La startup japonaise JPYC va lancer le premier stablecoin indexé sur le yen

PANews a rapporté le 27 octobre que le premier stablecoin au monde indexé sur le yen sera lancé au Japon lundi, selon Reuters. Une startup japonaise, JPYC, a déclaré qu'elle commencera à émettre un stablecoin entièrement convertible en yen et adossé à l'épargne nationale et aux obligations d'État japonaises (JGB). Son stablecoin, appelé JPYC, ne facturera initialement pas de frais de transaction afin de se concentrer sur l'expansion de son utilisation, mais générera plutôt des revenus grâce aux intérêts sur la détention de JGB.