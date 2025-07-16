Zephyr Network (ZEFY) : marché de prédiction décentralisé alimenté par l'IA pour une intelligence collective plus performante





Alors que la technologie Web3 continue de progresser, le marché de la prédiction entre dans une nouvelle ère de transformation. Zephyr Network , une plateforme de prédiction décentralisée construite sur la blockchain Solana, exploite l'IA et une infrastructure on-chain pour redéfinir le concept d'« intelligence collective ». Porté par un puissant système d'incitation via son token, une expérience utilisateur fluide et un écosystème produit en constante évolution, Zephyr s'impose rapidement comme un projet incontournable de l'univers Web3.





Pour célébrer sa croissance, Zephyr lance une campagne mondiale d'airdrop avec une cagnotte totale pouvant atteindre 150,000 $. Cette initiative offre aux utilisateurs l'opportunité de gagner des récompenses tout en interagissant avec la plateforme. Ne manquez pas cette occasion — participez dès maintenant via MEXC Airdrop+









Zephyr Network est une plateforme de prédiction décentralisée qui permet aux utilisateurs de formuler des prévisions sur des sujets variés tels que le marché des cryptomonnaies, les tendances sociales ou encore les événements liés au divertissement — et de gagner des récompenses en cas de prédictions justes. La plateforme s'appuie sur des modèles alimentés par l'IA pour aider à l'évaluation, combinés à des mécanismes de règlement on-chain transparents afin de réduire les biais et d'assurer une compétition équitable entre les participants.





Ce qui distingue Zephyr, c'est sa barrière d'entrée faible, une structure de récompense claire et un modèle solidement porté par sa communauté. Le marché de la prédiction, dans lequel Zephyr évolue, suscite un intérêt croissant ces dernières années et s'impose comme l'un des cas d'usage Web3 les plus prometteurs. En optimisant l'efficacité de l'agrégation de l'information et en offrant un système transparent, équitable et sans confiance, Zephyr s'aligne naturellement avec les valeurs des communautés crypto-native.









Zephyr Network propose un écosystème produit structuré et intuitif, articulé autour de trois modules principaux, conçus pour répondre à différents profils d'utilisateurs selon leurs intérêts et leur appétit pour le risque :





Défi du marché – Tournois de prédiction de prix

Les participants prédisent l'évolution des prix de grandes cryptomonnaies comme le BTC ou l'ETH. Les résultats sont réglés de manière transparente on-chain, avec des récompenses distribuées automatiquement. Ce module combine l'aspect ludique de la gamification avec un véritable potentiel de gain.

Prédiction du ROI des IDO – Anticiper les performances de projets en phase initiale

Les utilisateurs prédisent le retour sur investissement (ROI) de projets IDO à venir. Fonction à haut risque et fort rendement, elle agit à la fois comme outil d'acquisition utilisateur et comme mécanisme promotionnel communautaire, offrant aux premiers soutiens l'opportunité d'obtenir des gains conséquents.

Modèle économique Triade – Un écosystème de tokens durable

Au cœur de l'écosystème de Zephyr se trouve une économie de tokens en boucle fermée reposant sur trois actifs : ZEFY, USDZ et Mallow. Ce modèle fusionne marché de prédiction, staking et éléments de divertissement pour encourager l'engagement des utilisateurs à long terme et soutenir la croissance de l'écosystème.

Ces fonctionnalités forment un cadre complet, scalable et prêt à intégrer de futurs modules tels que les prédictions politiques, les compétitions d'esports et bien plus encore.









ZEFY est le token utilitaire central du réseau Zephyr. Bien plus qu'une simple monnaie de récompense, il joue un rôle clé dans la gouvernance, les incitations, le staking et l'accès aux fonctionnalités au sein de l'écosystème. Grâce à un modèle de tokenomics soigneusement conçu, Zephyr maintient un équilibre entre liquidité et rareté, garantissant à la fois la flexibilité des utilisateurs et la valeur à long terme du token.





Module Cas d'usage Partage des revenus de la plateforme Stakez du ZEFY pour recevoir une part des frais de transaction et des revenus générés par la plateforme. Gouvernance Les détenteurs peuvent voter sur les propositions et influencer l'orientation future de la plateforme. Accès aux fonctionnalités Certaines fonctionnalités avancées de prédiction nécessitent de détenir ou de dépenser du ZEFY. Modèle déflationniste Une taxe de 2 % sur les transactions au lancement et des combustions de tokens programmées permettent de maîtriser l'inflation. Incitations communautaires Une taxe de 2 % sur les transactions au lancement et des combustions de tokens programmées permettent de maîtriser l'inflation.





De plus, ZEFY devrait être listé sur plusieurs grandes plateformes d'échange, y compris MEXC, renforçant sa liquidité, sa visibilité sur le marché et son mécanisme de découverte de prix.









Pour encourager une participation authentique de la communauté, Zephyr lance une campagne d'airdrop double via Zealy et le site officiel de MEXC . En accomplissant des tâches telles que le dépôt ou le trading de ZEFY , les utilisateurs peuvent gagner des points XP pour le classement et tenter de remporter des récompenses attractives.





Les tâches se répartissent en deux catégories principales :

Tâches sur la plateforme : inscription, participation aux prédictions, création de groupes, staking de tokens, etc.

Tâches sociales : suivre les comptes officiels sur les réseaux sociaux, parrainer des amis, publier du contenu et interagir avec la communauté.









La campagne est simple à rejoindre : il suffit de connecter son wallet et d'effectuer quelques actions de base pour commencer à gagner des points. Les nouveaux utilisateurs peuvent facilement se lancer et profiter d'une expérience play-to-earn immersive.









Zephyr s'engage dans une démarche de croissance durable à long terme, loin de toute spéculation à court terme. Sa feuille de route officielle présente une stratégie claire, axée à la fois sur les avancées technologiques et l'implication de sa communauté.





T1 2025 : Zephyr prévoit de lancer des modules de prédiction avancés, d'introduire la fonctionnalité de copy-trading, d'améliorer son interface utilisateur et de procéder au listing du token ZEFY sur des plateformes d'échange centralisées.





T2 2025 : Zephyr prévoit de lancer une application mobile dédiée, de s'étendre à de nouveaux marchés de prédiction comme les esports et les événements politiques, d'ouvrir en open source une partie de ses modèles d'IA propriétaires, et d'initier un cadre de gouvernance basé sur une DAO.





La philosophie de développement de Zephyr — fondée sur le perfectionnement des fonctionnalités essentielles tout en décentralisant progressivement la gouvernance — incarne une approche réfléchie et évolutive de la construction dans l'univers Web3.









Zephyr Network ouvre la voie à une nouvelle ère des marchés de prédiction décentralisés en combinant les technologies avancées de l'IA à un modèle d'incitation par token soigneusement conçu. La plateforme propose une expérience Web3 transparente, équitable et engageante, accessible aussi bien aux passionnés de prédiction et utilisateurs Web3 qu'aux investisseurs crypto expérimentés.





Actuellement en phase de développement précoce, Zephyr offre une opportunité unique de rejoindre un écosystème en pleine croissance grâce à sa campagne d'airdrop en cours. Avec une barrière d'entrée faible et un fort potentiel à long terme, participer dès maintenant permet de s'exposer à un projet prometteur et de débloquer une valeur future potentielle.





C'est le moment d'agir. Rejoignez MEXC , positionnez-vous dès maintenant avec ZEFY, réclamez vos récompenses d'airdrop et prenez part à l'avenir de cet écosystème innovant.





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce contenu ne constituent ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre purement informatif et ne fournit pas de conseils en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques liés à l'investissement et agissez avec prudence. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement prises par les utilisateurs.