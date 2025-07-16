Qu'est-ce que le mécanisme de désendettement automatique dans le trading des contrats à terme ?









Le désendettement automatique (ADL) fait référence à un mécanisme de liquidation forcée appliqué aux contreparties lorsque des conditions de marché extrêmes ou des circonstances de force majeure entraînent une insuffisance des réserves de risque ou une diminution rapide de celles-ci. Il est mis en œuvre pour contrôler le risque global de la plateforme. Le classement prioritaire du désendettement automatique est déterminé en fonction de l'effet de levier et du rendement des traders.









Le système calcule les classements P&L (Profits et pertes) en fonction du rendement et de l'effet de levier effectif. Les traders ayant des stratégies agressives et la plus grande rentabilité sont prioritaires pour le désendettement automatique. Après avoir déclenché le processus ADL, le système identifie le compte de contrepartie avec un classement P&L élevé et effectue directement un trade avec celui-ci au prix de faillite, atteignant ainsi l'objectif de désendettement automatique









Le classement prioritaire du désendettement automatique est déterminé en fonction des formules suivantes :

Classement Prioritaire = Pourcentage de profit * Effet de levier effectif (si profitable) = Pourcentage de profit / Effet de levier effectif (si en perte)

Où :

Effet de levier effectif = (Valeur de marquage) / (Valeur de marquage - Valeur de faillite)

Pourcentage de profit = (Valeur de marquage - Valeur d'entrée moyenne) / (Valeur d'entrée moyenne)

Valeur de marquage = Valeur de la position au prix de référence

Valeur de faillite = Valeur de la position au prix de faillite

Valeur d'entrée moyenne = Valeur de la position au prix d'entrée moyen

Remarque : le système classe les deux côtés séparément en ordre décroissant.









Le mécanisme de désendettement automatique (ADL) offre un outil de gestion des risques efficace pour le trading des contrats à terme sur les cryptomonnaies, aidant les traders à mieux naviguer dans les risques en conditions de marché extrêmes et à réduire les impacts négatifs potentiels. Lorsqu'ils participent au trading des contrats à terme sur les monnaies numériques, les traders doivent comprendre et respecter les règles de trading pertinentes pour mieux utiliser le mécanisme de désendettement automatique (ADL) et protéger leurs investissements.





Clause de non-responsabilité : ces informations ne fournissent pas de conseils en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni ne constituent un conseil d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un avis en investissement. Veuillez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. La plateforme ne saurait être tenue responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.



