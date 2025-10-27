Les secteurs des crypto-monnaies ont augmenté sur toute la ligne, avec ETH en hausse de plus de 6% et BTC franchissant les 115 000 $

CEXDEX+
PANews a rapporté le 27 octobre que selon les données de SoSoValue, tous les secteurs du marché crypto ont enregistré des gains. Ethereum (ETH) a augmenté de 6,11% sur la période de 24h, dépassant brièvement la barre des 4 200 $. Bitcoin (BTC) a augmenté de 3,19%, atteignant plus de 115 000 $. En outre, le secteur DeFi a augmenté de 5,89%, avec Uniswap (UNI), Ethena (ENA) et Curve DAO (CRV) en hausse de 10,12%, 10,71% et 12,11%, respectivement. D'autres secteurs qui ont bien performé incluent le secteur Layer2, qui a augmenté de 5,81% en 24 heures, dont Mantle (MNT) a augmenté de 8,48% et BSquared Network (B2) de 21,36% ; le secteur des Memes Coins a augmenté de 5,39%, SPX6900 (SPX) et Pump.fun (PUMP) ont augmenté de 10,94% et 17,15% respectivement. Dans d'autres secteurs, le secteur Layer1 a augmenté de 4,49%. Au sein du secteur, Zcash (ZEC) a fortement augmenté de 29,19%, le secteur CeFi a augmenté de 3,09%, et Hyperliquid (HYPE) a augmenté de 9,41% ; le secteur PayFi a augmenté de 2,43%, et Dash (DASH) a fortement augmenté de 27,68%.PANews a rapporté le 27 octobre que selon les données de SoSoValue, tous les secteurs du marché crypto ont enregistré des gains. Ethereum (ETH) a augmenté de 6,11% sur la période de 24h, dépassant brièvement la barre des 4 200 $. Bitcoin (BTC) a augmenté de 3,19%, atteignant plus de 115 000 $. En outre, le secteur DeFi a augmenté de 5,89%, avec Uniswap (UNI), Ethena (ENA) et Curve DAO (CRV) en hausse de 10,12%, 10,71% et 12,11%, respectivement. D'autres secteurs qui ont bien performé incluent le secteur Layer2, qui a augmenté de 5,81% en 24 heures, dont Mantle (MNT) a augmenté de 8,48% et BSquared Network (B2) de 21,36% ; le secteur des Memes Coins a augmenté de 5,39%, SPX6900 (SPX) et Pump.fun (PUMP) ont augmenté de 10,94% et 17,15% respectivement. Dans d'autres secteurs, le secteur Layer1 a augmenté de 4,49%. Au sein du secteur, Zcash (ZEC) a fortement augmenté de 29,19%, le secteur CeFi a augmenté de 3,09%, et Hyperliquid (HYPE) a augmenté de 9,41% ; le secteur PayFi a augmenté de 2,43%, et Dash (DASH) a fortement augmenté de 27,68%.

Les secteurs des crypto-monnaies ont augmenté sur toute la ligne, avec ETH en hausse de plus de 6% et BTC franchissant les 115 000 $

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/27 10:24
