Qu'est-ce que Shardeum (SHM) ? Dévoilement de la révolution blockchain auto-scalable de 2025





Dans le paysage blockchain en constante évolution d'aujourd'hui, la scalabilité reste l'un des plus grands défis. Malgré la popularité croissante des cryptomonnaies et des applications décentralisées, leur adoption à grande échelle est freinée par des frais de transaction élevés et une capacité de traitement limitée. Shardeum s'impose comme une solution révolutionnaire à ces problèmes, en introduisant une technologie innovante offrant des capacités de scalabilité inédites pour les réseaux blockchain, tout en préservant la décentralisation et la sécurité.









Shardeum est une blockchain de Couche 1 (L1) basée sur l'EVM, conçue pour une scalabilité horizontale et une exécution parallèle des transactions, tout en maintenant des frais de gas durablement bas. En s'appuyant sur des technologies innovantes comme le sharding d'état dynamique et l'auto-scalabilité, Shardeum s'attaque aux limitations fondamentales des blockchains actuelles, incapables d'égaler la scalabilité du Web2. SHM est le token natif du réseau Shardeum, utilisé pour les frais de transaction, le staking des validateurs, la participation à la gouvernance et la distribution des récompenses.

Quel est le lien entre Shardeum et le token SHM ? Shardeum désigne l'ensemble de la plateforme blockchain et de son infrastructure, tandis que SHM est la cryptomonnaie native de ce réseau — de la même manière qu'Ethereum l'est pour ETH. SHM remplit plusieurs fonctions au sein de l'écosystème Shardeum : il sert de principal moyen d'échange, permet de régler les transactions et frais de gaz, donne accès à la gouvernance du réseau, et alimente les mécanismes de staking et de récompenses pour les validateurs.









1) Sharding d'état dynamique : Shardeum divise le réseau au niveau du protocole en plusieurs shards, chacun capable de traiter des transactions de manière indépendante. Contrairement aux blockchains traditionnelles où les transactions sont traitées séquentiellement sur une seule chaîne, l'approche de Shardeum permet une exécution parallèle, augmentant considérablement le débit du réseau tout en conservant la composabilité atomique (atomic composability).





2) Capacité d'auto-scalabilité : première du secteur, Shardeum propose une auto-scalabilité qui ajuste dynamiquement la capacité en fonction des besoins du réseau en temps réel. Lorsque le nombre de transactions augmente, Shardeum ajoute automatiquement des shards pour gérer la charge, garantissant des performances élevées sans compromettre la vitesse ni le coût. Le système mesure la charge réseau toutes les 60 secondes et ajuste de manière autonome le nombre requis de nœuds validateurs.





3) Scalabilité linéaire et faibles frais de transaction : grâce à sa combinaison de traitement de transactions sans blocs et de sharding d'état dynamique, Shardeum atteint une véritable scalabilité linéaire. Par exemple, si 100 nœuds offrent 50 TPS, alors 200 nœuds offriront 100 TPS. Comme Shardeum scale de façon linéaire, les coûts de maintenance du réseau restent faibles quel que soit le niveau de demande, assurant ainsi des frais constamment bas pour les utilisateurs finaux.





4) Composabilité atomique cross-shard : contrairement à de nombreux réseaux shardés qui sacrifient la composabilité atomique, Shardeum conserve la capacité d'invoquer plusieurs contrats intelligents et de les enchaîner au sein d'une seule transaction, même entre shards différents. Cela améliore l'expérience utilisateur et réduit les coûts, en permettant d'exécuter des opérations complexes en une seule transaction.





5) Compatibilité EVM et faible barrière d'entrée pour les validateurs : basé sur l'EVM, Shardeum est compatible avec l'écosystème Ethereum — outils, portefeuilles et contrats intelligents. Cela permet aux développeurs de migrer facilement leurs applications Ethereum vers Shardeum sans devoir apprendre de nouveaux langages ou frameworks. De plus, Shardeum réduit la barrière technique pour opérer un nœud validateur en demandant peu de ressources matérielles, ce qui favorise la participation communautaire et renforce la décentralisation.









Avec le Token Generation Event (TGE) prévu début 2025, Shardeum est passé à un modèle d'émission dynamique, avec une offre initiale de 249 millions de SHM répartie comme suit :

Vente : 91,440,000 SHM (36,72 %) – cliff de 3 mois puis vesting linéaire quotidien sur 2 ans

Équipe : 76,200,000 SHM (30,6 %) – cliff de 3 mois puis vesting linéaire quotidien sur 2 ans

Fondation : 55,880,000 SHM (22,44 % ) – débloqué au TGE

Écosystème & Airdrops : 25,480,000 SHM (10,23 %) – débloqué au TGE

Le SHM remplit plusieurs fonctions essentielles au sein de l'écosystème Shardeum :

Staking : les validateurs stake du SHM pour participer au réseau. En cas de comportement malveillant, le stake peut être réduit (slashing), garantissant la sécurité du réseau.

Frais de transaction : le SHM est utilisé pour payer les frais de transaction et de gas sur le réseau Shardeum. Tous les frais sont brûlés, introduisant un mécanisme déflationniste.

Gouvernance : les détenteurs de SHM peuvent participer à la gouvernance du réseau en votant sur les propositions et les modifications des paramètres.

Récompenses : le SHM est distribué sous forme de récompenses pour la participation au réseau, notamment les récompenses des validateurs et les incitations pour l'écosystème.









Shardeum représente une avancée majeure dans la technologie blockchain, offrant une solution de scalabilité sans compromis sur la décentralisation ni la sécurité. Sa capacité à maintenir des frais de transaction durablement bas, même en cas de congestion réseau, rend possibles des usages autrefois inaccessibles. À l'approche de son lancement mainnet, Shardeum s'impose comme une plateforme de choix pour les applications décentralisées nouvelle génération — une solution véritablement scalable et sécurisée pour accompagner la croissance du Web3 vers des milliards d'utilisateurs.



