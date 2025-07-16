Qu'est-ce que Trusta.AI ? La force pilotée par l'IA qui redéfinit l'écosystème de confiance du Web3

Dans la révolution Web3 portée par la technologie blockchain, les mécanismes de vérification d'identité et de confiance sont devenus des goulets d'étranglement majeurs limitant le développement de l'écosystème. Les systèmes d'identité centralisés traditionnels sont exposés à des risques de fuites de données, tandis que les données comportementales on-chain sont fragmentées et dépourvues de protocoles standardisés, ce qui entraîne des problèmes comme le « airdrop farming » et les attaques de type « Sybil ».





Dans ce contexte, Trusta.AI (anciennement Trusta Labs) a vu le jour. Co-fondée par des laboratoires d'IA de premier plan et des équipes de sécurité issues des plus grandes fintechs mondiales, Trusta.AI s'appuie sur l' IA et la blockchain comme technologies principales pour créer un réseau d'identité décentralisé, avec pour objectif de redéfinir la norme de confiance dans l'ère du Web3









Trusta.AI a été fondée par une équipe d'experts expérimentés, dont les membres principaux proviennent des plus grandes fintechs mondiales et possèdent plus de dix ans d'expérience en R&D dans les algorithmes d'IA, la sécurité blockchain et les systèmes distribués. Le projet s'est fait connaître pour la première fois en remportant le Gitcoin Open Data Hackathon, avant de lever plus de 3 millions de dollars en financement d'amorçage (seed funding), soutenu par des fondations blockchain majeures comme Solana et Arbitrum . En mars 2025, Trusta.AI a annoncé une importante mise à jour de sa marque, marquant sa transformation d'un simple outil de vérification d'identité à un fournisseur complet d'infrastructure d'identité pilotée par l'IA.









L'architecture technique de Trusta.AI est conçue autour des principes de modularité et de scalabilité. En combinant blockchain, IA et apprentissage automatique, la plateforme vise à offrir une vérification d'identité efficace et une sécurité robuste.









Trusta.AI prend en charge la vérification d'identité multi-chain et s'adapte à divers types d'entités, y compris les humains, les agents IA et les bots. Elle est compatible avec différentes méthodes d'authentification, telles que les documents, les données biométriques et les algorithmes d'IA, élargissant considérablement le champ de la vérification d'identité. À ce jour, Trusta.AI a émis plus de 2,5 millions de vérifications on-chain sur des réseaux majeurs comme Linea, BNB Chain et TON.









Trusta.AI a introduit un modèle d'évaluation on-chain en cinq dimensions appelé MEDIA, qui évalue les utilisateurs selon cinq critères : Capital, Engagement, Diversité, Droits d'identité et Fidélité. Les scores varient de 0 à 100. Ce cadre permet une évaluation précise du comportement on-chain et a été adopté par des blockchains de premier plan comme Celestia pour le filtrage des utilisateurs lors des airdrops et l'analyse des données.









À l'ère de l'IA, Trusta.AI a introduit le premier cadre d'identité pour les agents IA. Le projet prévoit d'émettre des identités vérifiables pour 1 million d'agents IA d'ici la fin 2025, répondant ainsi aux défis de l'interaction par intention IA et de l'évaluation du crédit IA. Ce cadre permet aux agents IA de participer à des lancements équitables, des airdrops, des prêts et bien plus, accélérant l'évolution d'une économie IA fondée sur le principe du « code-as-trust » (code comme preuve de confiance).













TrustScan fournit des scores de risque Sybil, des évaluations de valeur d'identité et des scores de crédit pour les utilisateurs on-chain. Il sert les projets Web3, les investisseurs institutionnels et les utilisateurs individuels. Alimenté par l'IA et l'apprentissage automatique, TrustScan analyse les données brutes de la blockchain pour produire des insights approfondis sur la réputation et les risques. Il est intégré à Gitcoin Passport et prend en charge l'évaluation des identités décentralisées (DID).









TrustGo est un produit destiné aux utilisateurs, offrant des outils d'analyse basés sur le modèle MEDIA pour évaluer les adresses de portefeuille sur cinq dimensions clés. Il met l'accent sur l'analyse approfondie des données on-chain pour améliorer la prise de décision et la sécurité des transactions. Actuellement, il prend en charge sept chaînes : zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta et Mantle.









Ce produit fournit un cadre modulaire et scalable pour l'émission, le stockage et la vérification des certificats numériques sur plusieurs chaînes. Il utilise des protocoles de communication cross-chain comme LayerZero ou Axelar pour garantir l'interopérabilité entre différents réseaux blockchain.









Trusta.AI Attestation vérifie l'identité et la réputation grâce à des mécanismes comme la Proof of Humanity et la Proof of AI Agent. Avec plus de 2,5 millions d'attestations entièrement on-chain déjà émises, ce service utilise des contrats intelligents pour stocker et valider les données d'attestation, garantissant l'immutabilité et la transparence.













Le TA est le token central qui alimente l'écosystème Trusta.AI, avec une offre maximale plafonnée à 1 milliard de tokens. Au sein du réseau d'identité, TA joue un rôle essentiel et remplit les fonctions clés suivantes :





1）Staking pour les contributeurs : Les contributeurs souhaitant fournir des services au sein de l'écosystème Trusta.AI doivent staker un certain montant de TA. Différents rôles nécessitent des seuils de staking différents pour être éligibles aux services correspondants.





2）Moyen de paiement : TA agit comme méthode de paiement au sein de l'écosystème Trusta, permettant l'échange de valeur entre les différents participants.





3）Gouvernance communautaire : Les détenteurs de tokens peuvent participer à la gouvernance de l'écosystème Trusta.AI. Ils peuvent voter sur l'orientation future de Trusta.AI et sur les initiatives stratégiques clés, réalisant ainsi une véritable autonomie communautaire et alignant le développement sur les intérêts de tous les participants.





4）Token de gaz : Avec le lancement imminent du mainnet de Trusta.AI, TA servira de token de gas, jouant un rôle critique dans les opérations. Il sera utilisé pour payer les frais de transaction et de service, garantissant des performances stables et efficaces du mainnet.









T1 2025 : Intégration complète de l'IA — Intégration avec Virtual et AI16Z’s Eliza OS et lancement des premiers certificats d'identité vérifiables par IA.

T2 - T3 2025 : Services d'identité IA + Crypto — Lancement des services pour agents IA et développement d'un système de notation de crédit piloté par IA.

T4 2025 : Réseau d'identité décentralisé IA — Lancement du mainnet du réseau d'identité Trusta.AI et mise en place de l'économie des tokens.





Alors que la blockchain et l'intelligence artificielle deviennent de plus en plus interconnectées, l'avenir des économies numériques et de l'IA semble prometteur. Les technologies et services de Trusta.AI en matière de vérification d'identité et d'évaluation du crédit sont bien positionnés pour être largement adoptés dans divers cas d'utilisation de l'économie numérique. Son cadre d'identité pour agents IA pourrait jouer un rôle central dans l'économie pilotée par l'IA et devenir une infrastructure fondamentale pour sa croissance continue.





