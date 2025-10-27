"Smart money qui est passé en position longue 25x sur ETH après le flash crash du 1011" a placé un ordre de vente de 29713,8152 ETH pour prendre des bénéfices

PANews a rapporté le 27 octobre que selon l'analyste on-chain @ai_9684xtpa, le "smart money" qui était en position longue 25x sur ETH après le flash crash du 11 octobre a finalement placé ses ordres de prise de profit. La position courte prévue était de 4 914,9 $, près du sommet historique d'ETH. Ils ont placé des ordres de vente pour 29 713,8152 ETH dans la fourchette de 4 190 $ à 5 555,5 $.
- Il détient actuellement une position longue de 15 689,44 ETH ;
- Lorsque ETH continue de monter et entre dans la fourchette de "4 190-5 555,5 dollars américains", il prendra progressivement ses bénéfices ;
- Lorsque ETH franchira les 4 914,9 $, il ouvrira une position courte. Si le prix monte réellement à 5 555,5 $, il ouvrira une position courte jusqu'à 14 024,37 ETH, soit 77,91 millions de dollars.
