issus des transactions pour racheter et brûler des BRIC, afin de stabiliser la valeur du token.









Redbrick suit une feuille de route claire, axée sur le développement de son écosystème de contenu, l'amélioration de sa plateforme technologique et son expansion mondiale, le tout dans l'objectif de favoriser la croissance à long terme.









Développer un Play Store compatible avec les plugins Unity, intégrant du contenu Web2 et Web3

Implémenter la prise en charge de Telegram pour étendre l'utilisation à des scénarios Web2

Renforcer le soutien aux créateurs en fournissant des outils, des API et en encourageant l'innovation au sein de l'écosystème









Développer le métavers ouvert de SDK afin d'améliorer les interactions et les collaborations inter-chain

Poursuivre le développement du système publicitaire et du marketplace afin de compléter le cycle Create-to-Earn (C2E)









Approfondir les services éducatifs Web2 en ciblant les marchés d'Asie du Sud-Est et du Japon

Collaborer avec les gouvernements et les grandes institutions pour accroître l'influence de la plateforme