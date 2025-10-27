CEXDEX+
Bitplanet commence son accumulation quotidienne de Bitcoin avec un achat de 93 BTC, vise une trésorerie de 10k BTC

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/27 09:31
Bitplanet Inc. a acheté 93 BTC et lancé un programme d'achat quotidien de Bitcoin, positionnant l'entreprise comme pionnière dans l'adoption du BTC sur le marché public coréen pour les trésors d'entreprise. La société basée à Séoul affirme que la transaction a été exécutée entièrement via une infrastructure réglementée et conforme.

"Cette transaction marque le premier achat de Bitcoin par une société cotée en bourse en Corée, exécuté entièrement via une infrastructure réglementée et conforme," a déclaré Paul Lee, Co-PDG de Bitplanet.

L'entreprise a présenté ce nouveau programme comme une stratégie à long terme basée sur des règles plutôt qu'un achat ponctuel. La direction a indiqué qu'elle accumulera du BTC chaque jour pour réduire le risque de timing et formaliser le Bitcoin comme actif de réserve stratégique du trésor.

Objectif de 10 000 BTC, 40 millions de dollars de capital frais

La feuille de route de Bitplanet prévoit la constitution d'un trésor de 10 000 BTC au fil du temps. Pour soutenir ce plan, l'entreprise a levé 40 millions de dollars le mois dernier, destinés à financer l'accumulation continue et à renforcer les options du bilan à mesure que les conditions du marché BTC évoluent.

Bitplanet est soutenue par une liste d'investisseurs en actifs numériques et en finance traditionnelle, notamment Simon Gerovich de Metaplanet, AsiaStrategy, Sora Ventures, UTXO Management, KCGI, Kingsway Capital et ParaFi Capital. Cette liste d'investisseurs souligne l'ambition de Bitplanet de devenir un point de référence régional pour la gestion institutionnelle de trésorerie en Bitcoin.

Anciennement connue sous le nom de SGA Inc., Bitplanet se décrit comme la première société institutionnelle de trésorerie Bitcoin cotée au KOSDAQ en Corée.

Construite sur une base de services informatiques, l'entreprise met l'accent sur la conformité, la gestion des risques et l'ingénierie financière comme piliers de sa stratégie pour aider les entreprises à adopter le Bitcoin de manière transparente et réglementée.

Source: https://cryptoslate.com/bitplanet-starts-daily-bitcoin-accumulation-with-93-btc-purchase-targets-10k-btc-treasury/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

