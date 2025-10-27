Discussions sur la guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signalent des progrès en Malaisie ; les Traders de Crypto en prennent note

Les États-Unis et la Chine ont conclu des pourparlers à Kuala Lumpur que les acteurs du marché ont qualifiés d'étape bienvenue vers l'apaisement des tensions de la guerre commerciale.

Selon Reuters, des négociateurs de haut niveau se sont rencontrés en marge du sommet de l'ASEAN alors qu'ils tentent d'éviter un conflit plus profond concernant les contrôles à l'exportation et les tarifs douaniers.

Les pourparlers sur la guerre commerciale aboutissent à un cadre préliminaire

Selon les rapports, les négociateurs ont esquissé un cadre préliminaire visant à atténuer les points de friction avant un sommet prévu entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Le Financial Times a rapporté que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a décrit l'entente comme un cadre "très positif" couvrant les contrôles à l'exportation, les tarifs d'expédition et le commerce agricole.

Un rapport distinct indique que les discussions ont provisoirement écarté la menace à court terme d'une mesure tarifaire généralisée qui avait inquiété les marchés.

Les responsables auraient conclu des accords destinés à éviter l'imposition de tarifs douaniers de 100% qui avaient été menacés, bien que les approbations finales nécessitent encore un examen national.

Les délégués des deux pays se sont rencontrés en Malaisie lors des réunions élargies de l'ASEAN, offrant aux négociateurs un lieu neutre et un public intégré de dirigeants régionaux.

Les pourparlers ont été programmés pour coïncider avec le sommet de l'ASEAN et il a été souligné qu'ils visaient à préserver la dynamique en vue de la réunion des dirigeants la semaine prochaine.

Les Marchés Crypto réagissent rapidement

Les marchés ont réagi en quelques heures. Selon les informations de CoinDesk, le Bitcoin a brièvement dépassé les 113 000 $ alors que les traders achetaient des actifs à risque suite aux gros titres positifs, mais la volatilité a suivi et d'importantes positions à effet de levier ont été liquidées — pour une valeur de plus de 657 millions de dollars, répartis à peu près également entre paris à la hausse et à la baisse.

Pourquoi c'est important pour les actifs à risque

Lorsque le risque géopolitique s'atténue, certains investisseurs reviennent vers les actions et les crypto-monnaies. Ce changement peut augmenter la demande et faire monter les prix, du moins pendant un certain temps.

Mais ce n'est pas une affaire conclue. Le cadre n'est qu'une première étape. Le langage de l'accord doit être transformé en actions fermes puis approuvé par les dirigeants et les régulateurs. Les marchés peuvent se réjouir maintenant, puis tester à nouveau les nouvelles au fur et à mesure que les détails émergent.

Perspectives et questions en suspens

Les rapports ont révélé plusieurs points ouverts : les termes exacts des contrôles à l'exportation, le calendrier des éventuelles annulations de tarifs douaniers, et à quoi ressemblera l'application.

Même avec des signaux positifs, les facteurs macroéconomiques comme les taux d'intérêt et l'inflation continueront de déterminer si les crypto-monnaies connaîtront une reprise durable ou simplement un rebond de courte durée.

Image principale de Getty Images, graphique de TradingView