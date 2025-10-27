Données : L'offre illiquide de Bitcoin a diminué, avec environ 62 000 BTC sortant des portefeuilles des détenteurs à long terme

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 27 octobre que selon The Block, les données de Glassnode montrent que depuis la mi-octobre, environ 62 000 bitcoins (d'une valeur approximative de 7 milliards de dollars) ont été transférés hors des portefeuilles longtemps inactifs, marquant la première baisse significative depuis la seconde moitié de 2025. Cela réduit l'approvisionnement illiquide de Bitcoin et peut rendre plus difficile la formation de hausses de prix. Cependant, Glassnode a noté : "Fait intéressant, pendant cette période, les portefeuilles de baleines ont en réalité augmenté leurs holdings. Les holdings des portefeuilles de baleines ont augmenté au cours des 30 derniers jours, et ils n'ont pratiquement pas vendu de manière significative depuis le 15 octobre." De plus, les portefeuilles détenant environ 10 000 à 1 million de dollars de Bitcoin ont connu les sorties les plus importantes, vendant continuellement depuis novembre. Glassnode a écrit : "Les acheteurs momentum ont largement quitté le marché, tandis que les chasseurs de bonnes affaires n'ont pas réussi à générer une demande suffisante pour absorber cette offre. Avec le nombre de traders de première fois restant stable, ce déséquilibre entre l'offre et la demande continuera à exercer une pression sur les prix jusqu'à ce qu'une demande au comptant plus forte émerge." La baisse des prix du Bitcoin s'est accompagnée d'une baisse similaire du pourcentage de Bitcoin en circulation qui est rentable. Actuellement, environ 82,3% de l'approvisionnement est rentable, en hausse par rapport au plus bas de l'année de 76,0% en avril.PANews a rapporté le 27 octobre que selon The Block, les données de Glassnode montrent que depuis la mi-octobre, environ 62 000 bitcoins (d'une valeur approximative de 7 milliards de dollars) ont été transférés hors des portefeuilles longtemps inactifs, marquant la première baisse significative depuis la seconde moitié de 2025. Cela réduit l'approvisionnement illiquide de Bitcoin et peut rendre plus difficile la formation de hausses de prix. Cependant, Glassnode a noté : "Fait intéressant, pendant cette période, les portefeuilles de baleines ont en réalité augmenté leurs holdings. Les holdings des portefeuilles de baleines ont augmenté au cours des 30 derniers jours, et ils n'ont pratiquement pas vendu de manière significative depuis le 15 octobre." De plus, les portefeuilles détenant environ 10 000 à 1 million de dollars de Bitcoin ont connu les sorties les plus importantes, vendant continuellement depuis novembre. Glassnode a écrit : "Les acheteurs momentum ont largement quitté le marché, tandis que les chasseurs de bonnes affaires n'ont pas réussi à générer une demande suffisante pour absorber cette offre. Avec le nombre de traders de première fois restant stable, ce déséquilibre entre l'offre et la demande continuera à exercer une pression sur les prix jusqu'à ce qu'une demande au comptant plus forte émerge." La baisse des prix du Bitcoin s'est accompagnée d'une baisse similaire du pourcentage de Bitcoin en circulation qui est rentable. Actuellement, environ 82,3% de l'approvisionnement est rentable, en hausse par rapport au plus bas de l'année de 76,0% en avril.

Données : L'offre illiquide de Bitcoin a diminué, avec environ 62 000 BTC sortant des portefeuilles des détenteurs à long terme

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/27 07:21
Bitcoin
BTC$90,695.56--%
Blockstreet
BLOCK$0.016306+0.46%
MAY
MAY$0.01391-1.48%
Moonveil
MORE$0.002575-0.61%

PANews a rapporté le 27 octobre que selon The Block, les données de Glassnode montrent que depuis la mi-octobre, environ 62 000 bitcoins (d'une valeur d'environ 7 milliards de dollars) ont été transférés hors des portefeuilles longtemps inactifs, marquant la première baisse significative depuis la seconde moitié de 2025. Cela réduit l'approvisionnement illiquide de Bitcoin et peut rendre plus difficile la formation de hausses de prix. Cependant, Glassnode a noté : "Fait intéressant, pendant cette période, les portefeuilles de baleines ont en fait augmenté leurs holdings. Les holdings des portefeuilles de baleines ont augmenté au cours des 30 derniers jours, et ils n'ont pratiquement pas vendu de manière significative depuis le 15 octobre."

De plus, les portefeuilles détenant environ 10 000 à 1 million de dollars de Bitcoin ont connu les plus importantes sorties, vendant continuellement depuis novembre. Glassnode a écrit : "Les acheteurs momentum ont largement quitté le marché, tandis que les chasseurs de bonnes affaires n'ont pas réussi à générer une demande suffisante pour absorber cette offre. Avec le nombre d'acheteurs de première fois restant stable, ce déséquilibre entre l'offre et la demande continuera à exercer une pression sur les prix jusqu'à ce qu'une demande au comptant plus forte émerge." La baisse des prix du Bitcoin s'est accompagnée d'une baisse similaire du pourcentage de Bitcoin en circulation qui est rentable. Actuellement, environ 82,3% de l'approvisionnement est rentable, en hausse par rapport au plus bas de l'année à 76,0% en avril.

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$90,695.56
$90,695.56$90,695.56
-0.52%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins dépassent Bitcoin dans les transactions du dark web en raison des avantages en termes de liquidité et d'anonymat.
Partager
coinlineup2026/01/10 14:43
Trump a exigé 100 milliards de dollars des compagnies pétrolières pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela

Trump a exigé 100 milliards de dollars des compagnies pétrolières pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela

Donald Trump a réuni les principaux dirigeants pétroliers dans le Bureau ovale hier soir et leur a directement demandé de lui verser 100 milliards de dollars pour du brut vénézuélien. Le dirigeant américain a
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 14:00
Les volumes de stablecoins atteignent un record de 33 000 milliards de dollars grâce à un contexte politique favorable

Les volumes de stablecoins atteignent un record de 33 000 milliards de dollars grâce à un contexte politique favorable

The post Stablecoin Volumes Hit Record $33 Trillion Amid Policy Tailwinds appeared on BitcoinEthereumNews.com. Les volumes de transactions en stablecoin ont atteint un record de 33 000 milliards de dollars dans un contexte de politiques favorables
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 13:52