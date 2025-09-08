0xENAS: Cautious about the market breaking new highs, but the current trend is more inclined to the upside

PANews reported on September 8th that renowned crypto trader Eugene (0xENAS) stated that the market performance over the past two weeks has exceeded expectations, with Bitcoin holding steady near $110,000 and Solana forming higher lows and finding support near $200. While he remains cautious about the market breaking new highs, he believes the current trend is more inclined to the upside. 0xENAS has re-initiated its investment in Solana, believing it remains the project with the strongest momentum among major assets.

