Le marché Crypto se remet d'une liquidation record alors que les indicateurs techniques du Bitcoin et d'Ethereum "deviennent positifs" : président de Bitmine Auteur : Crypto.news Source : Crypto.news 2025/10/27 04:00

Après le plus grand événement de désendettement crypto en cinq ans, Tom Lee, président de Bitmine Immersion Technologies, affirme que le pire est peut-être passé.

