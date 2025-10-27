La startup japonaise JPYC va lancer le premier stablecoin indexé sur le yen

PANews a rapporté le 27 octobre que le premier stablecoin au monde indexé sur le yen sera lancé au Japon lundi, selon Reuters. Une startup japonaise, JPYC, a déclaré qu'elle commencera à émettre un stablecoin entièrement convertible en yen et soutenu par l'épargne nationale et les obligations d'État japonaises (JGB). Son stablecoin, appelé JPYC, ne facturera initialement pas de frais de transaction pour se concentrer sur l'expansion de son utilisation, mais générera plutôt des revenus grâce aux intérêts sur la détention de JGB.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.