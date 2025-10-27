CEXDEX+
PANews a rapporté le 27 octobre que, selon Cointelegraph, la société de services financiers Western Union prévoit de tester un système de règlement basé sur les stablecoins pour moderniser son activité de transfert d'argent pour plus de 150 millions de clients. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de Western Union jeudi, le PDG Devin McGranahan a déclaré que le projet pilote "vise à utiliser des canaux de règlement on-chain, réduire la dépendance aux systèmes bancaires correspondants traditionnels, raccourcir les cycles de règlement et améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital." McGranahan a déclaré que Western Union s'était initialement abstenu d'entrer dans l'espace des crypto-monnaies en raison de préoccupations concernant la volatilité du marché, l'incertitude réglementaire et les problèmes de protection des clients, mais l'adoption du GENIUS Act a changé cette orientation. Western Union a déclaré que le service de stablecoin offrira aux clients plus d'options et de contrôle sur la façon dont ils gèrent et transfèrent leurs fonds, en particulier pour ceux dans les pays à forte inflation.

Le géant financier Western Union va tester un système de règlement basé sur les Stablecoins

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/27 08:28
PANews a rapporté le 27 octobre que, selon Cointelegraph, la société de services financiers Western Union prévoit de tester un système de règlement basé sur les stablecoins pour moderniser son activité de transfert d'argent pour plus de 150 millions de clients. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de Western Union jeudi, le PDG Devin McGranahan a déclaré que le projet pilote "vise à utiliser des canaux de règlement on-chain, à réduire la dépendance aux systèmes bancaires correspondants traditionnels, à raccourcir les cycles de règlement et à améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital." McGranahan a déclaré que Western Union s'était initialement abstenu d'entrer dans l'espace des cryptomonnaies en raison de préoccupations concernant la volatilité du marché, l'incertitude réglementaire et les problèmes de protection des clients, mais l'adoption du GENIUS Act a changé cette orientation. Western Union a déclaré que le service de stablecoin offrira aux clients plus d'options et de contrôle sur la façon dont ils gèrent et transfèrent leurs fonds, en particulier pour ceux dans les pays à forte inflation.

