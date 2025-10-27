Que se passerait-il avec la prévision de prix de Cardano si Ethereum atteignait 20.000 dollars ?

Cardano se négocie actuellement à 0,64 dollar et continue sa faible performance de prix récente. ADA a connu une baisse surprenante de 2% au cours des dernières 24h, de 7,8% au cours des sept derniers jours et de 22% le mois dernier. Cependant, la tendance haussière reste élevée parmi les analystes de marché. Les exemples émergents d'utilisation institutionnelle, une perspective de marché plus positive et [...]
Source : Bitcoinsistemi.com
