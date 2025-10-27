CEXDEX+
La valeur marchande des entreprises de trésorerie Bitcoin chute en dessous de leurs portefeuilles d'actifs BTC. De nouvelles stratégies de récupération sont envisagées par les entreprises de trésorerie axées sur Bitcoin.

Les Entreprises Axées sur le Bitcoin en Difficulté alors que les Valorisations du Marché s'Effondrent

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/27 02:39
Bitcoin
BTC$90,679.53--%

Les valeurs marchandes des sociétés de trésorerie Bitcoin chutent en dessous de leurs portefeuilles d'actifs BTC. De nouvelles stratégies de récupération sont envisagées par les entreprises de trésorerie axées sur le Bitcoin.

