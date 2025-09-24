The post 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO To Supercharge Growth appeared on BitcoinEthereumNews.com. 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO To Supercharge Growth Skip to content Home Crypto News 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO to Supercharge Growth Source: https://bitcoinworld.co.in/0g-labs-hires-cgo/The post 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO To Supercharge Growth appeared on BitcoinEthereumNews.com. 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO To Supercharge Growth Skip to content Home Crypto News 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO to Supercharge Growth Source: https://bitcoinworld.co.in/0g-labs-hires-cgo/

0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO To Supercharge Growth

Par : BitcoinEthereumNews
2025/09/24 20:39
BRC20.COM
COM$0.01701+2.26%
0G
0G$5.002-7.78%



























































Skip to content
Home Crypto News 0G Labs Hires Pivotal Former Avalanche CEO to Supercharge Growth














Source: https://bitcoinworld.co.in/0g-labs-hires-cgo/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Stablecoin startup Bastion completes $14.6 million in new funding round, led by Coinbase Ventures

Stablecoin startup Bastion completes $14.6 million in new funding round, led by Coinbase Ventures

PANews reported on September 24 that according to Fortune magazine, the stablecoin startup Bastion completed a new round of financing of US$14.6 million led by Coinbase Ventures. Other investors in this round included the venture capital arm of Japanese technology giant Sony, the venture capital arm of South Korean mobile phone manufacturer Samsung, the cryptocurrency arm of venture capital firm Andreessen Horowitz (a16z), and cryptocurrency venture capital firm Hashed. Bastion is a white-label stablecoin issuer. Instead of hiring lawyers to obtain regulatory approvals or software developers to write code, companies can hire Bastion to more easily launch their own stablecoins. Bastion's differentiated advantage lies in its comprehensive stablecoin service offering, including a cryptocurrency wallet for clients to hold their tokens and channels for converting stablecoins into cash in 70 countries, including the United States.
Whiterock
WHITE$0.0003134-4.88%
Moonveil
MORE$0.0854-0.37%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003085-0.35%
Partager
PANews2025/09/24 20:09
Partager
Canton Network Selects Chainlink as Super Validator and Integrates Oracles with CCIP

Canton Network Selects Chainlink as Super Validator and Integrates Oracles with CCIP

PANews reported on September 24th that Chainlink has integrated with the institutional-grade blockchain platform Canton Network, aiming to significantly promote the widespread adoption of blockchain technology within the institutional sector. This partnership brings Chainlink's data services, including data streaming, smart data (covering Proof of Reserves and NAVLink), and the Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), to the Canton Network. Furthermore, the Canton Network has joined the Chainlink Scale program, which helps cover the operating costs of its oracle. Under the agreement, Chainlink Labs will become a "super validator" for the Canton Network.
CROSS
CROSS$0.24901+2.57%
Smart Blockchain
SMART$0.004985+2.50%
Partager
PANews2025/09/24 20:23
Partager
Big Pi Ventures, a firm focused on AI, blockchain, and other fields, has completed its first round of fundraising of €130 million for its new fund.

Big Pi Ventures, a firm focused on AI, blockchain, and other fields, has completed its first round of fundraising of €130 million for its new fund.

PANews reported on September 24th that Athens-based Big Pi Ventures has just closed the first round of fundraising of €130 million for its newly established growth fund to support Greek startups in achieving scale. Big Pi Ventures focuses on startups with strong intellectual property in the fields of artificial intelligence, biotechnology, blockchain, and deep tech. In addition to providing funding, the firm actively supports portfolio companies and leverages its international network to drive their growth. A key requirement is that the companies maintain a substantial business operation in Greece.
DeepBook
DEEP$0.116032-1.00%
Sleepless AI
AI$0.1255+0.64%
Pi Network
PI$0.28343+3.66%
Partager
PANews2025/09/24 19:49
Partager

Actualités tendance

Plus

Stablecoin startup Bastion completes $14.6 million in new funding round, led by Coinbase Ventures

Canton Network Selects Chainlink as Super Validator and Integrates Oracles with CCIP

Big Pi Ventures, a firm focused on AI, blockchain, and other fields, has completed its first round of fundraising of €130 million for its new fund.

FCA, crackdown on crypto: Consumer Duty and custody rules

Live Nation CEO says demand is unmistakable, concert tickets are underpriced