YieldNest (YND) expliqué : une nouvelle mécanique de rendement pour le restaking d'Ethereum

À mesure que l'économie du staking Ethereum arrive à maturité, la gestion efficace des actifs stakés et l'amélioration des performances de rendement sont devenues des enjeux centraux dans le monde de la DeFi. YieldNest émerge pour répondre à ce besoin. En tant que plateforme d'agrégation de rendement axée sur la LSDFi (Liquid Staking Derivatives Finance), YieldNest vise à libérer toute la valeur des actifs Ethereum stakés grâce à des stratégies modulaires et des mécanismes de rééquilibrage automatisé.









YieldNest est une plateforme de gestion d'actifs intelligente spécialisée dans le restaking de dérivés de staking liquide (LSD) basés sur Ethereum . En intégrant EigenLayer et plusieurs protocoles LSD majeurs comme Lido, Ether.fi et Renzo, elle convertit automatiquement les actifs LSD des utilisateurs en tokens stratégiques (appelés yTokens) restakables, composables, et capables de générer un rendement composé durable. Cela offre aux utilisateurs une voie de rendement plus efficace et sécurisée.





La mission de YieldNest est de construire une infrastructure LSDFi de restaking modulaire, automatisée et hautement sécurisée, permettant aux utilisateurs de maximiser leur rendement sans compromettre la sécurité.





Parmi les points forts de la plateforme :





Stratégies de restaking automatisées : intégration fluide avec EigenLayer et les protocoles LSD, sans opérations manuelles.

Conservation de niveau institutionnel : partenariats avec Sygnum Bank, Fireblocks et autres pour la garde sécurisée des actifs.

Architecture modulaire : modules de stratégie personnalisables avec intégration multi-actifs et multi-protocoles.

Gouvernance flexible et transparente : gouvernance communautaire et mises à jour de stratégie pilotées par le token YND.









Le cœur de YieldNest repose sur son moteur de stratégie et son modèle yTokens, bâtis sur une architecture modulaire avec automatisation on-chain, permettant aux utilisateurs de participer facilement à des stratégies de rendement LSDFi avancées. Examinons les trois composantes principales.









Lorsque les utilisateurs déposent des actifs LSD comme stETH, weETH ou ezETH sur YieldNest, ceux-ci sont automatiquement convertis en yTokens (ex. : yETH). Chaque yToken représente une stratégie intelligente de restaking qui réinvestit en continu les gains pour renforcer la capitalisation, tout en enregistrant de manière transparente la composition des actifs et le rendement.





Caractéristiques clés des yTokens :





Représentent une part d'un portefeuille de stratégie de restaking diversifié

Visibilité on-chain des sources de rendement et de l'allocation d'actifs

Prise en charge future d'autres LSD et du déploiement cross-chain









Un avantage majeur de YieldNest réside dans son moteur de stratégie modulaire, conçu pour s'intégrer à divers protocoles LSD et AVS (Active Validation Services). Il ajuste dynamiquement les configurations en fonction des profils de risque, des pondérations protocolaires et des paramètres d'optimisation du rendement pour équilibrer performance et sécurité.





Le moteur de stratégie permet :





Sélection automatisée des combinaisons staking risque/rendement optimales

Intégration native avec EigenLayer pour capter les récompenses AVS

Services de conservation extensibles pour les DAOs, fonds et institutions









Dans un paysage où les protocoles de restaking ont connu des échecs répétés, YieldNest fait de la sécurité sa priorité absolue. Les stratégies de garde incluent :





Partenariats avec des custody de confiance : collaboration avec Sygnum Bank, Fireblocks et d'autres dépositaires de premier plan

Multi-signature & séparation des permissions : contrats clés régis par multisig, les mises à jour stratégiques nécessitent l'approbation de la DAO

Audits transparents : toutes les stratégies sont consultables on-chain et auditées par des tiers (ex. : OtterSec)









YieldNest adopte un modèle à deux tokens : YND (token utilitaire natif & de gouvernance) et veYND (token bloqué pour la gouvernance). Ensemble, ils forment la base de la gouvernance et des mécanismes d'incitation de YieldNest, équilibrant les incitations à court terme avec la participation stratégique à long terme.









YND est le token natif de YieldNest, avec une offre totale de 1 milliard. Ses principales utilités incluent :





Gouvernance : le YND peut être verrouillé pour créer du veYND et participer à la gouvernance

Partage des revenus : le YND verrouillé génère du veYND, permettant aux détenteurs de recevoir une part des frais de la plateforme

Incitations écosystémiques : utilisé pour les partenariats stratégiques, les récompenses de restaking, les airdrops, etc.





Le YND sera distribué progressivement via des programmes d'incitation afin d'assurer un lancement équitable et maîtriser l'inflation.









veYND (Voting Escrow YND) est un token non transférable représentant le YND verrouillé. Inspiré du modèle veToken de Curve, les utilisateurs verrouillent du YND pour une durée (min. 1 semaine, max. 1 an) pour recevoir du veYND.





Verrouillage plus long = plus de veYND

Le veYND décroît à mesure que la durée de verrouillage diminue

Utilisé pour la gouvernance, le partage des revenus, et les votes stratégiques





Cela aligne les incitations des utilisateurs avec la croissance à long terme de la plateforme et décourage la spéculation à court terme.









Les détenteurs de veYND peuvent voter sur un large éventail de sujets de gouvernance, notamment :





La sélection des stratégies yToken et les ajustements de paramètres

La structure des frais du protocole et les règles de distribution

Les propositions pour de nouveaux actifs, des plans d'incitation, et le développement de l'écosystème





La gouvernance est exécutée on-chain pour garantir transparence et autonomie des utilisateurs.









YieldNest génère des revenus via les récompenses de restaking, les frais de gestion des stratégies, et les frais de transaction. Une partie est redistribuée aux détenteurs de veYND comme incitation à long terme :





Partage des frais du protocole : les détenteurs de veYND reçoivent une part proportionnelle des revenus

Incitations supplémentaires : des tokens YND sont distribués selon les poids veYND pour récompenser les soutiens de long terme

Mécanisme de boost : les détenteurs de veYND bénéficient d'un rendement yToken plus élevé









Pour encourager les premiers utilisateurs, YieldNest lance la campagne Y-Airdrop, attribuant des points YND à :





Les utilisateurs qui font du restaking via EigenLayer

Les détenteurs de LSD qui déposent dans les stratégies yToken

Les participants aux tâches communautaires et campagnes promotionnelles





Après le Token Generation Event (TGE), ces points seront échangeables contre des tokens YND, renforçant l'alignement communautaire.









YieldNest a été lancé fin 2023. Son équipe est composée de vétérans issus d' Ethereum Avalanche , StarkWare et BitDAO, avec une forte expertise en DeFi, staking et finance on-chain.





Étapes clés :





T1 2024 : test du mainnet et validation des stratégies

T2 2024 : levée de fonds de 3,5 millions $ auprès de GSR, Bankless Ventures, Figment Capital et autres

T3 2024 : lancement officiel de yETH et du programme de points communautaires









YieldNest continue d'étendre son écosystème de restaking LSDFi. Les plans futurs incluent :





Lancement de nouvelles stratégies yToken (ex. : weETH, sfrxETH)

Extension vers les réseaux cross-chain (Couches 2 (L2s), EigenDA, rollups Ethereum)

Plan d'incitation YND 2.0 (trésorerie communautaire, récompenses de staking long terme)

Outils de gestion d'actifs modulaires pour DAOs et investisseurs institutionnels

Initiatives éducatives via YieldNest Academy pour promouvoir la gouvernance









Avec la montée en puissance des infrastructures de restaking comme EigenLayer, les plateformes de stratégie comme YieldNest pourraient bien représenter la prochaine étape après les LST. L'architecture de YieldNest (NestVaults modulaires, dérivés de staking liquide, et gestion de stratégie intelligente) en fait un candidat sérieux pour relier utilisateurs professionnels et particuliers, et favoriser l'adoption massive du restaking.





Les tokens YND sont désormais disponibles sur MEXC. Pour trader :





Ouvrez l'application MEXC ou connectez-vous sur le site officiel

Recherchez « YND » dans la barre de recherche pour accéder au trading au comptant (Spot) ou sur les contrats à terme (Futures)

Choisissez votre type d'ordre, saisissez le montant/prix, puis finalisez votre transaction





Vous pouvez également consulter la page Airdrop+ de MEXC pour participer à l'événement d'airdrop YND et gagner des récompenses supplémentaires !



