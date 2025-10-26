Prédiction du prix de Shiba Inu (SHIB) : Shiba Inu rebondira-t-il après des graphiques faibles pour raviver sa gloire de 8 000 $ à 4,7 milliards $ ?

Après la hausse historique de 2021, lorsque les premiers utilisateurs ont transformé de petits investissements en milliards, SHIB est entré dans une phase de consolidation prolongée. Les analystes et les traders examinent maintenant attentivement les graphiques, les signaux momentum et les développements de l'écosystème pour déterminer si Shiba Inu peut réaliser un retour significatif.

Shiba Inu se consolide dans une zone de support pluriannuelle

L'analyse technique révèle que Shiba Inu s'est stabilisé au-dessus de la zone d'accumulation à long terme entre 0,000006 $ et 0,000010 $ et se négocie actuellement autour de 0,000014 $. Selon EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀʟ, le graphique mensuel montre des bougies étroitement comprimées et un support stable dans la fourchette inférieure. Ce marché latéral suggère une accumulation patiente par les baleines et les détenteurs à long terme.

$SHIB se consolide à des niveaux historiquement bas dans une zone de demande clé, accumulant discrètement du momentum avant une potentielle percée. Source : EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL via X

"Cette configuration reflète un comportement d'accumulation classique," note le rapport, "où les prix dérivent latéralement tandis que les grands investisseurs reconstruisent progressivement leurs positions." Pour les prédictions de prix de Shiba Inu en 2025, cette formation de base pourrait servir de tremplin si le momentum d'achat revient.

Les indicateurs de momentum signalent un potentiel plancher

Des indicateurs tels que le MACD et d'autres oscillateurs momentum indiquent une extrême exhaustion. Le signal principal de type MACD s'est aplati, suggérant que la pression baissière s'est largement dissipée, tandis que les lignes secondaires restent presque statiques. Historiquement, de tels modèles précèdent des mouvements directionnels forts.

Les analystes observant les cycles passés de SHIB soulignent que des configurations similaires au début de 2021 et au milieu de 2023 ont été suivies par des reprises rapides une fois que les volumes de trading ont augmenté. Cela positionne SHIB pour une potentielle hausse à moyen terme si l'environnement du marché reste favorable.

Développements de l'écosystème et contexte du marché

Les améliorations fondamentales de l'écosystème Shiba Inu soutiennent davantage ses perspectives à long terme. Le réseau Shibarium Layer-2 s'est stabilisé, les volumes de transaction augmentent régulièrement, et les token burns réduisent progressivement l'approvisionnement en circulation.

Les experts en crypto suggèrent que ces développements renforcent la structure de Shiba Inu. Alors que le marché crypto plus large se concentre sur les tendances de 2025, les tokens basés sur des memes comme SHIB pourraient attirer un intérêt spéculatif renouvelé. Ces améliorations sont fréquemment mentionnées dans les prévisions de prix de Shiba Inu pour 2025 et au-delà.

Les gains légendaires du passé suscitent le FOMO dans la communauté

Le récit de Shiba Inu reste entrelacé avec des histoires d'investisseurs légendaires. Un portefeuille précoce a acheté 8 000 $ de SHIB en août 2020, qui a culminé à environ 5,7 milliards $ fin 2021. Même après plusieurs ventes partielles, l'investisseur détient toujours plus de 2 millions $.

Il y a quatre ans, un investissement de 8 000 $ en $SHIB a grimpé en flèche à 4,7 milliards $, et l'investisseur détient toujours plus de 2 millions $ malgré plusieurs ventes partielles. Source : Sweep via X

Cette performance historique souligne l'extrême volatilité de Shiba Inu et met en évidence les risques et les récompenses des investissements en Memes Coins. Le trader crypto @0xSweep a récemment publié l'histoire, rappelant à la communauté le potentiel de SHIB et suscitant un intérêt renouvelé pour les prédictions de Shiba Inu pour 2025.

L'accumulation silencieuse précède un potentiel haussier

La formation de base actuelle de SHIB semble prête pour un point de décision. Si les prix maintiennent leur stabilité au-dessus de la zone de demande et que le momentum augmente progressivement, les analystes suggèrent que des objectifs à moyen terme entre 0,000020 $ et 0,000030 $ pourraient être réalisables. À l'inverse, une rupture en dessous de 0,000007 $ pourrait prolonger la phase de consolidation latérale.

Shiba Inu se négociait autour de 0,00001471 $, en baisse de 0,78 % au cours des dernières 24 heures au moment de la publication. Source : Brave New Coin

Cette période représente un calme technique avant une potentielle expansion de la volatilité. Pour les investisseurs surveillant le prix de Shiba Inu aujourd'hui, c'est une opportunité de se positionner stratégiquement avant d'éventuels mouvements à la hausse.

Perspectives de Shiba Inu : Ce que les investisseurs devraient surveiller

Shiba Inu se négocie au-dessus du niveau de support fort de 0,000010 $, et les indicateurs momentum tels que le MACD font face à un aplatissement et une volatilité globalement faible. Le réseau Shibarium continue de croître, les token burns continuent de grignoter l'approvisionnement en circulation, et les baleines semblent accumuler, mais les traders de détail sont réticents.

Malgré des performances inférieures à celles de Bitcoin en 2025, la stabilisation technique, le développement de l'écosystème et le pre-hype précédent peuvent aider à créer les bases d'un potentiel retour. Les investisseurs et les analystes surveillent si Shiba Inu sera capable de maintenir ses gains précédents ou continuera à évoluer latéralement.