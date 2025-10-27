BNB Mène Toujours le Marché, mais Solana et Aptos Rattrapent Rapidement en Termes d'Activité Utilisateur

AltcoinsBlockchain

La bataille pour l'attention des utilisateurs dans le monde de la blockchain s'intensifie, et les derniers chiffres de participation révèlent un remaniement spectaculaire parmi les principaux réseaux.

Alors que BNB Chain commande toujours la plus grande foule, une poignée de chaînes plus jeunes volent la vedette avec une expansion communautaire rapide et un nouvel engagement des utilisateurs.

Anciens leaders, nouveaux challengers

BNB Chain peut continuer à dominer sur le papier, mais son avance diminue. Le réseau, autrefois synonyme d'activité crypto de détail, a enregistré une nouvelle semaine de baisse de la participation active — un signal que les utilisateurs expérimentent des alternatives. Le protocole NEAR reste juste derrière, maintenant une stabilité remarquable malgré un marché faible, tandis que l'écosystème Solana reprend vie après des mois de consolidation.

La dernière poussée d'utilisateurs de Solana — en hausse de près de 14 % — reflète l'augmentation de l'activité on-chain dans ses écosystèmes DeFi, NFT et de staking. Des projets comme Jito contribuent à alimenter cette croissance, donnant au réseau un nouvel élan alors que les utilisateurs explorent des stratégies basées sur le rendement.

Nouveaux moteurs de croissance

La performance la plus impressionnante, cependant, est venue d'Aptos. Avec sa base d'utilisateurs qui s'est élargie de plus de 20 % en une seule semaine, Aptos émerge rapidement comme l'un des écosystèmes Layer 1 les plus dynamiques en 2025. Les analystes pointent vers sa liste croissante de protocoles DeFi et son intégration plus fluide des développeurs comme facteurs clés stimulant la participation.

Pas loin derrière, PancakeSwap a livré sa propre surprise. L'échange décentralisé — longtemps une pierre angulaire de l'écosystème BNB — a vu son activité grimper de près de 50 %, la plus forte hausse hebdomadaire parmi les principales plateformes crypto. Cette montée en flèche suggère que les traders font tourner la liquidité vers des lieux DeFi familiers au milieu d'une volatilité croissante.

La vue d'ensemble

Malgré la force de ces acteurs émergents, le tableau général reste mitigé. opBNB et BNB Chain ont tous deux connu des baisses d'activité à deux chiffres, indiquant que l'enthousiasme des utilisateurs se fragmente à travers les écosystèmes. Bitcoin et Ethereum, bien que toujours vitaux pour la stabilité du marché, ont enregistré de légères baisses alors que les investisseurs tournaient leur attention vers des chaînes plus rapides et plus interactives.

Au-delà des meilleurs performeurs, Sei Network et Base ont également réalisé des gains, consolidant tranquillement leurs positions en tant que prétendants de niveau intermédiaire avec une fidélité croissante des utilisateurs.

Ce que révèlent les chiffres

Les données indiquent un marché en maturation — où la domination peut changer en quelques semaines. Les réseaux établis contrôlent toujours la majorité de l'activité des utilisateurs, mais ils ne commandent plus une loyauté sans question. Au lieu de cela, de nouvelles chaînes avec des écosystèmes frais et une efficacité plus élevée éloignent les utilisateurs des plateformes plus anciennes qui semblaient autrefois intouchables.

En bref, l'activité blockchain commence à refléter le cycle naturel de l'innovation : les géants d'hier défendent leur terrain tandis que les leaders de demain construisent leurs empires en temps réel.

Et cette semaine, il est clair que si BNB détient toujours la couronne, Solana, Aptos et une poignée de plateformes DeFi à évolution rapide réécrivent les règles d'engagement.

