Pourquoi le prix du Zcash (ZEC) est-il en hausse aujourd'hui ?

Zcash est de retour sur le radar des traders, le prix a bondi d'environ 270 $ à plus de 320 $ en une journée, provoquant des ondulations sur l'ensemble du marché. Alors pourquoi cette hausse soudaine ? Un mélange d'excitation liée au halving, d'investissement institutionnel et d'un nouvel intérêt pour la confidentialité financière semble alimenter cette montée. Le Hype du Halving Se Construit Pour ZEC One Zcash est de retour sur le radar des traders, le prix a bondi d'environ 270 $ à plus de 320 $ en une journée, provoquant des ondulations sur l'ensemble du marché. Alors pourquoi cette hausse soudaine ? Un mélange d'excitation liée au halving, d'investissement institutionnel et d'un nouvel intérêt pour la confidentialité financière semble alimenter cette montée. Le Hype du Halving Se Construit Pour ZEC One