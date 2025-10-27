Analyse des prix d'Ethereum : les traders à découvert sur ETH déploient un effet de levier de 650 millions de dollars avant la réunion Trump – Chine sur les tarifs douaniers

Le prix d'Ethereum a récupéré le niveau de 4 000 $ le dimanche 26 octobre, stimulé par l'optimisme autour de la visite de Trump en Asie, culminant avec des négociations commerciales prévues avec Xi Jinping en Corée le vendredi 30 octobre. Les entreprises de trésorerie Ethereum ont maintenu une perspective d'accumulation agressive pendant la baisse du marché de mi-octobre, dépassant leurs homologues Bitcoin en termes de dominance de l'approvisionnement en circulation. Au milieu de la reprise du marché en fin de semaine, ETH reste sujet à une spéculation intense, les traders baissiers concentrant leurs positions à effet de levier autour de la marque des 4 100 $ dimanche.

Ethereum dépasse les 4 000 $ alors que la rencontre asiatique de Trump suscite l'optimisme

Le prix d'Ethereum a rebondi à 4 099 $ le dimanche 26 octobre, en hausse de 10 % par rapport à son plus bas de sept jours de 3 811 $ enregistré mercredi dernier. Le rebond d'ETH reflétait les gains plus larges du marché, où toutes les 10 principales cryptomonnaies, y compris BTC, SOL et XRP, ont affiché des jours verts consécutifs pendant le week-end.

Le prix d'Ethereum (ETH) dépasse les 4 000 $ le 26 octobre | CoinMarketCap

Le rebond d'Ethereum était principalement lié à la visite de Trump en Asie, qui a commencé sur une note positive alors qu'il supervisait la signature d'un traité de paix entre le Cambodge et la Thaïlande, en Malaisie samedi. Ce développement a atténué les tensions géopolitiques avant les très attendues négociations commerciales avec Xi Jinping de Chine, prévues pour le vendredi 30 octobre.

Les entreprises de trésorerie Ethereum à la recherche de rendement dépassent Bitcoin en termes de dominance de l'approvisionnement

Malgré la volatilité du prix d'ETH en octobre, les entreprises de trésorerie Ethereum, dirigées par Bitmine (BMNR) de Tom Lee, ont maintenu un rythme d'accumulation agressif. Notamment, les données d'Artemis montrent que les entreprises cotées en bourse détenant ETH ont maintenant dépassé leurs homologues Bitcoin en termes de dominance de l'approvisionnement.

Le 23 octobre, l'approvisionnement total d'ETH détenu par les entreprises de trésorerie d'actifs numériques a atteint 3,2 millions d'ETH, dépassant de 0,40 % les investisseurs institutionnels de Bitcoin, qui détiennent conjointement 640 040 BTC, représentant 0,36 % des 19 millions de BTC en circulation.

Avoirs de trésorerie numérique en pourcentage de l'approvisionnement en circulation, oct. 2026 | Source : Artemis

Cela reflète que la demande pour la Trésorerie Ethereum continue de dépasser celle de Bitcoin en 2025, stimulée par le cadre réglementaire des cryptomonnaies et l'approbation du staking ETF ETH en 2025.

Ethereum a reçu des éloges après sa transition vers le Proof of Stake (PoS) qui a considérablement réduit sa consommation d'énergie (de 99 %) tout en introduisant simultanément une fonctionnalité de rendement, le rendant plus attrayant pour les conglomérats mondiaux et les gestionnaires de portefeuille avec des mandats d'énergie durable et propre.

Art Malkov, conseiller stratégique chez Electroneum, une blockchain écologique, a fourni des informations affirmant que le rendement est le facteur le plus attrayant pour les trésoreries d'entreprise et les investisseurs institutionnels.

"Nous avons observé que les institutions discutent du rendement dans chaque conversation, mais ne mentionnent l'efficacité énergétique que lorsque les équipes de conformité sont présentes.

Les trésoreries d'entreprise sont d'abord des fiduciaires. Les rendements du staking ETH (actuellement 3-4 % APY) offrent une alternative génératrice de revenus aux réserves de trésorerie, ce qui est leur mandat principal. Les références vertes servent principalement à satisfaire les cases à cocher ESG qui permettent l'entrée institutionnelle—elles suppriment une barrière plutôt que de créer de la demande. – Art Malkov, PDG d'Electroneum.

Prévision du prix d'Ethereum : ETH fait face à une résistance majeure à 4 150 $ alors que les baissiers déploient un effet de levier de 650 millions de dollars

Le prix d'Ethereum a affiché un gain de 3 %, se stabilisant près de 4 077 $ au moment de la publication dimanche 26 octobre, après avoir rejeté le pic intrajournalier de 4 099 $. Cependant, les données du marché des dérivés recueillies auprès de Coinglass indiquent que la plupart des nouveaux contrats ETH ouverts dimanche étaient baissiers.

Le volume de trading sur 24h d'ETH a augmenté de 54 %, tandis que l'intérêt ouvert a augmenté de 5,88 %. Le ratio long-short est tombé à 0,82, signalant que davantage de contrats courts ont été ouverts que de longs. Les contrats courts dépassant les longs pendant un rallye suggèrent souvent que les investisseurs se préparent à un renversement potentiel des prix.

Avec la rencontre de Trump avec la Chine et la prochaine décision de taux de la Réserve fédérale américaine qui se profilent, les traders semblent se couvrir contre les risques potentiels de baisse, car l'un de ces événements pourrait déclencher des liquidations crypto à grande échelle, comme on l'a vu les semaines précédentes.

Carte de liquidation Ethereum, 25 octobre 2025 | Source : Coinglass

En termes de projections de prix ETH pour la semaine à venir, les baissiers ont concentré environ 650 millions de dollars en contrats courts autour du niveau de 4 150 $, représentant 76 % des 840 millions de dollars d'effet de levier court total déployé au cours des dernières 24 heures.

Si Ethereum franchit cette résistance, il fait face à une opposition relativement plus légère jusqu'à la zone des 4 240 $, où se trouve un autre cluster d'approvisionnement important. À l'inverse, l'échec à franchir les 4 100 $ pourrait déclencher des liquidations, ramenant les prix d'ETH vers le support à court terme près de 3 911 $, où les haussiers ont déployé environ 1,5 milliard de dollars en contrats ETH longs.

