Les transactions X402 de Coinbase augmentent de 10 000 % en un seul mois

Les récents développements de la technologie blockchain marquent un changement significatif vers des solutions de paiement natives d'internet, fluides et pilotées par l'IA. Le protocole innovant de Coinbase, introduit en mai, a démontré une croissance explosive de l'activité transactionnelle, soulignant l'intégration croissante des paiements en cryptomonnaie directement dans les expériences en ligne. Pendant ce temps, l'écosystème crypto plus large aspire à des méthodes de transaction plus automatisées, évolutives et sans confiance, façonnant potentiellement l'avenir de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des marchés crypto.

Le protocole de paiements en ligne x402, créé par Coinbase, a connu une remarquable augmentation de 10 780 % du volume de transactions mensuel, avec près d'un demi-million de transactions en une seule semaine.

Ce protocole ravive le code de statut HTTP 402 pour permettre des paiements directs en stablecoin, éliminant le besoin de cartes de crédit et de passerelles de paiement traditionnelles.

L'entreprise de risques capitaux a16z envisage des agents d'IA autonomes gérant les transactions crypto, potentiellement atteignant 30 billions de dollars annuellement d'ici 2030.

Les développeurs exploitent x402 pour lancer de nouveaux tokens, résultant en un marché en plein essor et l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs crypto, suivie par CoinGecko.

La blockchain Ethereum émerge comme la plateforme préférée pour l'implémentation HTTP 402 en raison de ses capacités de règlement sans confiance et de ses fonctionnalités programmables.

Le protocole x402 de Coinbase, lancé en mai, permet aux IA et aux humains d'effectuer des transactions directement sur internet via des stablecoins en utilisant le code de statut HTTP 402 — historiquement associé aux exigences de paiement. Cette innovation crée un système de paiement internet natif qui contourne les méthodes traditionnelles de carte de crédit, facilitant des transactions quasi instantanées et fluides. Entre le 14 et le 20 octobre, environ 500 000 transactions ont été enregistrées, représentant une augmentation extraordinaire de 10 780 % par rapport au mois précédent, selon les données de Dune Analytics. Certains jours, le nombre de transactions a culminé à près de 240 000, avec un volume record de 332 000 $ en une journée.

Cette remarquable ascension coïncide avec les commentaires de l'entreprise de risques capitaux a16z, dont la branche crypto a mis en avant l'IA agentique — des systèmes d'IA autonomes capables de mener des transactions crypto sans supervision humaine — dans son rapport 2025 sur l'état des cryptomonnaies. Les experts estiment que de tels agents d'IA pourraient faciliter plus de 30 billions de dollars en transactions autonomes d'ici 2030, révolutionnant des secteurs allant de la DeFi à la gestion d'actifs numériques. Ces agents d'IA s'engagent déjà dans le trading de cryptomonnaies, analysant les marchés, exécutant des ordres et gérant des portefeuilles en temps réel, le tout sans intervention humaine.

CoinGecko reconnaît x402 comme une nouvelle classe d'actifs

Grâce à la notoriété croissante du protocole, les développeurs créent maintenant des tokens directement sur l'infrastructure x402, alimentant une vague de memecoins et d'autres actifs numériques. Cet intérêt se reflète dans la récente classification par CoinGecko des tokens x402 comme un écosystème spécialisé, qui a grimpé à près de 180 millions de dollars en capitalisation boursière — en hausse de 266 % en 24 heures.

L'adéquation d'Ethereum pour l'implémentation HTTP 402

Source : CoinGecko

Les développeurs considèrent Ethereum comme le candidat blockchain idéal pour l'intégration HTTP 402. Sa couche de règlement sans confiance permet un traitement efficace des factures et la résolution des litiges, ce qui le rend particulièrement bien adapté aux transactions autonomes et programmables impliquant des stablecoins. Les experts soulignent que les capacités d'Ethereum prennent en charge les paiements atomiques, les politiques flexibles et les portefeuilles composables — composants essentiels pour l'économie crypto émergente pilotée par l'IA.

Alors que le conflit entre les protocoles blockchain innovants et les systèmes de paiement traditionnels se poursuit, l'environnement programmable d'Ethereum le positionne à l'avant-garde de la transformation de la façon dont les actifs numériques facilitent des interactions financières sans friction, sécurisées et autonomes à travers internet.

Cet article a été initialement publié sous le titre Les transactions X402 de Coinbase augmentent de 10 000 % en un seul mois sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les actualités Bitcoin et les mises à jour blockchain.