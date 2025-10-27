« L'affirmation selon laquelle les L2 héritent de la sécurité d'ETH est erronée » — co-fondateur de Solana

Les réseaux layer-2 d'Ethereum présentent des problèmes flagrants de sécurité et de centralisation, selon Anatoly Yakovenko, co-fondateur de la blockchain Solana.

Le co-fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a émis des doutes sur la décentralisation et la sécurité des réseaux de scaling layer-2 (L2) d'Ethereum lors d'un débat animé dimanche.

Les réseaux de scaling layer-2 présentent une énorme surface d'attaque et des bases de code si volumineuses qu'elles ne peuvent pas être correctement auditées pour détecter les bugs logiciels. Les fonds des utilisateurs peuvent également être déplacés depuis les L2, qui reposent sur une garde multi-signatures, sans le consentement des utilisateurs, a ajouté Yakovenko.



'L'affirmation selon laquelle les layer-2 héritent de la sécurité d'ETH est erronée,' a déclaré Yakovenko pendant le débat. Il a argumenté:

La conversation autour des réseaux de scaling layer-2 d'Ethereum se poursuit, alors que les développeurs, investisseurs et dirigeants de l'industrie débattent pour savoir si les réseaux layer-2 bénéficient à la blockchain Ethereum layer-1 ou lui nuisent.

