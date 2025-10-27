CEXDEX+
2025 Recap
Les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,8 % alors que les contrats à terme sur indices boursiers américains ouvrent en hausse, impactant les actions technologiques et les actifs crypto associés.

Les contrats à terme du Nasdaq enregistrent un gain de 0,8 % après la hausse de l'indice boursier américain

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/27 07:04
Les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,8 % alors que les contrats à terme sur les indices boursiers américains ouvrent en hausse, impactant les actions technologiques et les actifs crypto associés.
