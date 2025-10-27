Les investisseurs devraient être 'prudents' lors de l'utilisation du modèle stock-to-flow du BTC : Analyste

Le modèle stock-to-flow pourrait ne pas être le meilleur cadre pour prévoir les prix du Bitcoin, a déclaré André Dragosch, analyste d'investissement chez Bitwise.

Le modèle Stock-to-Flow (S2F) du Bitcoin (BTC), l'un des cadres d'évaluation du BTC les plus cités, prévoit un prix maximum de 222 000 $ durant ce cycle de marché, mais les investisseurs devraient faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce modèle, selon André Dragosch, responsable européen de la recherche chez la société d'investissement Bitwise.

Le modèle Stock-to-Flow ne prend pas en compte les facteurs liés à la demande et se concentre plutôt sur la modélisation des prix basée sur les halvings du Bitcoin, qui réduisent de moitié la quantité de BTC nouvellement émis tous les quatre ans, a déclaré Dragosch. Il a ajouté :

Les fonds négociés en bourse, les ETP et autres véhicules d'investissement en Bitcoin ont créé un prix plancher pour le BTC, soutenant les prix au-dessus du niveau de 100 000 $.

