L'optimisme monte en flèche pour un sommet jeudi entre Trump et Xi Jinping

Trump devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping ce jeudi à Gyeongju, en Corée du Sud, lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), malgré les tensions croissantes entre les deux pays.

Ce sera la première rencontre en face à face entre les deux dirigeants pendant le second mandat de Trump, bien qu'ils aient déjà parlé deux fois par téléphone, la dernière fois étant en septembre. Les marchés sont nerveux. Le site de prédiction Kalshi indique maintenant une probabilité de 93% que la réunion ait lieu cette semaine, avec plus de 6 millions de dollars misés dessus.

Source: Kalshi

Les enjeux sont élevés. Cela fait suite aux négociations du week-end entre le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng en Malaisie. Bessent a déclaré sur Meet the Press de NBC qu'ils avaient atteint "un cadre très substantiel" qui, selon lui, arrêtera l'augmentation prévue des tarifs douaniers de Trump et créera un espace pour des discussions plus approfondies.

C'est important, car la menace de Trump d'imposer un nouveau tarif de 100% sur les importations chinoises est toujours prévue pour entrer en vigueur le 1er novembre, une mesure qui pourrait porter les droits de douane à plus de 150% sur certains produits. Mais Bessent dit maintenant qu'il ne s'attend pas à ce que cela se produise, citant le ton plus positif des deux côtés.

Les discussions ciblent les tarifs douaniers, les terres rares, le pétrole et les semi-conducteurs

Le sommet de jeudi commencera à Gyeongju, qui a 11 heures d'avance sur Washington. Ainsi, alors que la réunion commence jeudi matin en Corée, elle débutera mercredi soir à D.C.. Le sommet fait suite à des discussions privées en Malaisie où les deux parties ont décrit le résultat comme un "consensus de base sur les arrangements", selon les médias d'État chinois.

L'accent ne sera pas mis uniquement sur les tarifs douaniers. Des responsables des deux pays ont confirmé que les restrictions chinoises sur les terres rares et ses importations continues de pétrole russe seront des points majeurs de tension dans la conversation.

Washington est de plus en plus frustré par l'emprise de Pékin sur le marché des terres rares, et les législateurs font pression sur l'administration pour qu'elle réagisse.

Les deux parties devraient également aborder les interdictions d'exportation de semi-conducteurs, les achats chinois de soja, le trafic de fentanyl et la coopération en matière de construction navale militaire — bien qu'on ne sache pas jusqu'où iront les discussions sur ces sujets.

Et puis il y a Taïwan. Un haut responsable voyageant avec Trump a déclaré qu'il n'y a pas de plans pour soulever la question à moins que la Chine ne fasse le premier pas. Néanmoins, Trump a fait connaître son point de vue avant de quitter les États-Unis, avertissant:

La 'trêve' commerciale peut tenir pour l'instant, mais les risques demeurent

Terry Haines de Pangaea Policy a déclaré dimanche que ces "bruits agréables" pourraient stimuler les marchés à court terme, mais les perspectives à long terme restent instables.

Son avis? Les deux parties ont peut-être convenu de maintenir la trêve en vie pendant quelques mois de plus, mais il n'y a aucun signe de progrès durable. Les problèmes plus profonds (interdictions technologiques, chaînes d'approvisionnement en ressources et points chauds géopolitiques) ne disparaîtront pas.

Les médias d'État chinois ont émis leur propre ligne dimanche: "Les deux pays gagnent de la coopération et perdent de la confrontation." Mais les faits sur le terrain suggèrent peu de confiance de part et d'autre.

La visite de Trump en Corée du Sud fait suite à une escale de week-end en Malaisie, où il a assisté à une session bilatérale avec le Premier ministre malaisien et a rejoint la réunion des dirigeants de l'ASEAN. Le voyage en Asie fait partie d'une initiative plus large de la Maison Blanche visant à renforcer les liens dans la région tout en maintenant la pression sur Pékin.

Tous les regards sont maintenant tournés vers Gyeongju, et la question de savoir si le sommet Trump-Xi produira quelque chose de concret — ou juste plus de discussions.

Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y avec notre newsletter.