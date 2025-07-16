Qu'est-ce que Side Protocol ? Un guide de la nouvelle infrastructure financière de Bitcoin





Dans l'espace blockchain, Bitcoin a longtemps servi de pierre angulaire pour la finance décentralisée. Cependant, avec la demande mondiale croissante pour des applications financières plus diversifiées, la scalabilité native et la fonctionnalité de Bitcoin sont devenues de plus en plus limitées. C'est là qu'intervient Side Protocol . Side introduit une solution révolutionnaire d'expansion pour l'écosystème Bitcoin, offrant de nouvelles possibilités aux développeurs et aux utilisateurs et aidant BTC à évoluer en une véritable monnaie souveraine mondiale.









Side Protocol est une couche d'évolutivité pour Bitcoin et la première blockchain de couche 1 (L1) dPoS (Preuve de participation déléguée) entièrement compatible avec Bitcoin. Il est conçu pour diriger le développement futur de la finance Bitcoin en combinant la sécurité de Bitcoin avec l'évolutivité des réseaux haute performance, fournissant ainsi une nouvelle infrastructure pour le développement d'applications décentralisées (dApp). Side Protocol a pour objectif d'attirer des milliards d'utilisateurs dans le monde entier et d'aider BTC à devenir une monnaie grand public mondialement reconnue.





Les principales caractéristiques de Side Protocol incluent :

Entièrement compatible avec les actifs Bitcoin , permettant à BTC de circuler sans bridges cross-chain.

Utilise un mécanisme de consensus dPoS pour assurer une gouvernance on-chain efficace, sécurisée et évolutive.

Architecture modulaire qui prend en charge une scalabilité flexible, facilitant le travail des développeurs pour créer des applications variées telles que DeFi, paiements et gestion d'actifs.

Infrastructure internet centrée sur Bitcoin, conçue pour servir des milliards d'utilisateurs dans le monde entier.

Avec Side Protocol, Bitcoin évolue d'un simple stock de valeur vers une force fondamentale soutenant un écosystème financier complet.









Au sein de l'écosystème Side Protocol, bien que BTC serve d'actif principal pour tous les produits, SIDE est le token utilitaire natif du Side Protocol et joue un rôle crucial dans le réseau. Ses fonctions principales incluent :

















En tant que couche d'expansion financière pour Bitcoin, Side Protocol dispose d'un modèle de revenu clair. Les frais générés par des produits tels que Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, le DEX natif, et les applications futures sont utilisés par le protocole pour racheter et brûler régulièrement des tokens SIDE. Ce mécanisme déflationniste augmente progressivement la rareté et la valeur du SIDE.









Sur le réseau Side, en plus de BTC, les utilisateurs peuvent choisir de payer les frais de transaction avec des tokens SIDE. Toutes les opérations du réseau (telles que les transferts et les exécutions de contrats) génèrent des frais, qui sont utilisés pour récompenser les participants aux nœuds et pour prévenir les transactions indésirables ainsi que les attaques par déni de service, garantissant que le réseau reste sécurisé et stable.









Side Chain est un composant clé de l'architecture de Side Protocol, fonctionnant sur un mécanisme Proof-of-Stake (PoS) sans permission avec prise en charge native de la délégation. Les utilisateurs peuvent déléguer leurs tokens SIDE aux nœuds validateurs pour gagner des récompenses de staking tout en contribuant activement à la sécurité et à la stabilité opérationnelle du réseau.









Les détenteurs de SIDE ont le droit de participer à la gouvernance décentralisée du protocole. Cela inclut le vote sur des décisions majeures du réseau telles que les ajustements des paramètres du protocole, les mises à niveau du système, et les allocations des fonds de la trésorerie. Grâce aux tokens SIDE, la communauté obtient un réel contrôle sur la direction future du Side Protocol.









Dès novembre 2024, Side Protocol a lancé son événement Genesis Drop — la première initiative de distribution de tokens visant à récompenser les premiers utilisateurs, bâtisseurs et partenaires.





Selon les informations officielles publiées par Side Protocol, l'événement a distribué un total de 100 millions de tokens SIDE. Les ratios d'allocation spécifiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :





Catégorie Allocation Ratio Critères Remarques Utilisateurs actifs de Bitcoin 30 % Dépenses passées de frais réseau > 0,005 BTC Limité à 50 000 adresses, 600 SIDE par adresse Membres de la communauté NFT 10.50 % Membres invités des communautés NFT Couvre les écosystèmes BTC, Cosmos, Solana et Ethereum Stakers d'ATOM 15 % Utilisateurs ayant staké ATOM dans l'écosystème Cosmos Inclut les utilisateurs de Hydro Testnet Insiders 32 % Utilisateurs ayant complété des tâches testnet et soumis des adresses Divisé en 11 niveaux de récompenses, pas de restriction FCFS Validateurs et opérateurs de bridge Récompenses désignées Participation active dans les nœuds testnet et les opérations de bridges cross-chains Doit communiquer via Discord, distribution manuelle Contributeurs aux biens publics 1 % Participants soutenant des projets de biens publics AEZ Inclut les donateurs, votants et stakers DORA Participants aux événements sociaux 5 %

Événements de livre blanc sociaux Détails à venir





Side Protocol redéfinit les possibilités des applications on-chain de Bitcoin. Au cœur de tout cela se trouve le token SIDE : une force fondamentale qui représente non seulement les droits de gouvernance et de participation au sein du réseau, mais aussi un potentiel de croissance significatif. Le Genesis Drop est bien plus qu'un airdrop ; c'est une opportunité de devenir un constructeur précoce dans l'écosystème Side.









En tant que premier blockchain de couche 1 (L1) dPoS entièrement compatible avec Bitcoin, Side Protocol non seulement étend les frontières d'application de Bitcoin, mais construit également une infrastructure financière décentralisée, performante et sécurisée pour les utilisateurs du monde entier. Avec des mécanismes tels que la capture de valeur, les incitations réseau et l'habilitation à la gouvernance, Side crée un écosystème dynamique et évolutif avec un potentiel de croissance à long terme.





Clause de non-responsabilité : Cette information ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, juridique, financier, comptable, de consultation ou tout autre service connexe, ni un conseil pour acheter, vendre ou conserver des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.







