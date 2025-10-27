XRP/BTC Reteste la Ligne de Tendance de Breakout de Six Ans, l'Analyste Appelle à un Découplage

Le graphique mensuel XRP/BTC a finalement brisé la longue diagonale qui plafonnait XRP depuis 2018, et un analyste sur X pense que ce changement pourrait réécrire l'ordre établi. Publiant sous le pseudonyme X Finance Bull (XFB), l'analyste a soutenu que XRP commencera bientôt à surpasser Bitcoin.

Cela s'explique par le fait que la paire XRP/BTC a non seulement réalisé un breakout mais a également retesté la ligne de tendance comme support, ce qui a confirmé le début d'une nouvelle accumulation de momentum.

Retest D'une Ligne De Tendance De Breakout Sur Six Ans

Le flash crash de mi-octobre qui a secoué le marché crypto a laissé une marque visible sur le graphique XRP/BTC, créant une mèche descendante profonde qui a momentanément plongé sous la ligne de résistance de longue date. Cependant, alors que Bitcoin commençait à se redresser au-dessus de 110 000 $, XRP a eu du mal à suivre et a perdu du terrain par rapport à Bitcoin.

Fait intéressant, l'action des prix montre que ce mouvement a été de courte durée, et XRP a commencé à récupérer face à Bitcoin lors des récentes sessions de trading. Comme le montre le graphique mensuel en chandeliers ci-dessous, la mèche est tombée au niveau exact du retest du breakout, un point où l'ancienne résistance s'est transformée en nouveau support.

Ce breakout s'est produit fin 2024/début 2025, lorsque XRP a surpassé Bitcoin pendant trois mois consécutifs. À partir de là, la paire XRP/Bitcoin a pu sortir d'une ligne de résistance descendante de sommets plus bas s'étendant sur plus de six ans.

Depuis lors, cependant, 2025 a été caractérisée par plus de mois où Bitcoin surpasse XRP que de mois où XRP surpasse Bitcoin, octobre tombant dans le premier groupe de mois. En particulier, pendant le flash crash, la paire XRP/BTC a plongé à environ 0,000007 avant de rebondir presque immédiatement, un mouvement qui, selon XFB, représente le retest tant attendu de la ligne de tendance brisée.

Depuis ce retest, XRP s'est rétabli de manière impressionnante, la paire maintenant une clôture mensuelle au-dessus de la diagonale qui agissait autrefois comme un plafond. Cette confirmation technique signale l'achèvement du breakout de la tendance baissière de 2018 à 2024 qui avait défini la sous-performance pluriannuelle de XRP par rapport à Bitcoin. La structure mensuelle affiche maintenant les premiers signes d'un changement à la hausse, la paire se négociant autour de 0,00002258 BTC.

XRP Va-t-il Se Découpler Et Surpasser Bitcoin?

Selon l'analyste, XRP est sur le point de connaître un rallye qui surpasse massivement Bitcoin et fait fondre le visage de nombreux maximalistes Bitcoin. Le graphique de XFB définit deux zones cibles pour XRP: 0,00014688 BTC et 0,00023009 BTC. La première cible correspond à la zone de consolidation observée entre 2018 et 2019, tandis que la seconde représente un cluster de résistance majeur de la phase antérieure de la création de XRP. Si XRP/BTC monte à ces niveaux, cela représenterait approximativement un gain de 6x et 10x par rapport à Bitcoin, respectivement.

L'analyste relie également la configuration technique à l'écosystème institutionnel croissant de Ripple. Il a souligné Ripple Prime, GTreasury, Metaco, Standard Custody et Rail comme faisant partie de l'infrastructure qui positionne XRP comme un actif de pont pour la finance mondiale. Ces partenariats donnent à XRP un avantage pour les mois à venir, alors qu'il évolue vers une utilité institutionnelle réelle et commence à surpasser Bitcoin.

Si ces développements se poursuivent, le découplage imminent de la paire XRP/BTC pourrait devenir l'un des événements les plus significatifs pour XRP. Au moment de la rédaction, XRP se négocie à 3,63 $, en hausse de 3,5 % au cours des dernières 24 heures.

