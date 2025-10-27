CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'article 40x Bitcoin Long repéré dans la nature : quelqu'un s'attend à 120 000 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Qu'en est-il du Bitcoin ? Fondement derrière la hausse L'entrée récente de deux positions longues à fort effet de levier totalisant 29 millions de dollars par une adresse de baleine majeure 0xC50a indique que la confiance du marché augmente malgré une volatilité persistante. À un prix d'entrée moyen de 111 658 $, la baleine a initié un long 40x sur 149 BTC, d'une valeur de 16,65 millions de dollars, et un long 10x sur 284 501 tokens HYPE, d'une valeur de 12,49 millions de dollars. Qu'en est-il du Bitcoin ? Le prix du Bitcoin se négocie actuellement près de 111 800 $, juste au-dessus du point d'entrée de la baleine. Ce mouvement coïncide avec une structure de prix faible mais en amélioration. La position est actuellement légèrement négative (-14 600 $ de P&L non réalisé), mais l'effet de levier agressif indique que 0xC50a anticipe une cassure à court terme au-dessus de 112 000 $-114 000 $, une zone de résistance qui abrite un grand nombre de liquidations courtes. La moyenne mobile sur 200 jours ou ligne noire a servi de support dynamique puissant pendant plusieurs sessions, et Bitcoin se maintient toujours au-dessus sur le graphique quotidien à 108 200 $. Graphique BTC/USDT par TradingView Suite à la forte correction en début de mois, la reprise depuis ce niveau indique une résurgence de l'intérêt des acheteurs. Il existe encore un potentiel pour une poussée à la hausse plus robuste avant que Bitcoin ne devienne suracheté, selon le RSI à 48, qui indique un momentum neutre. À environ 112 400 $ et 114 100 $, les moyennes mobiles sur 50 jours et 100 jours continuent d'être des obstacles significatifs à court terme. Fondement derrière la hausse Une clôture au-dessus de ces lignes pourrait déclencher un rallye rapide vers la fourchette de 118 000 $-120 000 $, qui a historiquement provoqué d'importantes prises de bénéfices. Avec la taille de la position de la baleine et son exposition à l'effet de levier, même un léger changement de prix pourrait entraîner d'importantes liquidations. La transaction est structurellement sûre à moins d'un choc macroéconomique significatif, car le prix de liquidation pour la position longue sur Bitcoin est fixé près de 53 000 $. Le fait que...L'article 40x Bitcoin Long repéré dans la nature : quelqu'un s'attend à 120 000 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Qu'en est-il du Bitcoin ? Fondement derrière la hausse L'entrée récente de deux positions longues à fort effet de levier totalisant 29 millions de dollars par une adresse de baleine majeure 0xC50a indique que la confiance du marché augmente malgré une volatilité persistante. À un prix d'entrée moyen de 111 658 $, la baleine a initié un long 40x sur 149 BTC, d'une valeur de 16,65 millions de dollars, et un long 10x sur 284 501 tokens HYPE, d'une valeur de 12,49 millions de dollars. Qu'en est-il du Bitcoin ? Le prix du Bitcoin se négocie actuellement près de 111 800 $, juste au-dessus du point d'entrée de la baleine. Ce mouvement coïncide avec une structure de prix faible mais en amélioration. La position est actuellement légèrement négative (-14 600 $ de P&L non réalisé), mais l'effet de levier agressif indique que 0xC50a anticipe une cassure à court terme au-dessus de 112 000 $-114 000 $, une zone de résistance qui abrite un grand nombre de liquidations courtes. La moyenne mobile sur 200 jours ou ligne noire a servi de support dynamique puissant pendant plusieurs sessions, et Bitcoin se maintient toujours au-dessus sur le graphique quotidien à 108 200 $. Graphique BTC/USDT par TradingView Suite à la forte correction en début de mois, la reprise depuis ce niveau indique une résurgence de l'intérêt des acheteurs. Il existe encore un potentiel pour une poussée à la hausse plus robuste avant que Bitcoin ne devienne suracheté, selon le RSI à 48, qui indique un momentum neutre. À environ 112 400 $ et 114 100 $, les moyennes mobiles sur 50 jours et 100 jours continuent d'être des obstacles significatifs à court terme. Fondement derrière la hausse Une clôture au-dessus de ces lignes pourrait déclencher un rallye rapide vers la fourchette de 118 000 $-120 000 $, qui a historiquement provoqué d'importantes prises de bénéfices. Avec la taille de la position de la baleine et son exposition à l'effet de levier, même un léger changement de prix pourrait entraîner d'importantes liquidations. La transaction est structurellement sûre à moins d'un choc macroéconomique significatif, car le prix de liquidation pour la position longue sur Bitcoin est fixé près de 53 000 $. Le fait que...

40x Bitcoin Long repéré dans la nature : quelqu'un s'attend à 120 000 $ ?

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/27 10:06
WilderWorld
WILD$0.07143+6.67%
Major
MAJOR$0.12694-4.97%
Bitcoin
BTC$90,677.72-0.16%
Hyperliquid
HYPE$24.36-6.70%
Movement
MOVE$0.03496-4.29%
  • Qu'en est-il du Bitcoin ?
  • Fondement derrière le rallye

L'entrée récente de deux positions longues à fort effet de levier totalisant 29 millions de dollars par une adresse de baleine majeure 0xC50a indique que la confiance du marché augmente malgré une volatilité persistante. À un prix d'entrée de 111 658 $, la baleine a initié une position longue de 40x sur 149 BTC, d'une valeur de 16,65 millions de dollars, et une position longue de 10x sur 284 501 tokens HYPE, d'une valeur de 12,49 millions de dollars.

Qu'en est-il du Bitcoin ?

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement près de 111 800 $, juste au-dessus du point d'entrée de la baleine. Ce mouvement coïncide avec une structure de prix faible mais en amélioration. La position est actuellement légèrement négative (-14 600 $ de P&L non réalisé), mais l'effet de levier agressif indique que 0xC50a anticipe une cassure à court terme au-dessus de 112 000-114 000 $, une zone de résistance qui abrite un grand nombre de liquidations courtes. La moyenne mobile sur 200 jours ou ligne noire a servi de support dynamique puissant pendant plusieurs sessions, et le Bitcoin se maintient toujours au-dessus sur le graphique journalier à 108 200 $.

BTC/USDT Chart by TradingView

Suite à la forte correction en début de mois, la reprise depuis ce niveau indique une résurgence de l'intérêt des acheteurs. Il existe encore un potentiel pour une poussée à la hausse plus robuste avant que le Bitcoin ne devienne suracheté, selon le RSI à 48, qui indique un momentum neutre. À environ 112 400 $ et 114 100 $, les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours continuent d'être des obstacles significatifs à court terme.

Fondement derrière le rallye

Une clôture au-dessus de ces lignes pourrait déclencher un rallye rapide vers la fourchette de 118 000-120 000 $, qui a historiquement provoqué d'importantes prises de bénéfices. Avec la taille de la position de la baleine et son exposition à l'effet de levier, même un léger changement de prix pourrait entraîner des liquidations significatives. La transaction est structurellement sûre à moins d'un choc macro important, car le prix de liquidation de la position longue sur Bitcoin est fixé près de 53 000 $.

Le fait que ce mouvement ait été effectué à un moment où le marché se consolidait indique que le smart money se prépare à une augmentation de la volatilité. Les prochaines sessions pourraient signaler le début d'une nouvelle phase de reprise si le Bitcoin maintient son momentum au-dessus de 110 000 $, l'activité des baleines servant d'indicateur avancé d'une confiance du marché ravivée.

Source: https://u.today/40x-bitcoin-long-spotted-in-the-wild-someone-expects-120000

Opportunité de marché
Logo de WilderWorld
Cours WilderWorld(WILD)
$0.07143
$0.07143$0.07143
+6.81%
USD
Graphique du prix de WilderWorld (WILD) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins dépassent Bitcoin dans les transactions du dark web en raison des avantages en termes de liquidité et d'anonymat.
Partager
coinlineup2026/01/10 14:43
Amazon dépose des plans pour un point de vente de 229 000 pieds carrés dans l'Illinois

Amazon dépose des plans pour un point de vente de 229 000 pieds carrés dans l'Illinois

Amazon va de l'avant avec ses plans d'ouverture d'un supermagasin dans la banlieue de l'Illinois qui serait plus grand qu'un magasin Walmart typique, ont confirmé les autorités au cours de
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 13:00
Nouveau groupe de défense cible les règles DeFi avant le vote du Sénat

Nouveau groupe de défense cible les règles DeFi avant le vote du Sénat

L'article New Advocacy Group Targets DeFi Rules Ahead of Senate Vote est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Alors que le US CLARITY Act se rapproche d'un vote clé au Sénat
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 13:19