Zora : Redéfinir l'avenir de la propriété des médias









Zora est une plateforme Web3 pionnière conçue pour redonner du pouvoir aux créateurs grâce à une propriété des médias décentralisée. Depuis son lancement en 2020, elle a évolué en un écosystème robuste réunissant une place de marché NFT, un réseau couche 2 (L2) haute performance, des fonctionnalités sociales et des outils pensés pour les créateurs. Zora vise à transformer la manière dont les contenus numériques sont créés, partagés et monétisés — en redonnant le contrôle aux créateurs eux-mêmes.









L'internet a beaucoup évolué, passant du Web 1.0 rudimentaire au Web 2.0 plus sophistiqué — d'un système ouvert mais inefficace à des plateformes centralisées et très performantes. Cette centralisation a affaibli la relation directe entre créateurs et audiences, les grandes plateformes contrôlant désormais les données des utilisateurs et la valeur des médias. En parallèle, la sécurité et la pérennité des contenus numériques restent fragiles, avec une censure accrue et la suppression de figures publiques, soulevant de sérieuses inquiétudes sur la libre circulation de l'information.





Le protocole Zora a vu le jour pour répondre à ces problématiques, en créant un protocole universel pour la propriété des médias. Il permet aux créateurs de posséder véritablement leurs contenus et d'interagir directement avec leur public, en contournant les plateformes centralisées. Zora imagine un écosystème médiatique décentralisé, résistant à la censure, accessible et détenu par ses utilisateurs. Cela permet aux créateurs de garder le contrôle de leur travail, de décider du partage de la valeur, et de prospérer dans un environnement transparent et ouvert.





Porté par l'essor des NFT, Zora a rapidement attiré l'attention de la communauté Web3 avec son approche innovante de la propriété médiatique. En mai 2022, la plateforme a levé 50 millions de dollars dans un tour de financement mené par Haun Ventures, avec le soutien de Coinbase Ventures, Kindred Ventures, entre autres — atteignant une valorisation de 600 millions de dollars. Ce financement a permis à Zora d'accélérer sa croissance et de renforcer sa position dans le paysage NFT.













Les médias comme marché : Zora revoit la propriété des médias en considérant chaque contenu comme un marché à part entière. Les utilisateurs peuvent enchérir sur des NFT, et les créateurs ont la liberté d'accepter ou non ces offres. Ce modèle permet aussi de mettre en place des redevances sur les reventes, assurant aux créateurs des gains continus sur le marché secondaire.





Mécanisme de redevance à la revente : Zora permet aux créateurs de conserver une part des revenus issus des reventes futures. Cela encourage la création continue de contenus de qualité et offre aux investisseurs une perspective de retour plus stable, tout en favorisant une croissance durable de la valeur des actifs médiatiques.





Concept de Cryptomédia : Zora introduit la notion de « cryptomédia » pour désigner les contenus multimédias tokenisés — images, sons, vidéos — sécurisés on-chain sous forme de NFT. Cette approche garantit l'unicité, la vérifiabilité et la résistance à la censure, tout en protégeant la provenance et la valeur d'origine.









Le protocole Zora repose sur trois éléments principaux :





Contrats inteliigents Zora : déployés sur le mainnet d'Ethereum pour faciliter le mint, les enchères et le trading des contenus médias.





Zora Developer Kit (ZDK) : un SDK basé sur TypeScript qui simplifie le développement et l'intégration.





Zora Subgraph : couche d'indexation et d'interrogation des données alimentée par The Graph, permettant un accès efficace aux données on-chain.





Zora a également lancé son propre réseau couche 2 (L2) — Zora Network — construit sur l'OP Stack, offrant de hautes performances et des frais de transaction réduits.









Zora Network est une blockchain couche 2 (L2) développée sur l'OP Stack d'Optimism, conçue spécialement pour les applications centrées sur les NFT et les médias. Ses principales caractéristiques :





Décentralisation et résistance à la censure : basé sur Ethereum, Zora permet aux créateurs de posséder, contrôler et monétiser leur contenu indépendamment des plateformes centralisées. L'infrastructure blockchain garantit l'immuabilité des données et une forte résistance à la censure.





Unicité et vérification de l'intégrité du contenu : pour garantir l'authenticité et la singularité des médias, Zora utilise la vérification SHA-256. Chaque actif comprend deux URI (métadonnées et contenu) avec leurs hash respectifs, permettant une validation transparente et on-chain.





Support multi-valeurs : Zora prend en charge plusieurs de représentations de valeurs, permettant les transactions en divers tokens ERC-20 sur Ethereum, qu'il s'agisse de stablecoins, tokens de minage de liquidité ou tokens de gouvernance liés à des DAO.





Composabilité : avec le contenu au cœur du protocole, Zora favorise la composabilité — les plateformes se construisent autour du contenu. Les développeurs peuvent intégrer Zora à d'autres protocoles blockchain, ouvrant un vaste champ de possibilités créatives et fonctionnelles.









Zora a fait parler d'elle lorsque l'équipe de Base a lancé le token « Base is for everyone » sur sa plateforme. Toutefois, des erreurs opérationnelles et une confusion générale autour des memecoins ont entraîné une forte volatilité du prix, provoquant des réactions négatives dans la communauté.





Malgré cette controverse, Zora poursuit son expansion et attire une communauté croissante d'utilisateurs et de développeurs. Studios et créateurs indépendants s'approprient la plateforme pour créer, échanger et monétiser des NFT. Dans un écosystème NFT en constante évolution, Zora reste concentrée sur l'amélioration de ses produits pour mieux répondre aux besoins de sa base d'utilisateurs.









Alors que les plateformes et économies de créateurs se développent rapidement, Zora redéfinit la manière de capturer la valeur grâce à un modèle décentralisé basé sur un protocole Internet. Bien plus qu'une nouvelle approche des NFT, Zora se positionne comme une infrastructure fondamentale pour l'économie des créateurs Web3.





Son partenariat avec MEXC, l'une des principales plateformes d'échange d'actifs numériques au monde, donne un élan significatif à sa croissance. Réputée pour ses frais ultra-compétitifs, sa rapidité d'exécution, la diversité des actifs disponibles et sa liquidité profonde, MEXC est reconnue comme un tremplin idéal pour les projets innovants.





ZORA est désormais disponible pour le trading au comptant et en contrats à terme sur MEXC, avec une forte liquidité et des frais réduits — une porte d'entrée accessible pour rejoindre l'aventure.





Comment acheter du ZORA sur MEXC :

Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel Recherchez « ZORA » et sélectionnez le trading au comptant et en contrats à terme Choisissez votre type d'ordre, saisissez la quantité et le prix, puis confirmez votre transaction.





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance ou comptabilité, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre purement informatif. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence dans vos investissements. MEXC ne saurait être tenue responsable des décisions prises par les utilisateurs.