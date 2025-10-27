L'article 40x Bitcoin Long repéré dans la nature : quelqu'un s'attend à 120 000 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Qu'en est-il du Bitcoin ? Fondement derrière la hausse L'entrée récente de deux positions longues à fort effet de levier totalisant 29 millions de dollars par une adresse de baleine majeure 0xC50a indique que la confiance du marché augmente malgré une volatilité persistante. À un prix d'entrée moyen de 111 658 $, la baleine a initié un long 40x sur 149 BTC, d'une valeur de 16,65 millions de dollars, et un long 10x sur 284 501 tokens HYPE, d'une valeur de 12,49 millions de dollars. Qu'en est-il du Bitcoin ? Le prix du Bitcoin se négocie actuellement près de 111 800 $, juste au-dessus du point d'entrée de la baleine. Ce mouvement coïncide avec une structure de prix faible mais en amélioration. La position est actuellement légèrement négative (-14 600 $ de P&L non réalisé), mais l'effet de levier agressif indique que 0xC50a anticipe une cassure à court terme au-dessus de 112 000 $-114 000 $, une zone de résistance qui abrite un grand nombre de liquidations courtes. La moyenne mobile sur 200 jours ou ligne noire a servi de support dynamique puissant pendant plusieurs sessions, et Bitcoin se maintient toujours au-dessus sur le graphique quotidien à 108 200 $. Graphique BTC/USDT par TradingView Suite à la forte correction en début de mois, la reprise depuis ce niveau indique une résurgence de l'intérêt des acheteurs. Il existe encore un potentiel pour une poussée à la hausse plus robuste avant que Bitcoin ne devienne suracheté, selon le RSI à 48, qui indique un momentum neutre. À environ 112 400 $ et 114 100 $, les moyennes mobiles sur 50 jours et 100 jours continuent d'être des obstacles significatifs à court terme. Fondement derrière la hausse Une clôture au-dessus de ces lignes pourrait déclencher un rallye rapide vers la fourchette de 118 000 $-120 000 $, qui a historiquement provoqué d'importantes prises de bénéfices. Avec la taille de la position de la baleine et son exposition à l'effet de levier, même un léger changement de prix pourrait entraîner d'importantes liquidations. La transaction est structurellement sûre à moins d'un choc macroéconomique significatif, car le prix de liquidation pour la position longue sur Bitcoin est fixé près de 53 000 $. Le fait que... L'article 40x Bitcoin Long repéré dans la nature : quelqu'un s'attend à 120 000 $ ? est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Qu'en est-il du Bitcoin ? Fondement derrière la hausse L'entrée récente de deux positions longues à fort effet de levier totalisant 29 millions de dollars par une adresse de baleine majeure 0xC50a indique que la confiance du marché augmente malgré une volatilité persistante. À un prix d'entrée moyen de 111 658 $, la baleine a initié un long 40x sur 149 BTC, d'une valeur de 16,65 millions de dollars, et un long 10x sur 284 501 tokens HYPE, d'une valeur de 12,49 millions de dollars. Qu'en est-il du Bitcoin ? Le prix du Bitcoin se négocie actuellement près de 111 800 $, juste au-dessus du point d'entrée de la baleine. Ce mouvement coïncide avec une structure de prix faible mais en amélioration. La position est actuellement légèrement négative (-14 600 $ de P&L non réalisé), mais l'effet de levier agressif indique que 0xC50a anticipe une cassure à court terme au-dessus de 112 000 $-114 000 $, une zone de résistance qui abrite un grand nombre de liquidations courtes. La moyenne mobile sur 200 jours ou ligne noire a servi de support dynamique puissant pendant plusieurs sessions, et Bitcoin se maintient toujours au-dessus sur le graphique quotidien à 108 200 $. Graphique BTC/USDT par TradingView Suite à la forte correction en début de mois, la reprise depuis ce niveau indique une résurgence de l'intérêt des acheteurs. Il existe encore un potentiel pour une poussée à la hausse plus robuste avant que Bitcoin ne devienne suracheté, selon le RSI à 48, qui indique un momentum neutre. À environ 112 400 $ et 114 100 $, les moyennes mobiles sur 50 jours et 100 jours continuent d'être des obstacles significatifs à court terme. Fondement derrière la hausse Une clôture au-dessus de ces lignes pourrait déclencher un rallye rapide vers la fourchette de 118 000 $-120 000 $, qui a historiquement provoqué d'importantes prises de bénéfices. Avec la taille de la position de la baleine et son exposition à l'effet de levier, même un léger changement de prix pourrait entraîner d'importantes liquidations. La transaction est structurellement sûre à moins d'un choc macroéconomique significatif, car le prix de liquidation pour la position longue sur Bitcoin est fixé près de 53 000 $. Le fait que...