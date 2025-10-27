CEXDEX+
Pourquoi les banques centrales du monde choisissent l'or plutôt que le dollar

Auteur : BitcoinEthereumNews
2025/10/27
Pour la première fois depuis le milieu des années 1990, les banques centrales étrangères détiennent plus d'or que de bons du Trésor américain. Cette étape marque un changement significatif dans la façon dont la puissance mondiale perçoit la sécurité, la liquidité et la confiance.

Au-delà d'un événement de marché, la rotation silencieuse du papier vers le métal marque un potentiel tournant dans l'architecture de la finance mondiale.

L'or dépasse les bons du Trésor américain pour la première fois en 30 ans

Les données partagées par Barchart ont confirmé ce croisement, les banques centrales poursuivant leur série d'achats d'or record jusqu'en 2025.

Selon le World Gold Council, les banques centrales ont acheté un net de 19 tonnes en août seulement, après avoir ajouté 10 tonnes en juillet. Avec cela, elles mettent l'année sur la voie d'environ 900 tonnes au total. Ce serait la quatrième année consécutive où les achats mondiaux dépassent deux fois la moyenne à long terme.

La Kobeissi Letter a noté que les banques centrales achètent de l'or depuis 16 ans. C'est la plus longue série jamais enregistrée et survient après que ces institutions financières ont été des vendeurs nets pendant plus de deux décennies avant 2010.

Au premier semestre 2025, 23 pays ont élargi leurs réserves. "Les banques centrales ne peuvent pas arrêter d'acheter de l'or", a écrit Kobeissi.

La raison va au-delà de l'inflation, le chercheur macro Sunil Reddy soulignant que la dernière hausse de l'or suit l'effondrement des soldes de prise en pension inversée de la Réserve fédérale. C'est le pool où l'excès de liquidité est utilisé pour se garer en toute sécurité du jour au lendemain.

Quand la confiance faiblit, les actifs durs augmentent — et l'or numérique attend son tour

Cet écart de confiance s'élargit, avec des rapports indiquant que le gouvernement américain dépense maintenant près de 23 cents de chaque dollar de revenu en intérêts. En même temps, la confiance étrangère dans les bons du Trésor s'affaiblit au milieu de l'impasse politique et de l'escalade de la dette.

Dans ce contexte, les analystes disent que l'or n'a pas changé. C'est plutôt l'étalon de mesure qui s'effondre. Depuis les années 1970, les principales devises comme la livre britannique et le franc suisse ont perdu entre 70% et 90% de leur valeur lorsqu'elles sont mesurées par rapport à l'or.

Pourtant, même la domination de l'or fait face à de nouveaux challengers. L'investisseur Crypto Lark Davis a noté que tandis que l'or a chuté de 5% la semaine dernière, sa plus forte baisse en une journée depuis 2013, le Bitcoin a augmenté de 3%.

Son point de vue fait écho au post de Mister Crypto selon lequel "l'or numérique est le prochain", suggérant une rotation qui se prépare sous la surface.

Cependant, si le repli de l'or semblait dramatique, les initiés disent qu'il était principalement mécanique. Une transaction en bloc d'ETF (fonds négocié en bourse) qui a déclenché des algorithmes de volatilité.

Tout cela pris ensemble, les gardiens monétaires du monde, comprenant les institutions qui émettent de la monnaie fiduciaire, se déplacent de manière décisive vers les actifs durs.

Cet état de la finance mondiale, où les banques centrales passent du déversement d'or pendant des décennies à l'achat de montants record chaque année, pourrait définir la décennie à venir pour les marchés et pour l'argent lui-même.

Source: https://beincrypto.com/gold-us-treasuries-first-time-in-30-years/

