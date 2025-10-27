Bitplanet commence son accumulation quotidienne de Bitcoin avec un achat de 93 BTC, vise une trésorerie de 10k BTC

L'article Bitplanet commence l'accumulation quotidienne de Bitcoin avec un achat de 93 BTC, vise une trésorerie de 10k BTC est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Bitplanet Inc. a acheté 93 BTC et lancé un programme d'achat quotidien de Bitcoin, positionnant l'entreprise comme pionnière dans l'adoption du BTC sur le marché public coréen pour les trésoreries d'entreprise. La société basée à Séoul affirme que la transaction a été exécutée entièrement via une infrastructure réglementée et conforme. "Cette transaction marque le premier achat de Bitcoin par une société cotée en bourse en Corée, exécuté entièrement via une infrastructure réglementée et conforme," a déclaré Paul Lee, Co-PDG de Bitplanet. "Avec l'évolution rapide du paysage des actifs numériques en Asie, Bitplanet cherche à établir une nouvelle référence pour l'adoption transparente et institutionnelle du Bitcoin par les entreprises." L'entreprise a présenté ce nouveau programme comme une stratégie à long terme basée sur des règles plutôt qu'un achat ponctuel. La direction a indiqué qu'elle accumulera du BTC chaque jour pour réduire le risque de timing et formaliser le Bitcoin comme actif de réserve stratégique de trésorerie. Objectif de 10 000 BTC, 40 millions de dollars de capital frais La feuille de route de Bitplanet prévoit la constitution d'une trésorerie de 10 000 BTC au fil du temps. Pour soutenir ce plan, l'entreprise a levé 40 millions de dollars le mois dernier, destinés à financer l'accumulation continue et à renforcer les options du bilan à mesure que les conditions du marché du BTC évoluent. Bitplanet est soutenue par une liste d'investisseurs en actifs numériques et en finance traditionnelle, notamment Simon Gerovich de Métaverse, AsiaStrategy, Sora Ventures, UTXO Management, KCGI, Kingsway Capital et ParaFi Capital. Cette liste d'investisseurs souligne l'ambition de Bitplanet de devenir un point de référence régional pour la gestion institutionnelle de trésorerie Bitcoin. Anciennement connue sous le nom de SGA Inc., Bitplanet se décrit comme la première société de trésorerie institutionnelle Bitcoin cotée au KOSDAQ en Corée. Construite sur une base de services informatiques, l'entreprise met l'accent sur la conformité, la gestion des risques et l'ingénierie financière comme piliers de sa stratégie pour aider les entreprises à adopter le Bitcoin de manière transparente et réglementée. 