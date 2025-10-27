La position longue de "ouverture de grandes positions 12 fois depuis le 14/10 et défaite des baleines" a maintenant réalisé un profit flottant de 15,56 millions de dollars américains

PANews a rapporté le 27 octobre que selon la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin, les positions longues des "baleines qui ont ouvert de grandes positions sur Hyperliquid 12 fois depuis le 14 octobre et les ont toutes gagnées" ont actuellement réalisé un profit flottant de 15,56 millions de dollars américains. Cependant, il semble qu'il ne prévoit pas encore de prendre des bénéfices : car il a ajouté 1 868 ETH supplémentaires il y a seulement une heure. Cela porte la valeur de ses positions longues en BTC et ETH à 337 millions de dollars : 170 millions de dollars de positions longues en BTC, ouvertes à 110 680 $ ; 167 millions de dollars de positions longues en ETH ont été ouvertes à 3 929 $. PANews a rapporté le 27 octobre que selon la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin, les positions longues des "baleines qui ont ouvert de grandes positions sur Hyperliquid 12 fois depuis le 14 octobre et les ont toutes gagnées" ont actuellement réalisé un profit flottant de 15,56 millions de dollars américains. Cependant, il semble qu'il ne prévoit pas encore de prendre des bénéfices : car il a ajouté 1 868 ETH supplémentaires il y a seulement une heure. Cela porte la valeur de ses positions longues en BTC et ETH à 337 millions de dollars : 170 millions de dollars de positions longues en BTC, ouvertes à 110 680 $ ; 167 millions de dollars de positions longues en ETH ont été ouvertes à 3 929 $.