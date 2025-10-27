CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
Zcash est de retour sur le radar des traders, le prix a bondi d'environ 270 $ à plus de 320 $ en une journée, provoquant des ondulations sur l'ensemble du marché. Alors pourquoi cette hausse soudaine ? Un mélange d'excitation liée au halving, d'investissement institutionnel et d'un nouvel intérêt pour la confidentialité financière semble alimenter cette montée. Le Hype du Halving Se Construit Pour ZEC OneZcash est de retour sur le radar des traders, le prix a bondi d'environ 270 $ à plus de 320 $ en une journée, provoquant des ondulations sur l'ensemble du marché. Alors pourquoi cette hausse soudaine ? Un mélange d'excitation liée au halving, d'investissement institutionnel et d'un nouvel intérêt pour la confidentialité financière semble alimenter cette montée. Le Hype du Halving Se Construit Pour ZEC One

Pourquoi le prix du Zcash (ZEC) est-il en hausse aujourd'hui ?

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/27 06:30
Zcash
ZEC$379.75-11.96%
DappRadar
RADAR$0.0004709-2.66%
Fuel
FUEL$0.00166-2.35%
Hyperliquid
HYPE$24.64-2.83%
Zcash est de retour sur le radar des traders, le prix a bondi d'environ 270 $ à plus de 320 $ en une journée, provoquant des ondulations sur l'ensemble du marché. Alors pourquoi cette hausse soudaine ? Un mélange d'excitation liée au halving, d'investissement institutionnel et d'un nouvel intérêt pour la confidentialité financière semble alimenter cette montée. Le Hype du Halving Se Construit Pour ZEC One
Opportunité de marché
Logo de Zcash
Cours Zcash(ZEC)
$379.75
$379.75$379.75
-11.76%
USD
Graphique du prix de Zcash (ZEC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain, une entreprise qui développe une infrastructure de paiement en stablecoin, a levé 250 millions de dollars lors d'un tour de financement de Série C mené par ICONIQ. L'opération a valorisé l'entreprise basée à New York
Partager
Tronweekly2026/01/10 16:31