Les contrats à terme du Nasdaq enregistrent un gain de 0,8 % après la hausse de l'indice boursier américain Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/27 07:04 Partager

Les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,8 % alors que les contrats à terme sur les indices boursiers américains ouvrent en hausse, impactant les actions technologiques et les actifs crypto associés.

Opportunité de marché Cours Griffin AI (GAIN) $0.00399 $0.00399 $0.00399 -0.07% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Griffin AI (GAIN) en temps réel Acheter du GAIN maintenant