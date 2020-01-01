Clause de non-responsabilité de la Zone de trading Meme+

Cette Clause de non-responsabilité de la Zone de trading Meme+ de MEXC (ci-après dénommée la « Clause de non-responsabilité ») est émise en conjonction avec et constitue une partie intégrante de la Déclaration de divulgation des risques de MEXC. En participant à la Zone de trading Meme+ et à ses produits et événements connexes, vous confirmez que vous avez consulté vos conseillers juridiques indépendants, lu et compris, et êtes pleinement informé des dispositions contenues dans le présent document.

Le produit Zone de trading Meme+ de MEXC (ci-après dénommé le « Produit ») est un outil spécialisé conçu pour les investisseurs avertis ayant une vaste expérience dans le marché des cryptomonnaies. Le Produit comporte des risques considérablement plus élevés par rapport aux autres types de produits de trading proposés par MEXC. Par exemple, les tokens répertoriés sur le Produit sont plus volatils que les cryptomonnaies traditionnelles, peuvent être délistés plus rapidement et/ou plus fréquemment que les cryptomonnaies traditionnelles, et peuvent être moins bien maintenus comparativement aux cryptomonnaies traditionnelles. Veuillez ne pas utiliser ce service et/ou participer à des produits ou services connexes si vous n'êtes pas en mesure de supporter le risque total de perte d'investissement.

En offrant le Produit, MEXC agit uniquement en tant que plateforme d'affichage d'informations. Tous les documents et informations affichés proviennent de sites web tiers et leur sont attribuables. MEXC n'approuve en aucun cas ni ne garantit l'exactitude et/ou la validité de telles informations, que ce soit par inférence ou par expression. En utilisant le Produit, vous vous engagez à avoir effectué vos propres vérifications diligentes et recherches concernant votre décision d'investissement, et à avoir consulté vos conseillers financiers, juridiques ou fiscaux si nécessaire. MEXC et ses Affiliés ne peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages encourus au cours de vos activités d'investissement.