Padre : Les détenteurs de PADRE recevront du PUMP en fonction de leurs avoirs et doivent soumettre l'adresse de leur portefeuille avant le 30 décembre

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/27 07:35
PANews a rapporté le 27 octobre que, selon SolanaFloor, le terminal de trading Padre, suite à son acquisition par Pump.fun, a annoncé que les détenteurs de tokens PADRE recevront des tokens PUMP en fonction de leurs avoirs, tels qu'enregistrés dans le snapshot du 24 octobre. Les détenteurs doivent soumettre l'adresse de leur portefeuille Solana avant le 30 décembre pour réclamer les tokens. Cette décision fait suite à un contrecoup de Pump.fun après que l'entreprise a annoncé l'acquisition dans un tweet indiquant que les tokens PADRE "n'auront plus d'utilité sur la plateforme."

