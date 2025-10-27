Le Bitcoin retrace près de la moitié de ses pertes du krach d'octobre dans un contexte d'anticipations de baisse des taux de la Fed

Le prix du Bitcoin (BTC) a rebondi au-delà du niveau de résistance de 112 000 $ pendant le week-end, s'échangeant à 113 724 $ au moment de la rédaction, selon les données de CryptoSlate. Le prix du Bitcoin a franchi la barre des 113 000 $ pour la deuxième fois cette semaine—le 21 octobre, le BTC s'échangeait à 113 678 $.

Le dernier mouvement de prix a aidé la valeur du Bitcoin à récupérer près de la moitié des pertes du crash de prix plus tôt ce mois-ci. Le 10 octobre, le crash majeur qui a effacé des milliards du marché crypto, conduisant le prix du Bitcoin à chuter à 103 000 $ d'ici le 17 octobre.

Baisse des taux de la Fed en perspective

La forte clôture hebdomadaire du Bitcoin intervient alors que le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 0,25 % lors de la prochaine réunion du 29 octobre.

Samedi, le Bureau américain des statistiques du travail a publié les données d'inflation pour septembre, qui étaient plus faibles que prévu. Selon le rapport, l'Indice des prix à la consommation (CPI) de septembre et le Core CPI se sont établis à 3 %, tombant en dessous des 3,1 % attendus.

Comme l'a rapporté la newsletter financière, The Kobeissi Letter, les données du CPI signalent une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. L'outil FedWatch du CME Group a également estimé les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt à 98,3 %.

Une baisse des taux entraîne généralement une hausse des prix des cryptomonnaies, car les emprunts deviennent moins chers et les actifs à haut risque deviennent attractifs.

Les gains d'Ethereum dépassent ceux du Bitcoin

Au cours des dernières 24 heures, le prix d'Ethereum (ETH) a augmenté de 3,58 %, soit près du double des gains de 1,94 % du Bitcoin, indiquent les données de CryptoSlate.

Solana (SOL) et Cardano (ADA) se sont tous deux rapprochés de la croissance d'Ethereum au cours de la journée écoulée, enregistrant respectivement 3,46 % et 3,45 %.

En ce qui concerne les gains hebdomadaires, cependant, Bitcoin a remporté le trophée avec une croissance de 4,97 % au cours des 7 derniers jours—plus du double des gains de 2,37 % d'Ethereum.

Parmi les 10 premiers tokens, le prix de XRP a connu la plus forte hausse au cours de la semaine dernière—augmentant de 9,27 %, selon les données.

Le marché est optimiste

Le marché crypto est optimiste quant aux perspectives de croissance du prix du Bitcoin, les gains de ce week-end consolidant la voie vers de nouveaux sommets historiques. Un investisseur Web3 spéculatif à haut risque, connu sous le nom de Borovik sur X, a noté que le rallye du Bitcoin au-delà du niveau de 113 000 $ signale que "de nouveaux sommets historiques arrivent." Un autre utilisateur, Marzell, a écrit :

Marzell a ajouté que si la dynamique du prix du Bitcoin reste inchangée, la prochaine cible clé serait au-dessus de 117 000 $.

Un autre trader de Bitcoin, connu sous le nom de Merlijn The Trader sur X, a noté que les réserves de Bitcoin sur les exchanges ont diminué à 2,4 millions. "Quand l'offre se tarit, le prix ne reste pas bas longtemps," a-t-il écrit.

Il convient de noter que l'indice de peur et d'avidité du Bitcoin a également fortement augmenté, passant de la peur vers un territoire neutre, indiquant un changement dans le sentiment du marché. Au moment de la rédaction, il se situait à 40, contre 29 la semaine dernière et 37 samedi.

L'article Bitcoin retrace près de la moitié de ses pertes du crash d'octobre au milieu des attentes de baisse des taux de la Fed est apparu en premier sur CryptoSlate.