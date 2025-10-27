Le président américain Donald Trump a récemment fait un geste qui a attiré l'attention du marché des cryptomonnaies. Ainsi, Donald Trump a annoncé son projet de conclure un accord commercial avec la Chine, ainsi que la décision d'imposer un tarif douanier de dix pour cent sur le Canada.

Ces avancées exclusives ont suscité une incertitude généralisée sur le marché. En conséquence, la communauté crypto connaît une peur notable, recherchant des actifs refuges pour protéger les portefeuilles.

Le plan de Trump d'imposer des tarifs de 10% au Canada et l'accord commercial avec la Chine augmentent la volatilité dans la sphère financière

Les derniers rapports indiquent une hausse significative de la volatilité après que Trump a annoncé un accord commercial avec la Chine et l'imposition de tarifs de 10% sur le Canada. Ainsi, alors que la volatilité des cryptomonnaies augmente, les investisseurs sont en état de choc tout en s'efforçant de se protéger contre d'éventuels revers. Parallèlement au marché des cryptomonnaies, le secteur financier traditionnel a également subi un effet similaire.

À cet égard, les investisseurs déplacent particulièrement leurs capitaux vers des actifs comme le $ESIL indexé sur l'argent pour se protéger contre la volatilité croissante. L'attrait respectif se renforce pendant les phases de tension géopolitique plus large, tandis que les marchés conventionnels connaissent souvent des mouvements erratiques.

Les investisseurs se tournent vers des stablecoins adossés à l'argent comme $ESIL pour sécuriser leurs portefeuilles

Selon EON Chain, cette initiative indique un retrait prudent des investissements à haut risque, prenant en compte les tokens crypto significativement volatils. Par ailleurs, la dernière initiative de Trump pourrait déclencher davantage de baisses massives dans le secteur des cryptomonnaies.

De plus, l'incertitude déclenchée par le plan du président américain de frapper le Canada avec des tarifs de 10% et le nouvel accord commercial avec la Chine continue d'alimenter les craintes. C'est une raison clé pour laquelle les investisseurs préfèrent $ESIL et d'autres stablecoins adossés à des actifs physiques comme l'argent. Cependant, il reste à voir dans les jours à venir si cette incertitude se poursuivra ou conduira à un renversement de situation.