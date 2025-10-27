CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'accord commercial du Président Trump avec la Chine et les tarifs de 10% sur le Canada déclenchent une volatilité qui pousse les investisseurs vers des stablecoins adossés à l'argent comme $ESIL.L'accord commercial du Président Trump avec la Chine et les tarifs de 10% sur le Canada déclenchent une volatilité qui pousse les investisseurs vers des stablecoins adossés à l'argent comme $ESIL.

L'accord commercial de Trump avec la Chine et les tarifs canadiens provoquent une volatilité du marché Crypto

Auteur : BlockchainreporterSource : Blockchainreporter
2025/10/27 06:00
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.427+1.49%
Polytrade
TRADE$0.06519+12.72%
Illusion of Life
SPARK$0.004221+25.66%
SILVER
SILVER$0.000000000000189-2.07%
Wink
LIKE$0.002693-2.88%
TRUMP Main

Le président américain Donald Trump a récemment fait un geste qui a attiré l'attention du marché des cryptomonnaies. Ainsi, Donald Trump a annoncé son projet de conclure un accord commercial avec la Chine, ainsi que la décision d'imposer un tarif douanier de dix pour cent sur le Canada.

Ces avancées exclusives ont suscité une incertitude généralisée sur le marché. En conséquence, la communauté crypto connaît une peur notable, recherchant des actifs refuges pour protéger les portefeuilles.

Le plan de Trump d'imposer des tarifs de 10% au Canada et l'accord commercial avec la Chine augmentent la volatilité dans la sphère financière

Les derniers rapports indiquent une hausse significative de la volatilité après que Trump a annoncé un accord commercial avec la Chine et l'imposition de tarifs de 10% sur le Canada. Ainsi, alors que la volatilité des cryptomonnaies augmente, les investisseurs sont en état de choc tout en s'efforçant de se protéger contre d'éventuels revers. Parallèlement au marché des cryptomonnaies, le secteur financier traditionnel a également subi un effet similaire.

À cet égard, les investisseurs déplacent particulièrement leurs capitaux vers des actifs comme le $ESIL indexé sur l'argent pour se protéger contre la volatilité croissante. L'attrait respectif se renforce pendant les phases de tension géopolitique plus large, tandis que les marchés conventionnels connaissent souvent des mouvements erratiques.

Les investisseurs se tournent vers des stablecoins adossés à l'argent comme $ESIL pour sécuriser leurs portefeuilles

Selon EON Chain, cette initiative indique un retrait prudent des investissements à haut risque, prenant en compte les tokens crypto significativement volatils. Par ailleurs, la dernière initiative de Trump pourrait déclencher davantage de baisses massives dans le secteur des cryptomonnaies.

De plus, l'incertitude déclenchée par le plan du président américain de frapper le Canada avec des tarifs de 10% et le nouvel accord commercial avec la Chine continue d'alimenter les craintes. C'est une raison clé pour laquelle les investisseurs préfèrent $ESIL et d'autres stablecoins adossés à des actifs physiques comme l'argent. Cependant, il reste à voir dans les jours à venir si cette incertitude se poursuivra ou conduira à un renversement de situation.

Opportunité de marché
Logo de OFFICIAL TRUMP
Cours OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5.427
$5.427$5.427
+0.87%
USD
Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Worldcoin (WLD) se négocie actuellement à 0,5862 $, reflétant une légère hausse de 0,38 % au cours des récentes sessions de trading. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à 84,36 $
Partager
Tronweekly2026/01/10 15:30
La trésorerie de 673K BTC de Strategy résiste aux scénarios de marché extrêmes, selon une analyse

La trésorerie de 673K BTC de Strategy résiste aux scénarios de marché extrêmes, selon une analyse

L'article Strategy's 673K BTC Treasury Withstands Extreme Market Scenarios, Analysis Shows est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. TLDR: La position de 673 783 BTC de Strategy
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:19
Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40