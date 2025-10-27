Evernorth, soutenu par Ripple, pourrait imiter la stratégie Bitcoin de MicroStrategy pour des achats massifs de XRP Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/27 05:49 Partager

Un nombre croissant de partisans de XRP établissent des parallèles entre l'impact d'Evernorth et celui de MicroStrategy sur le marché crypto.

Opportunité de marché Cours Black Mirror (MIRROR) $0.001585 $0.001585 $0.001585 -1.91% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Black Mirror (MIRROR) en temps réel Acheter du MIRROR maintenant