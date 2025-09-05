1 op de 4 jongeren in Nederland heeft beleggingen in Crypto

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Jongeren stappen sneller in crypto dan ouderen, zo blijkt uit onderzoek van Rabobank. Eén op de vier Nederlandse beleggers bezit digitale munten, waarmee cryptovaluta een vaste plek heeft veroverd in beleggingsportefeuilles. Daarmee komt het verschil in strategie tussen generaties ook naar voren. Crypto lijkt echt een investering voor de jongere generaties. Jongeren beleggen vaker in crypto dan ouderen Uit de cijfers blijkt dat 35% van de Nederlanders tussen 25 en 34 jaar actief belegt, tegenover slechts 20% in de groep van 55 tot 64 jaar. Jongeren kiezen daarbij opvallend vaak voor cryptovaluta. In totaal heeft 26% van alle beleggers in Nederland digitale munten in bezit. Oudere beleggers zijn voorzichtiger en beperken zich vaker tot traditionele instrumenten zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Deze keuzes hangen samen met hoe mensen risico inschatten, hun kennis en hun financiële doelen. Jongeren zien crypto vaker als kans om sneller vermogen op te bouwen, terwijl ouderen eerder waarde hechten aan stabiliteit en zekerheid. Beleggen in crypto is voor beide groepen relevant, maar er is een groot verschil in de mate van vertrouwen in de beleggingen, afhankelijk van de leeftijd. Welke beleggingen populair zijn onder Nederlandse beleggers 62% van de beleggers kiest voor beleggingsfondsen en trackers (ETF’s), waarmee deze de populairste optie zijn. Daarnaast belegt 46% in losse aandelen of obligaties, vaak gecombineerd met fondsen of ETF’s. Cryptovaluta staat stevig op de derde plaats: ruim een kwart van de beleggers kiest voor digitale munten. Voor jongeren is crypto een onmisbaar onderdeel geworden van hun beleggingsmix, terwijl ouderen vaker kiezen voor een beperktere spreiding. Bij beleggers die crypto opnemen in hun portefeuille vormt dit gemiddeld 25% van hun vrij beschikbare vermogen. Crypto maakt dus inmiddels wel echt een wezenlijk deel uit van beleggingsstrategieën in Nederland. Hoeveel vermogen gaat naar crypto en traditionele beleggingen Gemiddeld bestaat het vermogen van Nederlandse beleggers uit 52% spaargeld, 41% traditionele beleggingen en 7% cryptovaluta. Voor crypto-beleggers ligt dit aandeel hoger: zij besteden ongeveer een kwart van hun vrij vermogen aan digitale munten, ten koste van spaargeld en andere beleggingen. Bijzonder genoeg heeft 13% van alle beleggers helemaal geen spaargeld achter de hand, wat de risico’s bij koersschommelingen vergroot. Deze verdeling laat zien dat cryptovaluta een steeds grotere rol speelt in de financiële huishouding van jongeren en hoe verschillend hun voorkeuren zijn ten opzichte van ouderen. Jongeren en crypto blijven bepalend voor de toekomst Het onderzoek laat zien dat jongeren vaker voor crypto kiezen dan ouderen. Digitale munten hebben bovendien al een vaste plek in Nederlandse portefeuilles. Een kwart van de beleggers bezit cryptovaluta, waardoor deze markt duidelijk in belang toeneemt. Jongere generaties spelen hierin een steeds belangrijkere rol, terwijl ouderen hun vertrouwen behouden in meer traditionele beleggingen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht 1 op de 4 jongeren in Nederland heeft beleggingen in Crypto is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.