Qu'est-ce que Tap Da Doge : pionnier de la révolution Tap-to-Earn dans le Web3

Alors que les jeux Web3 se répandent à travers le monde et que la technologie blockchain s'intègre de plus en plus à l'industrie du divertissement, Tap Da Doge s'est imposé comme un titre incontournable grâce à son concept unique et son gameplay engageant. Conçu comme un jeu interactif innovant sur Telegram, Tap Da Doge combine habilement la technologie blockchain, les NFTs et la culture des memes pour créer une expérience immersive à la fois amusante, gratifiante et facile d'accès.









Tap Da Doge est un jeu interactif sur Telegram basé sur le modèle Tap-to-Earn, qui associe divertissement, jouabilité et rentabilité en une seule expérience fluide. Les joueurs contrôlent des personnages NFT pour gagner des récompenses en jouant. Bien que facile à apprendre, le jeu exige également du timing, des réflexes rapides et une réflexion stratégique, le rendant agréable tant pour les débutants que pour les joueurs expérimentés.





Avec son slogan "Tap. Jump. Earn.", Tap Da Doge met l'accent sur la simplicité des gains grâce au gameplay. Mais sa vision va bien au-delà du simple divertissement : le jeu vise à abaisser les barrières à l'entrée du monde crypto en gamifiant la participation à la blockchain et en encourageant les utilisateurs à explorer le Web3 de manière amusante, sociale et accessible.













En tant que mini-app sur Telegram, Tap Da Doge ne nécessite aucun téléchargement supplémentaire. Les utilisateurs peuvent accéder au jeu directement dans Telegram, offrant une expérience fluide et sans barrière d'entrée.









Les joueurs peuvent posséder des personnages NFT uniques, chacun avec des apparences et des attributs distincts, ajoutant une valeur collectible et enrichissant la diversité du gameplay.









Les joueurs tapent pour faire sauter leurs personnages par-dessus des obstacles et relever des défis. Les actions réussies rapportent des récompenses, offrant une véritable expérience play-to-earn grâce à une interaction simple.









Des fonctionnalités comme les Woofboxes, le Dogemart et le Staking offrent une variété d'outils, de récompenses et de mises à niveau, renforçant à la fois le plaisir et la jouabilité à long terme du jeu.













RUN est le token natif de l'écosystème Tap Da Doge, avec une offre totale limitée, lui conférant une rareté intrinsèque. Il est émis sur la chaîne BNB , avec l'adresse de contrat suivante : 0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





L'émission et la distribution de RUN suivent des principes de transparence et d'équité, garantissant que tous les utilisateurs aient une chance de participer à l'écosystème du projet. La distribution des tokens est répartie comme suit :





Contributeurs précoces : 1 %

Vente publique (IDO) : 8,92 %

Liquidité : 10 %

Airdrops partenaires : 7 %

Marketing : 4,08 %

Pool de récompenses (sans pré-minage) : 69 %









Moyen d'échange : RUN est la monnaie principale au sein de l'écosystème Tap Da Doge. Il peut être utilisé pour acheter des objets, accéder à des services et participer à diverses activités en jeu.





Mécanisme d'incitation : Les utilisateurs peuvent gagner des RUN en jouant, en accomplissant des tâches ou en contribuant à la communauté.





Gouvernance : Les détenteurs de RUN obtiennent également des droits de gouvernance, leur permettant de participer aux décisions du projet et de proposer des idées pour son développement futur.









Tap Da Doge combine un gameplay classique avec la technologie blockchain pour créer une expérience Tap-to-Earn simple, amusante et économiquement gratifiante. Avec son système unique de personnages NFT, ses fonctionnalités diversifiées en jeu et son écosystème communautaire actif, Tap Da Doge se distingue dans l'univers des jeux Web3. Alors que le token RUN devient disponible et que l'écosystème continue d'évoluer, Tap Da Doge est bien positionné pour attirer un public plus large et devenir un projet phare du gaming blockchain.





Dans cette phase de développement rapide, le partenariat de Tap Da Doge avec la principale plateforme d'échange mondiale MEXC a considérablement accéléré sa croissance. Connue pour ses faibles frais de trading, sa rapidité d'exécution, sa large couverture d'actifs et sa liquidité exceptionnelle, MEXC est un partenaire de choix pour les projets innovants du Web3.





Le trading au comptant de RUN est désormais en ligne sur MEXC, et vous pouvez l'échanger avec des frais ultra-réduits en suivant les étapes ci-dessous :





1）Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou visitez le site officiel

2）Saisissez "RUN" dans la barre de recherche et sélectionnez RUN pour le trading au comptant (Spot)

3）Choisissez votre type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis confirmez la transaction.









Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce contenu ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou consultation, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant d'investir et procédez avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement sont de la seule responsabilité de l'utilisateur.



