Les États-Unis achètent des pesos et activent un swap de 20 milliards $ avec l'Argentine

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré dimanche que les États-Unis ne perdront pas un seul centime d'argent des contribuables dans le cadre de son accord financier de 20 milliards de dollars avec l'Argentine.

S'exprimant sur l'émission "Meet the Press" de NBC, Scott a rejeté les affirmations selon lesquelles cette mesure constituait un plan de sauvetage, soulignant que le financement provenait directement du Fonds de stabilisation des changes, un fonds du Trésor sous son contrôle, et non de l'argent des contribuables.

"Il n'y aura aucune perte pour les contribuables. C'est une ligne de swap. Ce n'est pas un plan de sauvetage, et cela provient du Fonds de stabilisation des changes, que je contrôle au Trésor," a déclaré Scott. "Il n'a jamais enregistré de perte. Il ne va pas enregistrer de perte."

Les États-Unis ont conclu l'accord plus tôt ce mois-ci, quelques jours avant les élections législatives à enjeux élevés en Argentine.

Des responsables des deux pays ont tenu des réunions à huis clos à Washington, après quoi les États-Unis ont acheté des pesos argentins sur le marché libre et finalisé l'accord de swap de 20 milliards de dollars avec la banque centrale d'Argentine. Le timing n'était pas une coïncidence.

Le président libertarien argentin Javier Milei, soutenu par l'administration Trump, est sous pression pour protéger son programme d'austérité fiscale et de réforme du marché contre les retours en arrière de l'opposition au Congrès.

Les États-Unis achètent des pesos et activent un swap de 20 milliards de dollars avec l'Argentine

Le Trésor a activement acheté des pesos sur les marchés mondiaux, même si les traders et les économistes affirment que la devise est considérablement surévaluée. L'intervention a suscité des interrogations.

Malgré des questions répétées, le Trésor a très peu communiqué sur les mécanismes de la ligne de swap ou les opérations d'achat de pesos. Mais Scott se moque de ce que pense Wall Street. "Nous soutenons un allié américain en Amérique latine," a-t-il déclaré à NBC, précisant clairement que cette démarche concernait autant la politique étrangère que l'économie.

La ligne de swap elle-même n'est pas financée par le Congrès. Elle provient plutôt du Fonds de stabilisation des changes, qui détient environ 211 milliards de dollars et a été utilisé pour la dernière fois pendant la crise du COVID-19 et la panique bancaire américaine de 2023.

Le principal actif du fonds est constitué des Droits de Tirage Spéciaux du Fonds Monétaire International, et non des dollars des contribuables. C'est pourquoi Scott répète que les États-Unis ne subiront aucune perte ici, quelle que soit la performance du peso.

Les élections en Argentine se déroulent sous une forte pression économique. Le camp de Milei mise sur le soutien des électeurs pour obtenir davantage de sièges au Congrès et éviter tout renversement de ses réformes de thérapie de choc. Celles-ci comprennent des réductions drastiques des dépenses, la déréglementation et la réduction de la taille de l'État, toutes des politiques qui s'inscrivent parfaitement dans le programme économique de Trump.

Scott affirme que les États-Unis veulent envoyer un message clair à l'Amérique latine

Scott a ensuite déclaré que l'administration Trump utilise cet accord avec l'Argentine pour envoyer un avertissement à d'autres régimes d'Amérique latine. "Nous voulons donner le ton en Amérique latine," a-t-il dit. "Nous ne voulons pas que l'Argentine devienne le Venezuela, un narco-État en faillite."

Ce n'était pas subtil. Il a nommément cité le Venezuela et a clairement indiqué que les États-Unis ont l'intention d'utiliser leur puissance financière d'emblée pour stabiliser les gouvernements qu'ils considèrent comme amicaux.

Scott a également énuméré les pays qui observent attentivement. "La Bolivie, l'Équateur, le Paraguay ; ils veulent tous suivre," a-t-il déclaré, affirmant que d'autres gouvernements de la région considèrent les réformes de Milei et le soutien américain comme un modèle potentiel.

"Nous pensons donc qu'il est bien préférable d'utiliser la puissance économique américaine dès le départ pour stabiliser un gouvernement ami et montrer la voie," a ajouté Scott.

Ce n'est pas la première fois que les États-Unis utilisent discrètement le Fonds de stabilisation des changes comme levier international, mais c'est la première fois depuis 2020 qu'il est déployé aussi ouvertement.

Avec un dollar toujours fort et le peso sous attaque, les États-Unis jettent leur poids dans la guerre des devises de l'Argentine, sans aucune intention de laisser cela ressembler à une aumône. Mais ne l'appelez pas un plan de sauvetage. Scott ne le tolérera pas.

Les esprits les plus intelligents de la crypto lisent déjà notre newsletter. Vous voulez en faire partie ? Rejoignez-les.