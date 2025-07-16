Qu'est-ce que Sui ? Guide de la nouvelle génération d'écosystèmes blockchain publics à haute performance









1) Sui est une blockchain publique de couche 1 (Layer 1) haute performance, développée par Mysten Labs, construite sur le langage de programmation Move. Elle se distingue par une gestion concurrente puissante et un modèle de données orienté objet.

2) Le token natif SUI est utilisé pour les frais de gaz, les récompenses de staking et offrira des droits de gouvernance à l'avenir.

3) Sui offre une forte évolutivité, adaptée à des cas d'usage tels que le gaming blockchain, la DeFi, les NFT et l'identité on-chain, avec pour ambition de bâtir une infrastructure Web3 capable de servir des milliards d'utilisateurs.

4) Malgré ses atouts, Sui doit relever plusieurs défis, notamment le démarrage de son écosystème et une concurrence intense entre blockchains publiques. Son succès dépendra de la croissance de sa communauté de développeurs et de l'adoption d'applications concrètes.





À mesure que la technologie blockchain évolue, des limitations en matière de performance, de scalabilité et d'expérience utilisateur sont apparues dans les blockchains publiques de première et de deuxième génération. Ethereum, malgré la richesse de son écosystème, souffre fréquemment de congestion du réseau et de frais élevés. Solana , de son côté, propose des avancées notables en termes de performance, mais fait face à des problèmes de stabilité. Dans ce contexte, Sui émerge comme une blockchain de couche 1 (Layer 1) conçue selon une nouvelle architecture.





Lancée par Mysten Labs , Sui a pour ambition de créer une plateforme de contrats intelligents orientée objet, haute performance et évolutive, pensée pour le monde du Web3. Grâce à son modèle de données unique et à son mécanisme de consensus innovant, Sui offre des avantages majeurs en termes de débit de transactions, de vitesse de confirmation et de flexibilité pour les développeurs, ce qui lui vaut la réputation de fournir « une expérience blockchain Web3 comparable au Web2 ».









Sui a été créé par Mysten Labs, une équipe fondée en grande partie par d'anciens membres du projet crypto Diem de Meta (anciennement Facebook) ainsi que par les développeurs du langage de programmation Move. Plusieurs membres clés de Mysten Labs ont auparavant dirigé le développement de la blockchain Diem et du portefeuille Novi chez Meta, apportant une expertise approfondie en architecture système et en informatique distribuée.





Bien que le projet Diem ait été abandonné, ses technologies fondamentales — en particulier le Move language — ont été reprises et développées dans le cadre du projet Sui. L'équipe de Sui a identifié des goulets d'étranglement majeurs en matière d'évolutivité et d'expérience utilisateur dans les architectures blockchain existantes, et a donc choisi de concevoir une blockchain de couche 1 (Layer 1) entièrement nouvelle, non compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), reposant sur un nouveau paradigme centré sur les objets.





Sui a lancé son mainnet en mai 2023, avec un accent fort sur la performance extrême, la simplification du développement et une meilleure expérience utilisateur. Elle se distingue parmi les nouvelles blockchains publiques émergentes, attirant de solides investissements et une forte attention de la part d'acteurs tels que a16z, FTX Ventures et Jump Crypto.













La plupart des systèmes blockchain (comme Bitcoin ou Ethereum) utilisent soit un modèle de comptes, soit un modèle UTXO pour enregistrer l'état global. Ces modèles ne permettent pas une exécution parallèle efficace des transactions et manquent de flexibilité pour exprimer une logique applicative complexe, ce qui entraîne des performances limitées et rend la composition de contrats intelligents difficile.









Sui adopte un modèle d'état unique centré sur les objets, dans lequel :

Toutes les données on-chain sont considérées comme des objets (y compris les tokens, les NFT, les états de contrats, etc.)

Chaque objet possède un identifiant unique et un propriétaire, et peut être manipulé par des contrats intelligents (modules Move) ou par des signatures utilisateur

Le cycle de vie et les modifications des objets sont rigoureusement contrôlés par Move language





Ce modèle permet au système d'identifier les transactions qui ne se chevauchent pas, ce qui rend possible leur exécution parallèle au niveau des transactions et améliore considérablement le débit global.













Contrairement à Ethereum, qui repose fortement sur une exécution en ordre total (où toutes les transactions doivent être traitées de manière séquentielle), Sui traite la majorité des transactions « à objet unique » (comme les transferts de tokens simples ou la création de NFT) via un moteur d'exécution parallèle, sans nécessiter de consensus global du réseau.





Seules les transactions impliquant plusieurs objets interconnectés (par exemple, l'appariement d'ordres sur une plateforme d'échange décentralisée) passent par le processus de consensus Byzantine Fault Tolerant (BFT). Grâce à cette architecture, Sui atteint un débit de transactions (TPS) bien supérieur à celui des blockchains traditionnelles. Des tests officiels montrent que Sui peut traiter plus de 120 000 TPS, avec une latence de seulement quelques centaines de millisecondes.









Sui introduit un protocole de consensus en deux phases, combinant Narwhal et Bullshark :

Narwhal agit comme une couche de disponibilité des données, assurant la diffusion et l'ordonnancement des transactions

Bullshark s'appuie sur un graphe orienté acyclique (DAG) pour finaliser le consensus de manière efficace

Cette architecture dissocie la « diffusion des transactions » de la « finalisation du consensus », garantissant un débit élevé même si certains nœuds sont hors ligne.









Move est un langage de programmation orienté ressources, conçu spécifiquement pour les blockchains. Sa caractéristique principale est que les ressources ne peuvent ni être copiées ni supprimées, ce qui permet de prévenir efficacement les vulnérabilités courantes des contrats intelligents, telles que la double dépense(double-spending) ou la corruption d'état.





Sui étend Move pour créer Sui Move, en introduisant des primitives supplémentaires pour la manipulation des objets et en simplifiant les dépendances entre modules.













Sui Wallet : portefeuille officiel lancé par Mysten Labs, permettant la gestion des actifs SUI, l'interaction avec les dApps, la consultation de NFT et plus encore.

Sui Explorer : explorateur on-chain permettant de consulter l'état des transactions, les détails des objets et d'autres données du réseau.

Sui CLI / SDKs : outils de développement prenant en charge des langages populaires comme JavaScript et Rust.

Sui Bridge : cross-chain bridging permettant de connecter Sui à Ethereum, à la chaîne BNB et à d'autres réseaux majeurs.









L'écosystème Sui connaît une expansion rapide, couvrant de nombreux secteurs :

DeFi : Turbos Finance, Cetus, Aftermath Finance

NFTs : BlueMove, Keepsake, OriginByte

Gaming : Abyss World, Arcade Champions

Social & Outils : Ethos Wallet, SuiNS (service de noms de domaine), etc.

À ce jour, plus de 200 projets ont été déployés sur le réseau Sui, incluant des portefeuilles, des DEX, des marketplaces NFT, des jeux blockchain, et plus encore.









SUI est le token natif du réseau Sui et remplit plusieurs fonctions essentielles :

Frais de réseau : les utilisateurs paient une petite quantité de SUI en tant que frais de gas pour les opérations on-chain (transferts, déploiement de contrats, etc.), ce qui incite les validateurs à maintenir la sécurité du réseau.

Staking des validateurs : SUI repose sur un mécanisme de DPoS (Delegated Proof-of-Stake), permettant aux utilisateurs de déléguer leurs SUI à des opérateurs de nœuds pour participer au staking et recevoir des récompenses.

Gouvernance on-chain : à l'avenir, Sui activera un système de gouvernance on-chain, permettant aux détenteurs de SUI de participer aux votes, aux ajustements de paramètres et aux autres processus de gouvernance.

Distribution du token : l'offre totale de SUI est de 10 milliards de tokens, répartis initialement comme suit : 20 % pour les contributeurs précoces et l'équipe ;

14 % pour les investisseurs ;

10 % pour les incitations à la communauté et à l'écosystème ;

50 % pour la Sui Foundation (développement à long terme) ;

6 % pour les premiers testeurs et autres utilisations.









Le réseau Sui n'est pas seulement une blockchain publique à haute performance, c'est aussi une infrastructure conçue pour offrir évolutivité, facilité de développement et convivialité aux applications Web3. Son objectif est de bâtir le Web3 de nouvelle génération, capable de prendre en charge des milliards d'utilisateurs et d'interactions entre actifs. Voici quelques cas d'usage concrets de Sui :





On-chain gaming à grande échelle : les jeux nécessitent des interactions en temps réel et une logique complexe. Grâce au traitement parallèle des transactions et à son modèle orienté objet, Sui améliore considérablement l'expérience de jeu, en évitant les problèmes de latence ou de frais de gas élevés.





Trading DeFi à haute fréquence : les applications comme le trading sur carnet d'ordres ou les marchés de produits dérivés, sensibles à la performance et à la rapidité de règlement, peuvent exécuter une logique de correspondance complexe sur Sui sans goulots d'étranglement.





NFTs et systèmes d'actifs on-chain : le modèle centré sur les objets de Sui est naturellement adapté aux NFTs, y compris pour des cas avancés comme les NFTs imbriqués ou évolutifs (objets, équipements, personnages, etc.)





Identité on-chain et services de données : grâce aux objets programmables, Sui permet la création de systèmes souples de gestion d'identité et d'accès aux données, facilitant le remplacement des mécanismes de connexion Web2 par des solutions Web3 natives.













Une architecture avancée offrant une évolutivité exceptionnelle

Langage de programmation Move robuste et sécurisé, permettant une abstraction avancée des actifs

Un écosystème déjà bien structuré, soutenu par des outils de développement complets

Une communauté engagée et une équipe dotée d'une solide expérience dans l'industrie









Absence de compatibilité EVM, entraînant des barrières importantes à la migration

Pression concurrentielle d'autres blockchains basées sur Move, comme Aptos

Écosystème encore en phase de démarrage, nécessitant une expansion de sa base d'utilisateurs.

Scepticisme du marché vis-à-vis des modèles de blockchain publique axés en priorité sur la performance









Sui n'est pas la première blockchain à mettre l'accent sur la haute performance et l'exécution parallèle, mais sa combinaison innovante de modèle centré sur les objets, de Move language et de mécanisme de consensus découplé la distingue nettement parmi les concurrents de couche 1 (L1). Contrairement aux projets misant avant tout sur la compatibilité, Sui propose une réinvention en profondeur de l'infrastructure Web3.





Pour les développeurs, Sui offre un environnement de contrats intelligents à la fois expressif et sécurisé ; pour les utilisateurs, il propose une faible latence et une expérience interactive proche du Web2, ce qui réduit considérablement la barrière à l'entrée ; pour les investisseurs, sa tokenomique flexible et son écosystème en pleine expansion présentent un fort potentiel de valeur à moyen et long terme.





Il reste à voir si Sui parviendra à créer un avantage applicatif solide comme Ethereum. Néanmoins, en tant que projet blockchain fondé sur des bases techniques robustes, Sui apporte sans conteste une nouvelle vision et ouvre de nouvelles perspectives dans l'univers Web3.





Clause de non-responsabilité : les informations fournies dans ce contenu ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance ou comptabilité, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement et ne fournit pas de conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions prises par les utilisateurs.



