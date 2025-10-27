Données : L'offre illiquide de Bitcoin a diminué, avec environ 62 000 BTC sortant des portefeuilles des détenteurs à long terme

PANews a rapporté le 27 octobre que selon The Block, les données de Glassnode montrent que depuis la mi-octobre, environ 62 000 bitcoins (d'une valeur approximative de 7 milliards de dollars) ont été transférés hors des portefeuilles longtemps inactifs, marquant la première baisse significative depuis la seconde moitié de 2025. Cela réduit l'approvisionnement illiquide de Bitcoin et peut rendre plus difficile la formation de hausses de prix. Cependant, Glassnode a noté : "Fait intéressant, pendant cette période, les portefeuilles de baleines ont en réalité augmenté leurs holdings. Les holdings des portefeuilles de baleines ont augmenté au cours des 30 derniers jours, et ils n'ont pratiquement pas vendu de manière significative depuis le 15 octobre." De plus, les portefeuilles détenant environ 10 000 à 1 million de dollars de Bitcoin ont connu les sorties les plus importantes, vendant continuellement depuis novembre. Glassnode a écrit : "Les acheteurs momentum ont largement quitté le marché, tandis que les chasseurs de bonnes affaires n'ont pas réussi à générer une demande suffisante pour absorber cette offre. Avec le nombre de traders de première fois restant stable, ce déséquilibre entre l'offre et la demande continuera à exercer une pression sur les prix jusqu'à ce qu'une demande au comptant plus forte émerge." La baisse des prix du Bitcoin s'est accompagnée d'une baisse similaire du pourcentage de Bitcoin en circulation qui est rentable. Actuellement, environ 82,3% de l'approvisionnement est rentable, en hausse par rapport au plus bas de l'année de 76,0% en avril. PANews a rapporté le 27 octobre que selon The Block, les données de Glassnode montrent que depuis la mi-octobre, environ 62 000 bitcoins (d'une valeur approximative de 7 milliards de dollars) ont été transférés hors des portefeuilles longtemps inactifs, marquant la première baisse significative depuis la seconde moitié de 2025. Cela réduit l'approvisionnement illiquide de Bitcoin et peut rendre plus difficile la formation de hausses de prix. Cependant, Glassnode a noté : "Fait intéressant, pendant cette période, les portefeuilles de baleines ont en réalité augmenté leurs holdings. Les holdings des portefeuilles de baleines ont augmenté au cours des 30 derniers jours, et ils n'ont pratiquement pas vendu de manière significative depuis le 15 octobre." De plus, les portefeuilles détenant environ 10 000 à 1 million de dollars de Bitcoin ont connu les sorties les plus importantes, vendant continuellement depuis novembre. Glassnode a écrit : "Les acheteurs momentum ont largement quitté le marché, tandis que les chasseurs de bonnes affaires n'ont pas réussi à générer une demande suffisante pour absorber cette offre. Avec le nombre de traders de première fois restant stable, ce déséquilibre entre l'offre et la demande continuera à exercer une pression sur les prix jusqu'à ce qu'une demande au comptant plus forte émerge." La baisse des prix du Bitcoin s'est accompagnée d'une baisse similaire du pourcentage de Bitcoin en circulation qui est rentable. Actuellement, environ 82,3% de l'approvisionnement est rentable, en hausse par rapport au plus bas de l'année de 76,0% en avril.