XRP/BTC Reteste la Ligne de Tendance de Breakout de Six Ans, l'Analyste Appelle à un Découplage

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'article XRP/BTC reteste la ligne de tendance de Breakout de six ans, un analyste appelle à un découplage est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Le graphique mensuel XRP/BTC a finalement brisé la longue diagonale qui plafonnait XRP depuis 2018, et un analyste sur X pense que ce changement pourrait réécrire l'ordre établi. Publiant sous le pseudonyme X Finance Bull (XFB), l'analyste a soutenu que XRP commencera bientôt à surpasser Bitcoin. Cela est dû au fait que la paire XRP/BTC a non seulement cassé à la hausse mais a également retesté la ligne de tendance comme support, ce qui a confirmé le début d'une nouvelle accumulation de momentum. Retest d'une ligne de tendance de Breakout de six ans Le flash crash de mi-octobre qui a secoué le marché crypto a laissé une marque visible sur le graphique XRP/BTC, créant une mèche descendante profonde qui a momentanément plongé sous la ligne de résistance de longue date. Cependant, alors que Bitcoin commençait à se redresser au-dessus de 110 000 $, XRP a eu du mal à suivre et a perdu du terrain par rapport à Bitcoin. Fait intéressant, l'action des prix montre que ce mouvement a été de courte durée, et XRP a commencé à récupérer face à Bitcoin lors des récentes sessions de trading. Comme le montre le graphique mensuel en chandeliers ci-dessous, la mèche est tombée exactement au niveau du retest de la cassure, un point où l'ancienne résistance s'est transformée en nouveau support. Cette cassure s'est produite fin 2024/début 2025, lorsque XRP a surperformé Bitcoin pendant trois mois consécutifs. À partir de là, la paire XRP/Bitcoin a pu sortir d'une ligne de résistance descendante de sommets plus bas s'étendant sur plus de six ans. Depuis lors, cependant, 2025 a été caractérisée par plus de mois où Bitcoin surperforme XRP que de mois où XRP surperforme Bitcoin, octobre tombant dans le premier groupe de mois. En particulier, pendant le flash crash, la paire XRP/BTC a plongé à environ 0,000007 avant de rebondir presque immédiatement, un mouvement qui, selon XFB, représente le retest tant attendu de la ligne de tendance brisée. Graphique XRP/Bitcoin 1M. Source : @Xfinancebull Depuis ce retest, XRP s'est rétabli de manière impressionnante, la paire maintenant une clôture mensuelle au-dessus...L'article XRP/BTC reteste la ligne de tendance de Breakout de six ans, un analyste appelle à un découplage est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Le graphique mensuel XRP/BTC a finalement brisé la longue diagonale qui plafonnait XRP depuis 2018, et un analyste sur X pense que ce changement pourrait réécrire l'ordre établi. Publiant sous le pseudonyme X Finance Bull (XFB), l'analyste a soutenu que XRP commencera bientôt à surpasser Bitcoin. Cela est dû au fait que la paire XRP/BTC a non seulement cassé à la hausse mais a également retesté la ligne de tendance comme support, ce qui a confirmé le début d'une nouvelle accumulation de momentum. Retest d'une ligne de tendance de Breakout de six ans Le flash crash de mi-octobre qui a secoué le marché crypto a laissé une marque visible sur le graphique XRP/BTC, créant une mèche descendante profonde qui a momentanément plongé sous la ligne de résistance de longue date. Cependant, alors que Bitcoin commençait à se redresser au-dessus de 110 000 $, XRP a eu du mal à suivre et a perdu du terrain par rapport à Bitcoin. Fait intéressant, l'action des prix montre que ce mouvement a été de courte durée, et XRP a commencé à récupérer face à Bitcoin lors des récentes sessions de trading. Comme le montre le graphique mensuel en chandeliers ci-dessous, la mèche est tombée exactement au niveau du retest de la cassure, un point où l'ancienne résistance s'est transformée en nouveau support. Cette cassure s'est produite fin 2024/début 2025, lorsque XRP a surperformé Bitcoin pendant trois mois consécutifs. À partir de là, la paire XRP/Bitcoin a pu sortir d'une ligne de résistance descendante de sommets plus bas s'étendant sur plus de six ans. Depuis lors, cependant, 2025 a été caractérisée par plus de mois où Bitcoin surperforme XRP que de mois où XRP surperforme Bitcoin, octobre tombant dans le premier groupe de mois. En particulier, pendant le flash crash, la paire XRP/BTC a plongé à environ 0,000007 avant de rebondir presque immédiatement, un mouvement qui, selon XFB, représente le retest tant attendu de la ligne de tendance brisée. Graphique XRP/Bitcoin 1M. Source : @Xfinancebull Depuis ce retest, XRP s'est rétabli de manière impressionnante, la paire maintenant une clôture mensuelle au-dessus...

XRP/BTC Reteste la Ligne de Tendance de Breakout de Six Ans, l'Analyste Appelle à un Découplage

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/27 05:02

Le graphique mensuel XRP/BTC a finalement brisé la longue diagonale qui plafonnait XRP depuis 2018, et un analyste sur X pense que ce changement pourrait réécrire l'ordre établi. Publiant sous le pseudonyme X Finance Bull (XFB), l'analyste a soutenu que XRP commencera bientôt à surpasser Bitcoin. 

Cela s'explique par le fait que la paire XRP/BTC a non seulement réalisé un breakout mais a également retesté la ligne de tendance comme support, ce qui a confirmé le début d'une nouvelle accumulation de momentum.

Retest D'une Ligne De Tendance De Breakout Sur Six Ans

Le flash crash de mi-octobre qui a secoué le marché crypto a laissé une marque visible sur le graphique XRP/BTC, créant une mèche descendante profonde qui a momentanément plongé sous la ligne de résistance de longue date. Cependant, alors que Bitcoin commençait à se redresser au-dessus de 110 000 $, XRP a eu du mal à suivre et a perdu du terrain par rapport à Bitcoin. 

Fait intéressant, l'action des prix montre que ce mouvement a été de courte durée, et XRP a commencé à récupérer face à Bitcoin lors des récentes sessions de trading. Comme le montre le graphique mensuel en chandeliers ci-dessous, la mèche est tombée au niveau exact du retest du breakout, un point où l'ancienne résistance s'est transformée en nouveau support.

Ce breakout s'est produit fin 2024/début 2025, lorsque XRP a surpassé Bitcoin pendant trois mois consécutifs. À partir de là, la paire XRP/Bitcoin a pu sortir d'une ligne de résistance descendante de sommets plus bas s'étendant sur plus de six ans. 

Depuis lors, cependant, 2025 a été caractérisée par plus de mois où Bitcoin surpasse XRP que de mois où XRP surpasse Bitcoin, octobre tombant dans le premier groupe de mois. En particulier, pendant le flash crash, la paire XRP/BTC a plongé à environ 0,000007 avant de rebondir presque immédiatement, un mouvement qui, selon XFB, représente le retest tant attendu de la ligne de tendance brisée.

Graphique XRP/Bitcoin 1M. Source: @Xfinancebull

Depuis ce retest, XRP s'est rétabli de manière impressionnante, la paire maintenant une clôture mensuelle au-dessus de la diagonale qui agissait autrefois comme un plafond. Cette confirmation technique signale l'achèvement du breakout de la tendance baissière de 2018 à 2024 qui avait défini la sous-performance pluriannuelle de XRP par rapport à Bitcoin. La structure mensuelle affiche maintenant les premiers signes d'un changement à la hausse, la paire se négociant autour de 0,00002258 BTC.

XRP Va-t-il Se Découpler Et Surpasser Bitcoin?

Selon l'analyste, XRP est sur le point de connaître un rallye qui surpasse massivement Bitcoin et fait fondre le visage de nombreux maximalistes Bitcoin. Le graphique de XFB définit deux zones cibles pour XRP: 0,00014688 BTC et 0,00023009 BTC. La première cible correspond à la zone de consolidation observée entre 2018 et 2019, tandis que la seconde représente un cluster de résistance majeur de la phase antérieure de la création de XRP. Si XRP/BTC monte à ces niveaux, cela représenterait approximativement un gain de 6x et 10x par rapport à Bitcoin, respectivement.

L'analyste relie également la configuration technique à l'écosystème institutionnel croissant de Ripple. Il a souligné Ripple Prime, GTreasury, Metaco, Standard Custody et Rail comme faisant partie de l'infrastructure qui positionne XRP comme un actif de pont pour la finance mondiale. Ces partenariats donnent à XRP un avantage pour les mois à venir, alors qu'il évolue vers une utilité institutionnelle réelle et commence à surpasser Bitcoin.

Si ces développements se poursuivent, le découplage imminent de la paire XRP/BTC pourrait devenir l'un des événements les plus significatifs pour XRP. Au moment de la rédaction, XRP se négocie à 3,63 $, en hausse de 3,5 % au cours des dernières 24 heures.

Image de présentation d'Unsplash, graphique de TradingView

Source: https://www.newsbtc.com/news/xrp-btc-retests-six-year-breakout-trendline-analyst-calls-for-a-face-melting-decoupling/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain, une entreprise qui développe une infrastructure de paiement en stablecoin, a levé 250 millions de dollars lors d'un tour de financement de Série C mené par ICONIQ. L'opération a valorisé l'entreprise basée à New York
Partager
Tronweekly2026/01/10 16:31